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iPod / iPod Touch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en küçük iPod'u 49 dolarlık fiyatı ve yeni tasarımıyla karşımızda

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
41,4b
1
62
iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Birinci jenerasyonu ile audiophile'ların beğenisini kazanan iPod Shuffle'ın yeni nesili, Apple'ın Yerba Buena Center for Arts'da düzenlenen etkinlikte gün yüzüne çıktı. Bir önceki nesile göre yeni tasarımıyla iPod Shuffle, ilk nesillerdeki fiziksel tuşlar ile Apple'ın kullanıcılara istedikleri şarkıya rahatlıkla ulaşmalarını sağlayan ve Türkçe dil desteği de sunan VoiceOver teknolojisini bir araya getiriyor.

Kıyafete takılabilir iPod Shuffle, gri, mavi, turuncu, yeşil ve pembe olmak üzere 5 farklı renk alternatifine sahip alüminyum kasası ve dahili mandalı ile geliyor. Yeni iPod Shuffle, bir önceki nesile göre %50'e yakın daha fazla batarya ömrüyle tek şarjda 15 saate kadar kesintisiz müzik keyfi sunarken, kullanıcıların karşısına sadece 2GB'lık depolama alanıyla çıkıyor.

Yeni nesil iPod Shuffle, diğer iPod'lar gibi gelecek hafta satışa sunulacak.


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freefalcon 7 yıl
Sansa clip varken buna verilen paraya yazık.
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aziz77 7 yıl
139 tl teknosadan aldım önce ekransız nasıl olur dedim ama ekranı hiç aramıyorum süper alet..
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furky86 7 yıl aziz77
aziz77
139 tl teknosadan aldım önce ekransız nasıl olur dedim ama ekranı hiç aramıyorum süper alet..

Pahalı... Mediamarkt 110 tl
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AktifProje 7 yıl aziz77
aziz77

139 tl teknosadan aldım önce ekransız nasıl olur dedim ama ekranı hiç aramıyorum süper alet..

Biride demiyor ki abi bu konuyu nerden buldun
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DH Misafiri 9 yıl
Daha dün elime geçti, ABD den sipariş ettim cok güzel birşey görünüş acısından
ayrıca yukarıda yazan arkaaşada aynen katılıyorum bu bir müzik calar, ve benim görüşüm bi müzik calarda veya telefonda ne kadar cok müzik varsa o müziklerden nefret etme olasılıpımı o kadar artıyor, bende n98 8gb var icinde bir sürü müzik var ama dinlerken sürekli değişiyorum, az ve öz olması en güzeli mp3 calalrlarda bunun icindir bana göre :)
15 saatte kaget hos uzun bir süre, ses kalitesini kimse kücümsemesin zaten inandıramazsınız kimseyi :)
kullanımıda cok kolay ve taşıma sorunu yok :))
alanlara sözüm şudurki kesinlikle beğendiyseniz kacırmayın
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mrhusnu 9 yıl

DH Misafiri

Daha dün elime geçti, ABD den sipariş ettim cok güzel birşey görünüş acısından

ayrıca yukarıda yazan arkaaşada aynen katılıyorum bu bir müzik calar, ve benim görüşüm bi müzik calarda veya telefonda ne kadar cok müzik varsa o müziklerden nefret etme olasılıpımı o kadar artıyor, bende n98 8gb var icinde bir sürü müzik var ama dinlerken sürekli değişiyorum, az ve öz olması en güzeli mp3 calalrlarda bunun icindir bana göre :)



15 saatte kaget hos uzun bir süre, ses kalitesini kimse kücümsemesin zaten inandıramazsınız kimseyi :)



kullanımıda cok kolay ve taşıma sorunu yok :))



alanlara sözüm şudurki kesinlikle beğendiyseniz kacırmayın

Katılıyorum arkadaşım kesinlikle az ve öz olmalı bencede.1000 lerce şarkı arşivi yapıp kendimizi hapstemeyeceğiz bir yere günlerce :) Fakat arşivlemeyi ve hepsinin elinin altında olmasını isteyen arkadaşlarda var

Hocam demişsin sipariş ettim ABD den yeni geldi diye.Sipariş derken bir yakının falan oradan geliyordu onamı sipariş ettini,yoksa internetten falanmı aldın?Hayırlı olsun bu arada?
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DH Misafiri 9 yıl
ben ıpod kullanıcısıyım.. tuşlusu ilk cıktığında almıştım yeni bozulduu.. kişiye göre değişir 2 gb bana yeterli geliyor ileri sarma geri sarma olayıda tuşla oldukca basit.. ekranlı olmayışı benim için daha iyi.. yani olumsuz eleştirilerde bulunanlara ı pod bunu siz begenesiniz diye üretmedi .. benim gibi beğenenlşer için üretti... yok 15 saat azmış gün 24 saaat ... yok 2 gb azmış arşiv atmıcagımki onun için harici hdd var :) yapmayın lütfen yüksek ses tasarım kullanım kolaylı ve taşıma kolaylığı yeni nesil ı pod eskisinden farkı dier tuşlu versiyonu biraz daha uzunduu bu ise kare ...... bence başarılı bir çalışma olmuş .. ıpod alacaktım bunu bekliceğim artık :)
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DH Misafiri 9 yıl
zaten aynı tasarıma dönmüşler satış taktiği dedikleri bu heralde satmak için yeniledik diyip aynı şeyi yeniden çıkartıyolar bu zaten iğrenç ki bence eski shuffle daha iyiydi tuşsuz olsa da kulaklıktan kontrol gayet kolaydı bence
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Psycna 9 yıl
iyi, bende 2g shuffle vardi, yeni tasarim 2g'nin kucugu olmus, bizim 2g shuffle'lar da yeni gibi gorunur.
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vidoko 9 yıl
gereksiz bencede ekran olmadan şarkıyı görmeden nasıl müzik keyfi olur anlamıyorum ...
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krocheah 9 yıl

vidoko

gereksiz bencede ekran olmadan şarkıyı görmeden nasıl müzik keyfi olur anlamıyorum ...


insallah askere gidince anlayacaksiniz :)
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goxel1989 9 yıl
bundan önceki ipod shuffle modelinde sevgili sitiv amcamız tuşları kaldırdığı zaman ne demişti "en iyisini biz yaptık biz tuşsuz konuşan mp3 çaları piyasaya sunduk, tuşlar çok kötü vb" ee şimdi ne olduda eski tasarıma geri döndün anlamadım, tüketiciler deneme tahtası değil sitiv amca :D
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JoeyBane 9 yıl
Bu mu yenilik ya. Yazık..
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logarkapağı 9 yıl
apple dön dolaş dur
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Batuist 9 yıl
apple'ın çerezleri...
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ekksl6 9 yıl
alım gücüne ve kullanım şekline göre bize kullanışsız gelen 49(45 yazmışım:) dolara 15 saat müzik ve enfes ses kalitesi ile eşdeğeri olan rakiplerini nakavt eder.
2 gb diyip geçmeyin 500 kadar şarkı alabiliyor..
müziğin yalın hali:)
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napolyon94 9 yıl
en gereksiz apple ürünü
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Deniz 9 yıl
Dusuk kesim ve sadece muzik dinlemek icin ideal olmus..
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