Dünyanın en ufak üç boyutlu baskı kalemi Lix, Kickstarter projesine başladı

3Doodler ile SwissPen gibi benzerlerinden boyut avantajıyla ayrılan ve Delphine Eloise Wood, Anton Suvorov ile İsmail Baran tarafından hazırlanan üç boyutlu baskı kalemi Lix, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.

Rakipleri ile benzer şekilde çalışma gösteren üç boyutlu baskı kalemi Lix, gücünü oldukça ince kablosuyla standart USB portu üzerinde sağlıyor ve arka kısmından takılan plastik temelli ABS ya da PLA malzemelerini yaklaşık 190 derece sıcaklık ile ısıtarak baskı yapabiliyor. Basılan materyalin kısa sürede donması sayesinde üç boyutlu çizimlerin ya da şekillerin yapılmasına imkan tanıyan kalem, siyah ve gri renk seçenekleri bulunan yaklaşık 40 gramlık alüminyum gövdesiyle de her zaman taşınabiliyor. Kullanıma hazır hale gelmesinin 1 dakika kadar sürdüğü söylenen Lix, üzerinde yer alan butonlar vasıtasıyla baskı hızını değiştirebiliyor ve LED ısı göstergesiyle bilgi verebiliyor.

Kickstarter üzerinde koyduğu 30,000 pound hedefin oldukça kısa süre içerisinde 18,713 poundluk bölümünü toplamayı başaran Lix, bitimine daha 29 gün kalan yapılacak en az 43 pound (İngiltere dışı 10 pound kargo) bağış ile 2014 Eylül ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/lix3d/lix-the-smallest-3d-printing-pen-in-the-world