Samsung, Galaxy S24 FE'de Exynos 2400+ işlemcisini kullanabilir

Tam Boyutta Gör Samsung'un üst seviye akıllı telefon işlemcisi Exynos 2400, bu sene başında tanıltı ve Galaxy S24 ile Galaxy S24 Plus modellerinde yerini aldı. Önceki Exynos modellerinden daha iyi performans ve verimliliğe sahip olan Exynos 2400 rakiplerinin bir miktar gerisinde kalsa da genel olarak beğenildi.

Güç ve üretim verimliliğinde artış gerçekleşecek

Yeni gelen bilgiye göre, Samsung'un Qualcomm'a benzer bir yol izleyeceği ve önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Galaxy S24 FE için güncellenmiş Exynos 2400+ çipsetini tanıtacağı söyleniyor. Yeni çipset güç verimliliğinin yanında başka avantajlara da sahip olabilir.

X'teki "kro" isimli hesap tarafından ortaya atılan iddiaya göre Exynos 2400+, hem güç verimliliğinde hem de üretim verimliliğinde %5 ile %10 artışı beraberinde getirebilir. Kullanıcı paylaşımında, normal Exynos 2400 ile karışmaması için Exynos 2400+ isminin kullanılacağını belirtiyor. Böylelikle işlemcideki gelişmeler vurgulanarak satın alma tercihinde kullanıcıların ilgisinin çekilmesi amaçlanıyor.

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Gönderide bahsedilen üretim verimliliğinde artış, tek bir plakadan (wafer) ne kadar kullanılabilir çip üretilebildiğini belirtiyor. Daha yüksek verim elde edilmesi, üretim maliyetlerinin de düşeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla, fiyat performans telefonu olarak konumlanacak olan Galaxy S24 FE için bu maliyet düşüşü büyük öneme sahip.

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