Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en ufak üç boyutlu baskı kalemi Lix, Kickstarter projesine başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
565
1
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en ufak üç boyutlu baskı kalemi Lix, Kickstarter projesine başladı
3Doodler ile SwissPen gibi benzerlerinden boyut avantajıyla ayrılan ve Delphine Eloise Wood, Anton Suvorov ile İsmail Baran tarafından hazırlanan üç boyutlu baskı kalemi Lix, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.
Rakipleri ile benzer şekilde çalışma gösteren üç boyutlu baskı kalemi Lix, gücünü oldukça ince kablosuyla standart USB portu üzerinde sağlıyor ve arka kısmından takılan plastik temelli ABS ya da PLA malzemelerini yaklaşık 190 derece sıcaklık ile ısıtarak baskı yapabiliyor. Basılan materyalin kısa sürede donması sayesinde üç boyutlu çizimlerin ya da şekillerin yapılmasına imkan tanıyan kalem, siyah ve gri renk seçenekleri bulunan yaklaşık 40 gramlık alüminyum gövdesiyle de her zaman taşınabiliyor. Kullanıma hazır hale gelmesinin 1 dakika kadar sürdüğü söylenen Lix, üzerinde yer alan butonlar vasıtasıyla baskı hızını değiştirebiliyor ve LED ısı göstergesiyle bilgi verebiliyor.
Kickstarter üzerinde koyduğu 30,000 pound hedefin oldukça kısa süre içerisinde 18,713 poundluk bölümünü toplamayı başaran Lix, bitimine daha 29 gün kalan yapılacak en az 43 pound (İngiltere dışı 10 pound kargo) bağış ile 2014 Eylül ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Dünyanın en ufak üç boyutlu baskı kalemi Lix, Kickstarter projesine başladı

https://www.kickstarter.com/projects/lix3d/lix-the-smallest-3d-printing-pen-in-the-world Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
huseyincarnege 5 yıl
ben şahsen cihazı cok beyendim ve kesinlikle birtane edinmek isterdim :(
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 5 yıl
Harika bi alet. Bununla yapılabilecekler, kişinin kendi tasarım kabiliyetiyle sınırlı olacaktır. ÖZellikle de karakalemde usta kişiler için yeni bir milat olabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 5 yıl
Benim işime yaramayacak olsa da mutlaka işine yarayan olacaktır (özellikle sanatçıların). Güzel bir proje.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumfiçu 5 yıl
Proje güzel. Ayrıca İsmail abinin gözler kocaman. Başarılar. Para olsaydı alırdım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kingandkral 5 yıl
38 bin pound'u geçmiş şuan 100 bin pound'u geçer diyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 5 yıl
Gecende de ayni haberi yayinladiniz ve ozetle pratikte fazla ise yaramayacagi kanisi olusmustu... Sadece sanatcilar icin belki bir arac olabilir demistik...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 5 yıl
Sıcak silikon tabancasının daha kullanışlısı olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faqa41 5 yıl
düzenli takip ediyorum dh yi ama son bi kaç gündür sanki daha önce yaptiginiz haberleri tekrar yapiyormussunuz gibi geliyor[>:]
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Acer Aspire Switch 10: 2'si 1 arada tabletlere yeni soluk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim