Türkiye’nin Oscar adayı Ayla filmi oldu

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Bu sene ilk kez düzenlenen Hollywood Türk Film Festivali’nin açılışında, ülkemizi Oscar ödül töreninde En İyi Yabancı Dil Film dalında temsil edecek yapım açıklandı. Yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı Ayla filmi Türkiye’nin Oscar adayı olacak.

Ayla filmi, Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeyi ele alıyor. Film, 1950'lerde Kore Savaşı'na katılan Türk askerlerinden Astsubay Süleyman Dilbirliği ile savaşta yalnız başına bulduğu ve Ayla adını verdiği Koreli küçük kızın hikâyesini beyaz perdeye taşıyor. Ayla, bir buçuk yıl boyunca Türk birliklerinin yanında kalır. Bir takım bürokratik engellerden dolayı Astsubay Süleyman, kızı olarak gördüğü Ayla’yı yanında götüremez ve Ayla’dan ayrılmak zorunda kalır. İkilinin bir daha görüşebilmesi için ise 60 yıl geçmesi gerekmektedir...

Sıra dışı fakat bir o kadar da gerçek bu hikâyenin sinema uyarlamasında, İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol, Lee Kyung-Jin, Murat Yıldırım, Ali Atay, Taner Birsel, Damla Sönmez, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Erkan Petekkaya gibi isimler yer alıyor.

Ekim 2017'de Vizyona Girecek

Ayla filmi Ekim 2017’de ülkemizde vizyona girecek. Şuan Oscar aday adayı olan filme Oscar yolunda başarılar diliyoruz.