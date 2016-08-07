Dünyanın en güçlü roket motorunun testine bir de böyle bakın





High Dynamic Range Stereo X (HiDyRS-X) isimli yeni NASA kamerası gece fotoğrafçılarının kullandığı bir teknikten yararlanıyor. Aynı anda birden fazla yavaş çekim video yakalayan kamera daha sonra bu videoları bir araya getirerek ortamdaki aşırı parlaklık sorununun üstesinden geliyor. Gece fotoğrafçıları da yine buna benzer şekilde birden fazla fotoğrafı birleştirerek etkileyici fotoğraflar yakalıyorlar.



"Devrimsel" olarak nitelendirdiği bu kamerayı SLS roket motorunun testinde,ilk kez kullanan NASA, kameranın şu an için prototip aşamasında olduğunu ve daha gelişmiş özelliklere sahip ikinci bir versiyonun da hazırlandığını belirtiyor. NASA'nın geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirdiği dünyanın en güçlü roketinin motor testinden inanılmaz bir ağır çekim videosu yayınlandı. Uzay ajansının geliştirdiği yeni bir kamera teknolojisiyle yakalanan bu görüntülerde bir roket dumanının gerçekte nasıl göründüğünü net olarak anlayabiliyoruz.High Dynamic Range Stereo X (HiDyRS-X) isimli yeni NASA kamerası gece fotoğrafçılarının kullandığı bir teknikten yararlanıyor. Aynı anda birden fazla yavaş çekim video yakalayan kamera daha sonra bu videoları bir araya getirerek ortamdaki aşırı parlaklık sorununun üstesinden geliyor. Gece fotoğrafçıları da yine buna benzer şekilde birden fazla fotoğrafı birleştirerek etkileyici fotoğraflar yakalıyorlar."Devrimsel" olarak nitelendirdiği bu kamerayı SLS roket motorunun testinde,ilk kez kullanan NASA, kameranın şu an için prototip aşamasında olduğunu ve daha gelişmiş özelliklere sahip ikinci bir versiyonun da hazırlandığını belirtiyor.

Tarihin en güçlüsü olmaya geliyor Yukarıdaki videoda yer alan itici motorlar NASA'nın SLS(Space Launch System) roketlerinde kullanılacak. 20 Temmuz 1969'da Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i insanoğlunun en büyük uzay macerasına taşıyan Saturn V'den dahi daha güçlü olacak şekilde dizayn edilen SLS(Space Launch System) roketleri bu dev motorlardan iki tanesini bünyesinde barındıracak. Tek bir tanesi 3.6 milyon pound'luk itici kuvvet oluşturabilen bu motorlar haricinde de dört farklı sıvı yakıtlı motor daha kullanacak olan SLS roketinin son hali 9.2 milyon pound'luk itici kuvvete ulaşacak. Yani insanlığı Mars'a taşıyacak olan SLS roketleri günümüzün en güçlüsü Delta IV Heavy'den neredeyse 4.5 kat daha güçlü olacaklar.

2018'de ilk kez uçacak NASA'nın gelecek planlarında hayati öneme sahip olan SLS roketleri ilk kez 2018 yılında test edilecek. Uzay ajansının yine Mars'a insan taşımak için hazırladığı Orion uzay kapsülüyle birlikte fırlatılacak olan roket, bu ilk deneme sırasında Ay'dan daha da uzak bölgelere kadar gidecek ve sonrasında Orion kapsülünü Yeryüzü'ne geri getirecek. Elbette bu uçuş insansız olarak gerçekleştirilecek.



http://gizmodo.com/nasa-captures-details-of-a-rocket-test-with-its-new-cam-1784923952