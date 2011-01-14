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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en güçlü telefonu için ilk tanıtım filmi yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola tarafından dünyanın en güçlü akıllı telefonu olarak lanse edilen Atrix 4G için hazırlanan tanıtım videosu yayınlandı. Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformunun güç verdiği telefon, 1GB RAM ile, benzer özellikteki rakip modellere fark atmayı başarıyor. 4-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan 135 gram ağırlığındaki telefon, 5 Megapiksel çözünürlüğünde LED Flash'lı kamera ile geliyor ve 1080p videoları oynatabildiği gibi gelişmiş 3D grafik desteği de sunuyor.

Henüz resmi çıkış tarihi açıklanmasa da, son iddialara göre 1 Mart'ta satışa sunulması beklenen Android işletim sistemli Motorola Atrix 4G'nin fiyatı da henüz netlik kazanmış değil.




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Black Label Society 7 yıl
reklamı leş olmuş

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daha da olsa motoya el sürmem
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NJP 7 yıl
Motorola hayla piyasada mı ?
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burrnn 7 yıl NJP
bjk_588

Motorola hayla piyasada mı ?


haYla piyasada, evet.
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DH Misafiri 7 yıl
iki çekirdeğin ikisinide kullanabılıyormu acaba
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Bukalemun 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

iki çekirdeğin ikisinide kullanabılıyormu acaba

SS2 çıktı zaten
2 çekirdek kullansa bile ( android , uygulama ve oyun desteği yok ) ATRİX4G yazılım sorunlu , desteği az olan bir cihaz. çok daha iyi olan MOTOROLA ATRİX 2 VE DEFY 2 çıktı. hatta LG X2 OPTIMUS TERCİH etmelisiniz.
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BraVe_06 8 yıl
Tiz Amerika'dan tanıdık buluna...
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udede 8 yıl
ee bu bizim ülkede evo 4g olmasın sim kart girişsiz olursa boşa beklenilir!!
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suhaksk 8 yıl
Türkiyeye kesin ve net olarak geleceğini sanmam.. Anca yurrt dışından getirtilir yada getirilir
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hrnayn 8 yıl
motorola androidle atağa kalktı
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sportifsan 8 yıl
çok güzel ya fiyatı bekliyorum :)
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Batuist 8 yıl
birde telefon için adam gibi android arabirimi yada tema geliştirse yaa!!! çakma developerlar bile süper arabirimler geliştiriyorlar..!!
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Lee-on! 8 yıl
Bırakacaklar bu işleri.Yok tegra 2 falan... Ben de aldığımda 1ghz işlemci için övüp duruyorlardı. Çektiğimi ben bilirim.
Kağıt üzerinde bunlar... İşletim sistemi ile kalibre edemezsen hiçbir işe yaramaz havada kalır o söyledikleri...
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Bukalemun 8 yıl
DARTY ellerini ovuşturmaya başlamıştır bu haberi görünce :))
199 tl ve motorola bluetooth kulaklık hediyeli :))) he he he
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Kissed by Fire 8 yıl
Reklam iyi hoş, Özellikler de fena değil ama Led Flaşlı 5 Mp kamera da neyin nesi? Biraz ciddi olalım 2 sene önce çıkan N79umdan kötü bir kamerası var büyük olasılıkla isterse 3 Ghz olsun.
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DH Misafiri 8 yıl
donanım olarak mükemmel ama dış görünüşünü biraz çirkin buldum..
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Ras0 8 yıl
iphone 5 çıkana kadar en iyi telefon olabilir belki.
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emreee85 8 yıl
çok şık olmuş
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Mechaniker 8 yıl
HTC Desire HD alma planım vardı ama bu gelir, fiyatlarıda yakın olursa bunu alırım.
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