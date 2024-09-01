Bir devrim gerçekleşiyor: Dünyanın ilk sürekli çalışan füzyon reaktörü kuruluyor

Füzyonda yarış
Helical Fusion enerji üretiminde devrim yaratacak bir adım atarak, dünyanın ilk kesintisiz füzyon reaktörünü geliştirmeyi planlıyor. Bu reaktör, sınırsız enerji potansiyeli sunarak, temiz ve sürdürülebilir enerji üretimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Firma, öncelikli olarak bir manyetik hapsetme tekniği olan sarmal yönteme dayalı bir pilot reaktör geliştirmeyi amaçlıyor. HESTIA adındaki reaktörün başlangıçta 50-100 megavatlık bir güç üretim kapasitesine sahip olması öngörülüyor.
1 yıl kesintisiz çalışma hedef
Düşük çıktılı füzyon reaktörünün, alüminyum veya titanyum gibi metallerin eritildiği fabrikalarda, uzak adalarda ya da büyük gemilerde yerel enerji kaynağı olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Türünün ilk örneği reaktörün inşaat maliyetinin yaklaşık 5 milyar dolar olacağı öngörülüyor. 1 yıl sürekli çalışmasının ardından reaktörün bakım işlemleri üç ay içinde tamamlanarak yüzde 80'in üzerinde bir kullanılabilirlik oranı sağlanabilecek.
Taguchi, 2034 yılında pilot reaktörün devreye alınarak birkaç yıl çalıştırılabileceğini, sonrasında ise ticari bir reaktörün inşasına başlanabileceğini ve bu reaktörün en erken 2040 yılında faaliyete geçebileceğini belirtti. Taguchi, pilot reaktörü inşa etmek için 1 trilyon yen (6,8 milyar dolar) toplamak, bobinler için yüksek sıcaklıkta süper iletkenlik teknolojisi geliştirmek ve yerel inşaat onayı almak için güvenlik kuralları oluşturmak gibi önemli zorlukların devam ettiğini söyledi.Kaynakça https://www.reuters.com/business/energy/japan-start-up-aims-launch-worlds-first-steady-state-fusion-reactor-2034-2024-08-30/ https://interestingengineering.com/energy/nuclear-fusion-reactor-japan-launch Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.