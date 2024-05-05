Samsung Galaxy S22 serisi için One UI 6.1 güncellemesinin dağıtımı durduruldu

Tam Boyutta Gör Samsung, Ocak ayında kullanıma sunulan Galaxy AI özelliklerini içeren One UI 6.1 güncellemesini ilk olarak Güney Kore'de Galaxy S22 serisine sunmaya başlamıştı. Ancak henüz üzerinden bir gün geçmeden güncellemenin dağıtımı önemli bir hata nedeniyle durduruldu.

Samsung Galaxy S22 için One UI 6.1 güncellemesi durduruldu

Telefonlarını güncelleyen kullanıcılar, güncelleme sonrası kilit ekranı ve dokunmatik ekranın çalışmadığı şikayetinde bulundu. Benzer şikayetler Galaxy S21 serisi için gelse de, daha kısıtlı olduğu için Galaxy S21 güncellemesinin dağıtımı devam ediyor.

Samsung Galaxy S21 ve S22 serisi için One UI 6.1 yayınlandı! 2 gün önce eklendi

Olaya iyi tarafından bakarsak, dağıtım Kore'yle sınırlı olduğu için, diğer ülkelerde bu sorunun yaşanmayacağını ve daha kararlı bir sürümün geleceğini söyleyebiliriz. Her ne kadar Samsung'un güncelleme politikası kullanıcılar tarafından beğenilse de, kalite kontrol konusunda şirketin daha dikkatli olması gerekiyor.

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Galaxy S22 serisi için One UI 6.1 güncellemesi durduruldu