Dünyanın en güçlü akıllı telefonu LG Optimus G satışa sunuluyor

Hakkında pek çok bilginin internette paylaşıldığı LG'nin yeni amiral gemisi Optimus G, Güney Kore'de resmi olarak satışa sunuluyor.





Bilinenlerden farklı bir özellikle karşımıza çıkmayan LG Optimus G modelinde Qualcomm'un 1.5GHz hızında çalışan Krait tabanlı Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci ve Adreno 320 grafik birimine yer veriliyor. MDM9615 2G/3G/LTE yongası ile birlikte Qualcomm, hepsini bir arada topladığı çözüme Fusion 3 adını vermiş.





Qualcomm'un Cortex-A15 çekirdeğinden esinlenilerek geliştirilen 4 Krait çekirdeğinden güç alan Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemcisi, 28nm fabrikasyon sürecine sahip ve 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek barındırıyor. Aynı zamanda 800MHz'e kadar çift kanal LPDDR3 bellek desteği sunuyor.





Optimus G modelinin rakibi olan Galaxy SIII, Galaxy SIII ABD versiyonu, HTC One X, HTC One X ABD versiyonu ile yapılan erken benchmark testlerinde APQ8064, rakiplerini geride bırakmayı başarmıştı. Android tarafında en güçlü mobil işlemci olarak APQ8064'ü gösterebiliriz. HTC One X modeli 4 çekirdekli Tegra 3 yongada sistemi ile pazarda bulunurken, Samsung Galaxy S3'te 32nm fabrikasyon sürecinde ürettiği 4 çekirdekli Exynos işlemcisi taşıyor. iPhone 5’te bulunan yeni A6 işlemcisi ile ilgili henüz bir karşılaştırma yapılmamış olsa da APQ8064 modelinin gerisinde kalacağı biliniyor.





Bu modellerin ABD versiyonları ise yine Qualcomm'un 28nm fabrikasyon sürecine sahip Snapdragon S4 Plus MSM8960 işlemcisine yer veriyor ve AnTuTu ve CF-Bench testlerinde APQ8064 neredeyse iki katı daha fazla sonuçlar elde ediyor.





Adreno 320 grafik birimi ise konsol kalitesinde grafik sunma sözü veriyor. Qualcomm'un AMD'den satın alarak Adreno şeklinde pazarlamaya başladığı grafik birimi, 320 numaralı modeliyle yine GL-Benchmark testlerinde Adreno 225 birimini neredeyse ikiye katlıyor.





OpenGL ES 3.0 desteği ve GPGPU özelliğini beraberinde getiren Adreno 320, Tegra 3 yongada sisteminde bulunan GeForce grafim biriminden de yüzde 70 daha fazla performans elde ediyor.





4.7 inçlik True HD IPS Plus ekran, 1280 x 768 piksellik çözünürlük sunuyor ve 320ppi yoğunluk değerine ulaşıyor. LG Display'in katkı yaptığı bu panel teknolojisi AMOLED ekranlardan daha net görüntü veriyor ve daha az batarya harcıyor. Yeni ekran tam beyaz renkte 470 nit parlaklığa erişebiliyor ve yüzde 70 daha az enerji tüketiyor. AMOLED ekranlardaki gibi ekran ısınması da meydana gelmiyor.





Dokunmatik teknolojisi ise LG'nin daha önce bahsettiği dokunmatik sensörleri aynı panelde toplayan hücre içi dokunmatik Zerogap Touch olarak adlandırdığı teknolojisi. Bu teknoloji standart dokunmatik ekranlardaki dokunmatik panel ve LCD paneli biraraya getirerek yekpare bir gövde ortaya çıkarıyor. Böylece yüzde 30 daha ince bir panel ve daha hassas bir dokunmatik deneyim elde ediliyor. Bu panelin bir örneği de iPhone 5 modelinde mevcut.





2100mAh batarya 800 şarj döngüsüne sahip ve daha uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Şu anki standart telefon bataryaları 500 şarj döngüsüne sahip. Modelin bataryası standart bataryalardan yüzde 60 daha fazla verimli.





Modelde; 2GB DDR RAM, f/2.4 aralıklı 13MP veya 8MP çözünürlükte BSI arka kamera, LED flaş, Android 4.0, 1.3MP ön kamera, 32GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth 4.0, A-GPS, NFC, MHL, 8.45mm kalınlık, 145gr ağırlık şeklinde özellikler mevcut.





Android işletim sisteminin yeni sürümü Jelly Bean için yıl sonuna kadar güncelleme yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca LG, en iyi performans ve kullanıcı tecrübesi sunmak için modeline her ay yazılım güncellemesi sözü de veriyor.





Yüklü gelen yazılım örneklerine baktığımızda tek ekranda iki ayrı görüntü verebilme, video oynatırken zoom yapabilme, harici ekrana aynı görüntüyü veya farklı görüntüleri paylaştırabilme, seri kamera çekimlerinde en iyi olanı seçebilme, kamera titreşimi veya nesnenin hareketini sezerek deklanşör hızını ayarlayabilme, düşük ışık seviyesinde en iyi görüntüyü yakalayabilme gibi yeniliklere yer veriliyor.





Satış rakamı anlamında büyük beklentilere sahip LG Optimus G modeli, 895$ yaklaşık fiyatıyla Güney Kore'de gelecek hafta satışa sunulacak. Akabinde ise global pazarlarda kendisine şans arayacak.