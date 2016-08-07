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Dünyanın en güçlü roket motorunun testine bir de böyle bakın

NASA'nın 2030'lu yıllarda planladığı insanlı Mars görevleri için hazırlanan SLS roketinin motor testi geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilmişti. Bu denemeye ait inanılmaz bir video yayınlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
16,3b
1
38
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirdiği dünyanın en güçlü roketinin motor testinden inanılmaz bir ağır çekim videosu yayınlandı. Uzay ajansının geliştirdiği yeni bir kamera teknolojisiyle yakalanan bu görüntülerde bir roket dumanının gerçekte nasıl göründüğünü net olarak anlayabiliyoruz.

High Dynamic Range Stereo X (HiDyRS-X) isimli yeni NASA kamerası gece fotoğrafçılarının kullandığı bir teknikten yararlanıyor. Aynı anda birden fazla yavaş çekim video yakalayan kamera daha sonra bu videoları bir araya getirerek ortamdaki aşırı parlaklık sorununun üstesinden geliyor. Gece fotoğrafçıları da yine buna benzer şekilde birden fazla fotoğrafı birleştirerek etkileyici fotoğraflar yakalıyorlar.

"Devrimsel" olarak nitelendirdiği bu kamerayı SLS roket motorunun testinde,ilk kez kullanan NASA,  kameranın şu an için prototip aşamasında olduğunu ve daha gelişmiş özelliklere sahip ikinci bir versiyonun da hazırlandığını belirtiyor.
 

Tarihin en güçlüsü olmaya geliyor

Yukarıdaki videoda yer alan itici motorlar NASA'nın SLS(Space Launch System) roketlerinde kullanılacak. 20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i insanoğlunun en büyük uzay macerasına taşıyan Saturn V'den dahi daha güçlü olacak şekilde dizayn edilen SLS(Space Launch System) roketleri bu dev motorlardan iki tanesini bünyesinde barındıracak. Tek bir tanesi 3.6 milyon pound'luk itici kuvvet oluşturabilen bu motorlar haricinde de dört farklı sıvı yakıtlı motor daha kullanacak olan SLS roketinin son hali 9.2 milyon pound'luk itici kuvvete ulaşacak. Yani insanlığı Mars'a taşıyacak olan SLS roketleri günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den neredeyse 4.5 kat daha güçlü olacaklar.

2018'de ilk kez uçacak

NASA'nın gelecek planlarında hayati öneme sahip olan SLS roketleri ilk kez 2018 yılında test edilecek. Uzay ajansının yine Mars'a insan taşımak için hazırladığı Orion uzay kapsülüyle birlikte fırlatılacak olan roket, bu ilk deneme sırasında Ay'dan daha da uzak bölgelere kadar gidecek ve sonrasında Orion kapsülünü Yeryüzü'ne geri getirecek. Elbette bu uçuş insansız olarak gerçekleştirilecek.
 

http://gizmodo.com/nasa-captures-details-of-a-rocket-test-with-its-new-cam-1784923952 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fduz 3 yıl en beğenilen Patren
patren

bence artık kuru yakıttan çok enerjisini nükleer patlamadan alan roketler yapmalılar

nükleer patlamayı nası kontrol altına alıp süreklilik sağlıyacan hacı bunu da söylesen de adamlar uğraşmasa
patrenbence artık kuru yakıttan çok enerjisini nükleer patlamadan alan roketler yapmalılarnükleer patlamayı nası kontro...
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3 Yanıt Yanıtla +32
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cceviz 3 yıl
Çok yakar bu
Yanıtla +17
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DH Misafiri 3 yıl
kilometrede ne kadar yakar yazmamışlar, yakıtı hiç koklamıyor beli :)
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar uzayda hızlı ve devamlı yol almanın yolu elektrik-iyon motorlarıdır. Ancak şu anki hali ile büyük çapta kullanıma uygun değiller. halihazırda uydularda yakıt sistemi olarak iyon motorları kullanılıyor. ne varki ivmesi çok düşük ama sürekli...
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Guest-4B3058CAB 3 yıl
çok yakar be. vergisi ne kadardır ki
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berkerden 3 yıl
Bir de anlayacağımız birim sistemine çevirseydiniz keşke.
9.2 milyon pound = 40 923 638.9 newton olarak gözüküyor.
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umut_baris 3 yıl berkerden
berkerden

Bir de anlayacağımız birim sistemine çevirseydiniz keşke.

9.2 milyon pound = 40 923 638.9 newton olarak gözüküyor.

Pound para birimi değil mi abi?
3 Yanıt Yanıtla
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wox 3 yıl
Hdp li millet vekillerini ve bunlar gibi nice vatan hainlerini bu ateşin önüne atıp pişirmek vardı. Videoyu izlemeye başlayınca ilk bu aklıma geldi. Fetoş senide unutmadım sende yanacaksın
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SEO-Uzmanı 3 yıl
geçin bunları geçin !
plazma motor gücü yanında bu hikaye !
kontrolsüz güç, güç değildir !
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dostum kertenkele 3 yıl
Çok yakar bu roketler bunlara sıralı sistem lpg taksalar süper ucuza gelir
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cceviz 3 yıl
Çok yakar bu
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neo01470 3 yıl
4.1 milyon kg itiş gücü öyle mi ?
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Patren 3 yıl
bence artık kuru yakıttan çok enerjisini nükleer patlamadan alan roketler yapmalılar
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Captain_Ivy 3 yıl
İzlerken büyülendim.
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fduz 3 yıl Patren
patren

bence artık kuru yakıttan çok enerjisini nükleer patlamadan alan roketler yapmalılar

nükleer patlamayı nası kontrol altına alıp süreklilik sağlıyacan hacı bunu da söylesen de adamlar uğraşmasa
3 Yanıt Yanıtla +32
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darkaura 3 yıl Patren
patren

bence artık kuru yakıttan çok enerjisini nükleer patlamadan alan roketler yapmalılar

zamaninda dusunulmedi degil. orion projesiyle ufak boyutta atom bombalarini pes pese patlatilarak devasa bir aracini uzaya gondermeyi planliyorlardi, hatta konvensonel patlayicilarla kucuk olcek modelleride yapildi. allahdan sonradan akli selim hakim olduda, bu projeden vazgecildi. sayet sen dogayi ve cevreyi mahvetmeden calisacak bir nukleer itis sistemi biliyorsan soylede tum dunya bundan faydalansin.

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