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Dünyanın en güçlü akıllı telefonu LG Optimus G satışa sunuluyor

6 yıl
18,2b
1
178
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Hakkında pek çok bilginin internette paylaşıldığı LG'nin yeni amiral gemisi Optimus G, Güney Kore'de resmi olarak satışa sunuluyor.

Bilinenlerden farklı bir özellikle karşımıza çıkmayan LG Optimus G modelinde Qualcomm'un 1.5GHz hızında çalışan Krait tabanlı Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci ve Adreno 320 grafik birimine yer veriliyor. MDM9615 2G/3G/LTE yongası ile birlikte Qualcomm, hepsini bir arada topladığı çözüme Fusion 3 adını vermiş.

Qualcomm'un Cortex-A15 çekirdeğinden esinlenilerek geliştirilen 4 Krait çekirdeğinden güç alan Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemcisi, 28nm fabrikasyon sürecine sahip ve 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek barındırıyor. Aynı zamanda 800MHz'e kadar çift kanal LPDDR3 bellek desteği sunuyor. 

Optimus G modelinin rakibi olan Galaxy SIII, Galaxy SIII ABD versiyonu, HTC One X, HTC One X ABD versiyonu ile yapılan erken benchmark testlerinde APQ8064, rakiplerini geride bırakmayı başarmıştı. Android tarafında en güçlü mobil işlemci olarak APQ8064'ü gösterebiliriz. HTC One X modeli 4 çekirdekli Tegra 3 yongada sistemi ile pazarda bulunurken, Samsung Galaxy S3'te 32nm fabrikasyon sürecinde ürettiği 4 çekirdekli Exynos işlemcisi taşıyor. iPhone 5’te bulunan yeni A6 işlemcisi ile ilgili henüz bir karşılaştırma yapılmamış olsa da APQ8064 modelinin gerisinde kalacağı biliniyor. 

Bu modellerin ABD versiyonları ise yine Qualcomm'un 28nm fabrikasyon sürecine sahip Snapdragon S4 Plus MSM8960 işlemcisine yer veriyor ve AnTuTu ve CF-Bench testlerinde APQ8064 neredeyse iki katı daha fazla sonuçlar elde ediyor.

Adreno 320 grafik birimi ise konsol kalitesinde grafik sunma sözü veriyor. Qualcomm'un AMD'den satın alarak Adreno şeklinde pazarlamaya başladığı grafik birimi, 320 numaralı modeliyle yine GL-Benchmark testlerinde Adreno 225 birimini neredeyse ikiye katlıyor. 

OpenGL ES 3.0 desteği ve GPGPU özelliğini beraberinde getiren Adreno 320, Tegra 3 yongada sisteminde bulunan GeForce grafim biriminden de yüzde 70 daha fazla performans elde ediyor.

4.7 inçlik True HD IPS Plus ekran, 1280 x 768 piksellik çözünürlük sunuyor ve 320ppi yoğunluk değerine ulaşıyor. LG Display'in katkı yaptığı bu panel teknolojisi AMOLED ekranlardan daha net görüntü veriyor ve daha az batarya harcıyor. Yeni ekran tam beyaz renkte 470 nit parlaklığa erişebiliyor ve yüzde 70 daha az enerji tüketiyor. AMOLED ekranlardaki gibi ekran ısınması da meydana gelmiyor.  

Dokunmatik teknolojisi ise LG'nin daha önce bahsettiği dokunmatik sensörleri aynı panelde toplayan hücre içi dokunmatik Zerogap Touch olarak adlandırdığı teknolojisi. Bu teknoloji standart dokunmatik ekranlardaki dokunmatik panel ve LCD paneli biraraya getirerek yekpare bir gövde ortaya çıkarıyor. Böylece yüzde 30 daha ince bir panel ve daha hassas bir dokunmatik deneyim elde ediliyor. Bu panelin bir örneği de iPhone 5 modelinde mevcut.

2100mAh batarya 800 şarj döngüsüne sahip ve daha uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Şu anki standart telefon bataryaları 500 şarj döngüsüne sahip. Modelin bataryası standart bataryalardan yüzde 60 daha fazla verimli.

Modelde; 2GB DDR RAM, f/2.4 aralıklı 13MP veya 8MP çözünürlükte BSI arka kamera, LED flaş, Android 4.0, 1.3MP ön kamera, 32GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth 4.0, A-GPS, NFC, MHL, 8.45mm kalınlık, 145gr ağırlık şeklinde özellikler mevcut.

Android işletim sisteminin yeni sürümü Jelly Bean için yıl sonuna kadar güncelleme yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca LG, en iyi performans ve kullanıcı tecrübesi sunmak için modeline her ay yazılım güncellemesi sözü de veriyor. 

Yüklü gelen yazılım örneklerine baktığımızda tek ekranda iki ayrı görüntü verebilme, video oynatırken zoom yapabilme, harici ekrana aynı görüntüyü veya farklı görüntüleri paylaştırabilme, seri kamera çekimlerinde en iyi olanı seçebilme, kamera titreşimi veya nesnenin hareketini sezerek deklanşör hızını ayarlayabilme, düşük ışık seviyesinde en iyi görüntüyü yakalayabilme gibi yeniliklere yer veriliyor.

Satış rakamı anlamında büyük beklentilere sahip LG Optimus G modeli, 895$ yaklaşık fiyatıyla Güney Kore'de gelecek hafta satışa sunulacak. Akabinde ise global pazarlarda kendisine şans arayacak. 


