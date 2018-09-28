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Dünyanın en güçlü kontrol edilebilir kapalı alan manyetik deneyinde laboratuvar patladı

Tokyo Üniversitesi bilim adamları tarafından gerçekleştirilen manyetik alan deneyinde beklenenden çok daha güçlü manyetik alan oluşmasıyla laboratuvar kapısı havaya uçtu.
7 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Dünyanın en güçlü kontrol edilebilir kapalı alan manyetik deneyinde laboratuvar patladı
Bu yılın başlarında gerçekleştirdikleri deneyde Tokyo Üniversitesi araştırmacıları kazara dünyanın en büyük kontrol edilebilir manyetik alanını oluşturdular. Ancak bu hata, laboratuvar kapısına mal oldu.

Yakın zamanda konuya ilişkin yayınlanan makalede, bilim adamlarının yeni jeneratör sisteminin maddesel özelliklerini test etmek için gerçekleştirdikleri deneyde hesaplamalarına göre 700 Tesla bekledikleri manyetik alanın test esnasında 1.200 Tesla düzeyinde pik yaptığını ölçtükleri, bunun da laboratuvarda patlamaya neden olduğu belirtilmiş.

Deneyde ulaşılan bu değer, yanlışlıkla da olsa, kontrol edilebilir en büyük manyetik alanı temsil ediyor. Kontrol edilemeyen en yüksek değere ulaşma şerefi ise Rus araştırmacılara ait. 2001 yılında Rus bilim adamları 2.800 Tesla’lık manyetik alan oluşturmayı başarmışlardı. Bu değerlerin ne anlama geldiğini anlamak için buz dolabı mıknatısının 0,01 Tesla alan oluşturduğunu söylemek yeterli olacaktır.

Her iki deneyde de bilim adamları “elektromanyetik akım sıkıştırma” adlı tekniği kullanmışlar. Bu teknikte alan hızlı şekilde sıkıştırılarak manyetik alanın anlık olarak pik yapması sağlanıyor. 1940’lı yıllardan bugüne dek kullanılan bu tekniğin dez avantajı, gerekli miktardaki sıkıştırmayı sağlamak için TNT patlatılması. Patlama neticesinde ekipmanlar parçalanıyor ve deneyi kontrol etmek zorlaşıyor. Deney de ancak bir kere gerçekleştirilebiliyor.

Japon araştırmacılar ise gerekli sıkıştırma için farklı bir teknik kullanmışlar. Jeneratöre 3.2 megajul gibi devasa bir enerji veren bilim adamları, küçük bir bobin etrafında düşük bir manyetik alan oluşturmuşlar. Daha sonra bu bobin saatte 32.000 km’lik hızla sıkıştırılmış. Aynı zamanda jeneratöre 4 milyon amperlik akım verilmiş. Bu değer, bir yıldırımdaki akımdan binlerce kat daha yüksek. Limitlerine kadar sıkışan bobin geri teperek inanılmaz yüksek düzeyde manyetik alan oluşturmuş ve patlama yaşanmış. Bu durum, jeneratör ile bobinin büyük kısmını yok etmiş.

Manyetik patlamaya önlem kapsamında jeneratörün etrafına 700 Tesla’ya karşı direnecek bir kafes inşa eden bilim adamlarından Shojiro Takeyama, ”Bu denli büyük bir patlama beklemiyorduk. Bir dahakine kafesi daha sağlam inşa edeceğim.” diyor.

Araştırma, farklı maddelerin yüksek manyetik alanlara nasıl tepki verdiğini ortaya koymasının yanı sıra füzyon reaksiyonlarının anlık gerek duyduğu binlerce Tesla’lık manyetik alanların oluşturulmasına olanak sağlayacak düzeneklere kapı aralamasıyla ayrı bir önem taşıyor.

Bilim adamları, jeneratörü tamir edip kafesi daha güçlü şekilde inşa ettikten sonra deneyi bu kez de 5 megajul enerji ile tekrarlamak istiyorlar. Bu deney neticesinde de 1.500 Tesla’lık bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Araştırmacılar, 40 yıl önce, 1.000 Tesla'lık manyetik alanlarının yalnızca karmaşık ve çoğu zaman güvenilmez patlayıcı sistemler vasıtasıyla elde edildiğini, bu nedenle yaptıkları deneyin ve elde ettikleri bulguların, katı hal çalışmalarının yanı sıra plazma füzyonu ile ilgili deneyler için ihtiyaç duyulan yüksek manyetik alanların üretilmesi ve kullanılması arayışında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini ifade ediyorlar.

