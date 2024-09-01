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    Bir devrim gerçekleşiyor: Dünyanın ilk sürekli çalışan füzyon reaktörü kuruluyor

    Japonya merkezli enerji girişimi şirketi Helical Fusion, dünyanın ilk sürekli durumda çalışan nükleer füzyon reaktörünü 2034 yılında faaliyete geçirmeyi hedefliyor.
    Dünyanın ilk sürekli çalışan füzyon reaktörü kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Japonya merkezli girişim Helical Fusion, füzyon reaksiyonlarının kesintisiz ve sürekli bir şekilde sürdürülebileceği dünyanın ilk nükleer füzyon reaktörünü 2034 yılında faaliyete geçirmeyi ve 2040'larda ticari operasyonlara başlamayı planlıyor. Şirketin CEO'su Takaya Taguchi'nin Reuters'a verdiği demeçte belirttiği üzere, bu projeyle birlikte Japonya, enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltarak enerji güvenliğini önemli ölçüde artırabilir.

    Füzyonda yarış 

    Helical Fusion enerji üretiminde devrim yaratacak bir adım atarak, dünyanın ilk kesintisiz füzyon reaktörünü geliştirmeyi planlıyor. Bu reaktör, sınırsız enerji potansiyeli sunarak, temiz ve sürdürülebilir enerji üretimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Firma, öncelikli olarak bir manyetik hapsetme tekniği olan sarmal yönteme dayalı bir pilot reaktör geliştirmeyi amaçlıyor. HESTIA adındaki reaktörün başlangıçta 50-100 megavatlık bir güç üretim kapasitesine sahip olması öngörülüyor.

    Dünyanın ilk sürekli çalışan füzyon reaktörü kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Reaktör, plazma akımına ihtiyaç duymadan çalışabilecek bir stellarator tipi olarak bilinen heliotron adı verilen iki sürekli sarmal bobinden oluşacak. Bu yapısıyla, dünyanın ilk kesintisiz füzyon reaktörü olma özelliğini taşıyacak. Sarmal füzyon reaktörlerinde plazma hapsi için gerekli manyetik alan sadece elektromanyetik bobinler tarafından istikrarlı bir şekilde oluşturuluyor. Bu da, uzun süreler boyunca istikrarlı plazma hapsine ve sabit enerji çıkışına olanak tanıyor.

    1 yıl kesintisiz çalışma hedef

    Düşük çıktılı füzyon reaktörünün, alüminyum veya titanyum gibi metallerin eritildiği fabrikalarda, uzak adalarda ya da büyük gemilerde yerel enerji kaynağı olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Türünün ilk örneği reaktörün inşaat maliyetinin yaklaşık 5 milyar dolar olacağı öngörülüyor. 1 yıl sürekli çalışmasının ardından reaktörün bakım işlemleri üç ay içinde tamamlanarak yüzde 80'in üzerinde bir kullanılabilirlik oranı sağlanabilecek.

    Dünyanın ilk sürekli çalışan füzyon reaktörü kuruluyor
    Şirketin füzyon pilot tesisi olarak kullanmayı planladığı HESTIA reaktörü, döteryum-trityum füzyon reaksiyonlarıyla çalışacak ve trityum, sıvı metal örtü sistemleri kullanılarak reaktör içerisinde üretilecek. Helical Fusion'a göre, 1 gram hidrojen izotoplarının (döteryum ve trityum gibi) füzyon reaksiyonu, 8 ton petrolün yakılmasıyla aynı enerjiyi üretiyor. Elektron siklotron ısıtması ile plazma ısıtması sağlanacak olan HESTIA, düşük füzyon kazancı ile çalışacak şekilde tasarlanıyor ve bu pilot reaktördeki birincil amaç bir yıl boyunca sürekli olarak çalıştırılması.

    Taguchi, 2034 yılında pilot reaktörün devreye alınarak birkaç yıl çalıştırılabileceğini, sonrasında ise ticari bir reaktörün inşasına başlanabileceğini ve bu reaktörün en erken 2040 yılında faaliyete geçebileceğini belirtti. Taguchi, pilot reaktörü inşa etmek için 1 trilyon yen (6,8 milyar dolar) toplamak, bobinler için yüksek sıcaklıkta süper iletkenlik teknolojisi geliştirmek ve yerel inşaat onayı almak için güvenlik kuralları oluşturmak gibi önemli zorlukların devam ettiğini söyledi.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/energy/japan-start-up-aims-launch-worlds-first-steady-state-fusion-reactor-2034-2024-08-30/ https://interestingengineering.com/energy/nuclear-fusion-reactor-japan-launch
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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