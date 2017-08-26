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Türkiye’nin Oscar adayı Ayla filmi oldu

Oscar ödüllerinde En iyi yabancı film dalında ülkemizi temsil edecek film 'Ayla' olarak açıklandı. Kore Savaşı esnasındaki gerçek bir hikayeyi konu alan Ayla'nın yönetmenliğini Can Ulkay yapıyor.
1 yıl
7,6b
1
25
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’nin Oscar adayı Ayla filmi oldu
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Bu sene ilk kez düzenlenen Hollywood Türk Film Festivali’nin açılışında, ülkemizi Oscar ödül töreninde En İyi Yabancı Dil Film dalında temsil edecek yapım açıklandı. Yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı Ayla filmi Türkiye’nin Oscar adayı olacak.

Ayla filmi, Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeyi ele alıyor. Film, 1950'lerde Kore Savaşı'na katılan Türk askerlerinden Astsubay Süleyman Dilbirliği ile savaşta yalnız başına bulduğu ve Ayla adını verdiği Koreli küçük kızın hikâyesini beyaz perdeye taşıyor. Ayla, bir buçuk yıl boyunca Türk birliklerinin yanında kalır. Bir takım bürokratik engellerden dolayı Astsubay Süleyman, kızı olarak gördüğü Ayla’yı yanında götüremez ve Ayla’dan ayrılmak zorunda kalır. İkilinin bir daha görüşebilmesi için ise 60 yıl geçmesi gerekmektedir...

Sıra dışı fakat bir o kadar da gerçek bu hikâyenin sinema uyarlamasında, İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol, Lee Kyung-Jin, Murat Yıldırım, Ali Atay, Taner Birsel, Damla Sönmez, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Erkan Petekkaya gibi isimler yer alıyor.

Ekim 2017'de Vizyona Girecek

Ayla filmi Ekim 2017’de ülkemizde vizyona girecek. Şuan Oscar aday adayı olan filme Oscar yolunda başarılar diliyoruz.


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genpoker 1 yıl en beğenilen
Gerçekten kaliteli bir yapıma benziyor umarım yanıltmaz.
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1 Avatar
Giresunlufuk 1 yıl
Fragman güzeldi. Cidden kaliteli bir yapıma benziyor.
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huseyincarnege 1 yıl
yanlış yoldalar recep ivedik 5 olmalı :)
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DH Misafiri 1 yıl
Fragmanını izlediğim de çok duygulandım. Mükemmel
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akbirkurt 1 yıl
Kore konsepti ABD politikasına uygun.Şansı artıran bir etken.
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redwolf0 1 yıl
cumali ceberi göndersek ya sondan birinci olur :D
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obili 1 yıl
Dram kategorisinde hep iyi işler yapma potansiyelimiz ve yapımlarımız olmuştur. Bu da onlardan biri gibi görünüyor. Umarım ümitlerimiz boşa çıkmaz. Fakat ben izleyebilir miyim bilmem. İnsan ihtiyarlayınca daha bi duygusal oluyor. Belki yalnız kaldığım bir ortamda ... kısmet ...
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Eeltorm 1 yıl
Çok güzel görünüyor bayıldım.
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CR7_35 1 yıl
Oscar aday adayidir o ben gormedim Aday oldugumuzu ?

Konu guzel senaryo butunlugu ve gereken oyuncu performansi gosterilirse odul alabiliriz unutmayin ki dram filmleri bu konuda rakipsiz bu da oyle bir film bakalim.
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deliliktir 1 yıl CR7_35
CR7_35

Oscar aday adayidir o ben gormedim Aday oldugumuzu ?

Konu guzel senaryo butunlugu ve gereken oyuncu performansi gosterilirse odul alabiliriz unutmayin ki dram filmleri bu konuda rakipsiz bu da oyle bir film bakalim.

Türkiye'nin Oscar adayı dediği için pek de yanlış değil aslında. Sonuç olarak ülkeler en iyi yabancı oscar'ı için aday gösteriyor. Dil tartışmalı ama denilen net çıkarılabiliyor.

Öte yandan hikaye gerçekten ilgi çekici. Okurken tüylerim diken diken oldu. Fragmanı izlerken siz düşünün. Film Oscar adayı olsa da olmasa da umrumda değil, bu film izlenir. Sadece Çetin Tekindor yetiyor benim için.
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turkprince 1 yıl
Filmin fragramanında Dunkirk'ten aşağı kalır yanı yok hatta ondan daha iyi görünüyor diyebilirim. Umarım oscarı biz alırız.
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Glitch 1 yıl
Arkadaşlar filmin bir şey olduğu yok.Balon çıkacak anlamında değil.
Her sene göndermek zorundayız bir tane.Ne gönderecektik başka cumali ceber mi ?
Oscar adayı falan olmadı, haberi taşıyan arkadaşlar keşke adaylık nedir baksalardı.
Aday olduğu an Oscar gecesi sahne alması garantidir.DVD bastıkları zaman üstüne " Oscar adayı " ibareleri konur çünkü değerlidir.Belirli bir komünitenin onayını almıştır.
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