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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Bu cihaz iPhone 5'i, Galaxy S3'ü, One X'i, Lumia 920'yi toplayıp sıra dayağına çeker.
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mert1907 6 yıl StormLight
Arthur Eld
İsletim sistemi windows mobile 8 ise satilacagini zannetmiyorum

Java kullanacakmış...
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|M|N|Ç| 6 yıl
895 $ nedir abi o.O buraya gelse 4.000 tl
Yanıtla +8
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Zeen 8 ay
dunyanın en guclusu dıye konu acılıyo. adını bıle duymamısım şuan çöplükte bu telefonlar
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Ekrem71.5 8 ay
Az heyecanlanın :D
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KoşanBalık 8 ay Ekrem71.5
İkinci elde temiz bulsam alır kullanırım. Giriş seviyesi telefonlara para verceğime bu daha iyidir :)
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y.e.c. 5 yıl
Bu telefonu alım mi arkadaşlar teknosada 1460 tl..
2 Yanıt Yanıtla
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JohnMullins 5 yıl y.e.c.
y.e.c.

Bu telefonu alım mi arkadaşlar teknosada 1460 tl..

alma, htc one al
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kungfukid 5 yıl y.e.c.
y.e.c.
Bu telefonu alım mi arkadaşlar teknosada 1460 tl..

Alma xperia z al
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DH Misafiri 6 yıl
13 MP CAMERASI AMA GÜNEY KOREDEYİM VE BURDAKİ FİYATI ŞUAN LG DE 1200 DOLAR TÜRKİYEYE O FİYATA GELMEZ ARKADAŞLAR GERÇEKÇİ OLUN IPONE 5 DE BİLE 2 ÇEKİRDEK İŞLEMCİ 1 GB REM VAR BU TELEFON IPONE 5 İN 2 KATI ÖZELLİKLERİDE İŞLEMCİSİ REMİDE KAMERASIDA BOYUTLARIDA DAHA İYİ BURDA PEYNİR EKMEK GİBİ GİDİYOR AMA DAHA ALICAK PARAYI DENKLEŞTİREMEDİM HE BU LG KULLANIPTA YAKINANA ARKADAŞLAR DAHA ÖNCE KULLANDIKLARI ( KULLANDIKLARINA EMİNİM ) NOİA YA O KADAR PARA VERİP ALDIKLARINDA 3 AY SONRA FİYATI NERDEYSE YARIYA DÜŞÜYORDU ETTİKLERİ ZARARI TELEFONDAN SOGUDUKLARINI VESİRE VESAİRE YAPMAYIN SÜRÜM ÖNEMLİ AMA HERŞEY DEGİL SİZ DIŞI FERRARİ GİBİ OLSUN DİYORSUNUZDA FERRARİDE OLSA İÇİNDE BİR MOTORUDA OLMASI LAZIM FERRARİYE SERÇE MOTORU KOYDUKRAN SONRA NE ANLAMI VAR FERRARİNİN ??? AMA BİDE SERÇEYE FERRARİ MOTORU KOY BAK NELER OLUYOR BOŞUNA TAŞ ATMAYIN
İŞİ BİLEN YAPAR
AZ BİLEN FİKİR VERİR
BİLMEYEN ELEŞTİRİR
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coolcool 6 yıl
Nexus 4 ten iyi mi bu
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yeb2734 6 yıl coolcool
coolcool
Nexus 4 ten iyi mi bu

Hayır optimus g multimedya bakımından daha ii teknik olarak aynı zatn
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yeb2734 6 yıl
Her baslıkta bir lg düşmanına rastlıyorum. Baslık acana hediye ediyorlar galiba
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truvazotti 6 yıl yeb2734
yeb2734
Her baslıkta bir lg düşmanına rastlıyorum. Baslık acana hediye ediyorlar galiba

LG dusmani degil de lg magduru diyelim. amacimiz baskalarinin da magdur olmamasi. ama dedigim gibi yine de gider alirsaniz sonra aglamayin.
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fkgnydn 6 yıl
cihazi bugun kullanma firsatim oldu tasarimi giuntusu 10 numara (kore de yasiyorum) burada intetnet zaten hizli cihaz ile daha guzel.... ama fiyati yuksek... benim cihaz samsung note 1
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DH Misafiri 6 yıl
Beyler en guclu telefon demis fakat note 2 degil mi
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
şubata kadar 5 milyon nexus satılır
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Elessar Eredhian 6 yıl
Yahu tamam da güzel kardeşim, o fiyat ne öyle? Bu telefonun alınabilir olması için TL fiyatının 1800 civarı olması lazım ki çok zor duruyor. İthalatçı garantili ürünler ancak o civara gelir sanırım. Ama bir şekilde o fiyata bulursam, aldığım telefon olur. Tabii ki yılbaşına kadar Türkiye'de olursa. O da ayrı bir dert tabii...
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Star Citizen 6 yıl
Artık kullanıcılar çekirdek sayısı ram boyutu vs bakmıyorlar telefonun tasarım ve ui sine bakıyorlar.LG 3.0 ui si çok başarılı satar bu telefon fakat 4.1.1 güncellemesi 2013 mart nisan olur 4.1.2 güncellemesi ise muamma.Burada sorulması gereken soru bu telefon nexusun gölgesinde kalıp unutulurmu yoksa lg yeni bir model çıkartıp yine bu modeli unuturmu...
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Profizocker 6 yıl
Güzel telefon türkiyede satış fiyatı nedir bilgisi Olan?
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mehmetferhat 6 yıl Profizocker
Profizocker

Güzel telefon türkiyede satış fiyatı nedir bilgisi Olan?

Şubat gibi türkiyede olacakmış ama fiyatı ne olur bilemiyorum.
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