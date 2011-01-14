Dünyanın en güçlü telefonu için ilk tanıtım filmi yayınlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Motorola tarafından dünyanın en güçlü akıllı telefonu olarak lanse edilen Atrix 4G için hazırlanan tanıtım videosu yayınlandı. Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformunun güç verdiği telefon, 1GB RAM ile, benzer özellikteki rakip modellere fark atmayı başarıyor. 4-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan 135 gram ağırlığındaki telefon, 5 Megapiksel çözünürlüğünde LED Flash'lı kamera ile geliyor ve 1080p videoları oynatabildiği gibi gelişmiş 3D grafik desteği de sunuyor.
Henüz resmi çıkış tarihi açıklanmasa da, son iddialara göre 1 Mart'ta satışa sunulması beklenen Android işletim sistemli Motorola Atrix 4G'nin fiyatı da henüz netlik kazanmış değil.
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daha da olsa motoya el sürmem
haYla piyasada, evet.
SS2 çıktı zaten 2 çekirdek kullansa bile ( android , uygulama ve oyun desteği yok ) ATRİX4G yazılım sorunlu , desteği az olan bir cihaz. çok daha iyi olan MOTOROLA ATRİX 2 VE DEFY 2 çıktı. hatta LG X2 OPTIMUS TERCİH etmelisiniz.
199 tl ve motorola bluetooth kulaklık hediyeli :))) he he he