Deneyin patlama anını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


https://motherboard.vice.com/en_us/article/7xj4vg/watch-scientists-accidentally-blow-up-their-lab-with-the-strongest-indoor-magnetic-field-ever Yorum Yaz
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jerry smith 7 ay
Abi şöyle haberler okuyunca ufkum genişliyor. Vay bee diyorum. Sonra yaşadığım ülkeye bakiyom keşke bizde boyle şeyler olsa bee diyorum.
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Tommy Shelby 7 ay
Kaliteli haber, kaliteli içerik
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WB 7 ay
Bizim unv’ler ancak ideolojiye meze olurlar, maalesef genclerin en iyi bildikleri sey pankart acmak.. bir de sosyal medya..
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1 Avatar
DH Misafiri 7 ay
imam hatipleri kapatmasalardı zamanında , imam hatipden çıkan gençlerin önüne engel yığmasalardı şimdi biz bunun on katınıda yapardık.
@deniz_sea ama korkma artik ülkemizde ecevit koalisyonu yok. Artık eskinin tek parti diktatörlükleri yok. Ak parti var. Reis bilimde de imanlı gençlik ile yol alıyor.
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DH Misafiri 7 ay
Boş eleştiri diyenlere cevabım. Biz zihniyetin temelini eleştiriyoruz. hani diyosunuz ya yapmak isteyene biz mi engel olduk yada destekmi çıkmadık diye. bu deneylerin yapılabilmesi için aklı hür vicdanı hür bireylerin yetişmesi gerekiyor bilim ve teknolojiye meraklı eğitimli sayısal zekası yüksek insanlar gerekiyor. malum bizim okullarda çocuklara neleri öğretmeye çalıştığımız ortada ? anladınızmı şimdi yapılmak istenen eleştirilerin amacını. ama sizler o kadara cahil ve kör insanlarsınız ki anlatılmak isteneni anlamaya çalışmak yerine kendi istediğiniz gibi yorumluyorsunuz herşeyi.
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ouzqan 7 ay
@Kerem hocam böyle haberleri daha çok görmek istiyoruz. Valla helal olsun adamlar ne güzel şeylerle uğraşıyor.
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ardicli2000 7 ay ouzqan
Arkadaşlarla, elimizden geldiğince, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İlgi ve takibiniz için teşekkür ederiz.
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Tall Man 7 ay
Kontrolsüz rekorun ruslarda olması şaşırtmadı .
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darkaura 7 ay
Olay flash yada hulk gibi bir super kahraman hikayesinin baslangicina cok fazla benzemiyor mu? Yada super kotude olabilir, magneto :)
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WB 7 ay
Bizim unv’ler ancak ideolojiye meze olurlar, maalesef genclerin en iyi bildikleri sey pankart acmak.. bir de sosyal medya..
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jerry smith 7 ay
Abi şöyle haberler okuyunca ufkum genişliyor. Vay bee diyorum. Sonra yaşadığım ülkeye bakiyom keşke bizde boyle şeyler olsa bee diyorum.
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Tommy Shelby 7 ay
Kaliteli haber, kaliteli içerik
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bugatti1907 7 ay
Böyle haberler daha çok olmalı.
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mehmedaltair 7 ay
Deney güzel hoş mühendis olarak tek anlamadığım 4 milyon amper gibi bir akımı nasıl vermişler
Hadi dedim milyon volt düşük akım ile taşıyıp hemen cihazın yanında transformatör vardır ama yine de o akımı taşımak için gerekli tel kalınlığını şimdi hesaplasam 4-5m çapında kablo çıkar büyük ihtimal. Anlayan fikri olan varsa beri gelsin
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YesimCirakli 7 ay mehmedaltair
Süper iletken ile yapmış olabilirler. Süper iletkende sürtünme SIFIR olduğundan telin kalınlığının önemi olmaz.
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ozgur_teknik 7 ay
pulse /time olarak nanosaniye femtosaniye kullanmış olabilirler
yazıda pik ten sözediliyor..
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