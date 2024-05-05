Samsung, Galaxy S24 FE'de Exynos 2400+ işlemcisini kullanabilir

Güç ve üretim verimliliğinde artış gerçekleşecek
Yeni gelen bilgiye göre, Samsung'un Qualcomm'a benzer bir yol izleyeceği ve önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Galaxy S24 FE için güncellenmiş Exynos 2400+ çipsetini tanıtacağı söyleniyor. Yeni çipset güç verimliliğinin yanında başka avantajlara da sahip olabilir.
X'teki "kro" isimli hesap tarafından ortaya atılan iddiaya göre Exynos 2400+, hem güç verimliliğinde hem de üretim verimliliğinde %5 ile %10 artışı beraberinde getirebilir. Kullanıcı paylaşımında, normal Exynos 2400 ile karışmaması için Exynos 2400+ isminin kullanılacağını belirtiyor. Böylelikle işlemcideki gelişmeler vurgulanarak satın alma tercihinde kullanıcıların ilgisinin çekilmesi amaçlanıyor.
Gönderide bahsedilen üretim verimliliğinde artış, tek bir plakadan (wafer) ne kadar kullanılabilir çip üretilebildiğini belirtiyor. Daha yüksek verim elde edilmesi, üretim maliyetlerinin de düşeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla, fiyat performans telefonu olarak konumlanacak olan Galaxy S24 FE için bu maliyet düşüşü büyük öneme sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.