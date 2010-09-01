Dünyanın en küçük iPod'u 49 dolarlık fiyatı ve yeni tasarımıyla karşımızda

Birinci jenerasyonu ile audiophile'ların beğenisini kazanan iPod Shuffle'ın yeni nesili, Apple'ın Yerba Buena Center for Arts'da düzenlenen etkinlikte gün yüzüne çıktı. Bir önceki nesile göre yeni tasarımıyla iPod Shuffle, ilk nesillerdeki fiziksel tuşlar ile Apple'ın kullanıcılara istedikleri şarkıya rahatlıkla ulaşmalarını sağlayan ve Türkçe dil desteği de sunan VoiceOver teknolojisini bir araya getiriyor.
Kıyafete takılabilir iPod Shuffle, gri, mavi, turuncu, yeşil ve pembe olmak üzere 5 farklı renk alternatifine sahip alüminyum kasası ve dahili mandalı ile geliyor. Yeni iPod Shuffle, bir önceki nesile göre %50'e yakın daha fazla batarya ömrüyle tek şarjda 15 saate kadar kesintisiz müzik keyfi sunarken, kullanıcıların karşısına sadece 2GB'lık depolama alanıyla çıkıyor.
Yeni nesil iPod Shuffle, diğer iPod'lar gibi gelecek hafta satışa sunulacak.
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Pahalı... Mediamarkt 110 tl
Biride demiyor ki abi bu konuyu nerden buldun
ayrıca yukarıda yazan arkaaşada aynen katılıyorum bu bir müzik calar, ve benim görüşüm bi müzik calarda veya telefonda ne kadar cok müzik varsa o müziklerden nefret etme olasılıpımı o kadar artıyor, bende n98 8gb var icinde bir sürü müzik var ama dinlerken sürekli değişiyorum, az ve öz olması en güzeli mp3 calalrlarda bunun icindir bana göre :)
15 saatte kaget hos uzun bir süre, ses kalitesini kimse kücümsemesin zaten inandıramazsınız kimseyi :)
kullanımıda cok kolay ve taşıma sorunu yok :))
alanlara sözüm şudurki kesinlikle beğendiyseniz kacırmayın
Katılıyorum arkadaşım kesinlikle az ve öz olmalı bencede.1000 lerce şarkı arşivi yapıp kendimizi hapstemeyeceğiz bir yere günlerce :) Fakat arşivlemeyi ve hepsinin elinin altında olmasını isteyen arkadaşlarda var
Hocam demişsin sipariş ettim ABD den yeni geldi diye.Sipariş derken bir yakının falan oradan geliyordu onamı sipariş ettini,yoksa internetten falanmı aldın?Hayırlı olsun bu arada?
insallah askere gidince anlayacaksiniz :)
2 gb diyip geçmeyin 500 kadar şarkı alabiliyor..
müziğin yalın hali:)