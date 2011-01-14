Dünyanın en güçlü telefonu için ilk tanıtım filmi yayınlandı

Motorola tarafından dünyanın en güçlü akıllı telefonu olarak lanse edilen Atrix 4G için hazırlanan tanıtım videosu yayınlandı. Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformunun güç verdiği telefon, 1GB RAM ile, benzer özellikteki rakip modellere fark atmayı başarıyor. 4-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan 135 gram ağırlığındaki telefon, 5 Megapiksel çözünürlüğünde LED Flash'lı kamera ile geliyor ve 1080p videoları oynatabildiği gibi gelişmiş 3D grafik desteği de sunuyor.

Henüz resmi çıkış tarihi açıklanmasa da, son iddialara göre 1 Mart'ta satışa sunulması beklenen Android işletim sistemli Motorola Atrix 4G'nin fiyatı da henüz netlik kazanmış değil.