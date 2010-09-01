Dünyanın en küçük iPod'u 49 dolarlık fiyatı ve yeni tasarımıyla karşımızda

Birinci jenerasyonu ile audiophile'ların beğenisini kazanan iPod Shuffle'ın yeni nesili, Apple'ın Yerba Buena Center for Arts'da düzenlenen etkinlikte gün yüzüne çıktı. Bir önceki nesile göre yeni tasarımıyla iPod Shuffle, ilk nesillerdeki fiziksel tuşlar ile Apple'ın kullanıcılara istedikleri şarkıya rahatlıkla ulaşmalarını sağlayan ve Türkçe dil desteği de sunan VoiceOver teknolojisini bir araya getiriyor.

Kıyafete takılabilir iPod Shuffle, gri, mavi, turuncu, yeşil ve pembe olmak üzere 5 farklı renk alternatifine sahip alüminyum kasası ve dahili mandalı ile geliyor. Yeni iPod Shuffle, bir önceki nesile göre %50'e yakın daha fazla batarya ömrüyle tek şarjda 15 saate kadar kesintisiz müzik keyfi sunarken, kullanıcıların karşısına sadece 2GB'lık depolama alanıyla çıkıyor.

Yeni nesil iPod Shuffle, diğer iPod'lar gibi gelecek hafta satışa sunulacak.