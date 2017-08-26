Türkiye’nin Oscar adayı Ayla filmi oldu

Ayla filmi, Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeyi ele alıyor. Film, 1950'lerde Kore Savaşı'na katılan Türk askerlerinden Astsubay Süleyman Dilbirliği ile savaşta yalnız başına bulduğu ve Ayla adını verdiği Koreli küçük kızın hikâyesini beyaz perdeye taşıyor. Ayla, bir buçuk yıl boyunca Türk birliklerinin yanında kalır. Bir takım bürokratik engellerden dolayı Astsubay Süleyman, kızı olarak gördüğü Ayla’yı yanında götüremez ve Ayla’dan ayrılmak zorunda kalır. İkilinin bir daha görüşebilmesi için ise 60 yıl geçmesi gerekmektedir...
Sıra dışı fakat bir o kadar da gerçek bu hikâyenin sinema uyarlamasında, İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol, Lee Kyung-Jin, Murat Yıldırım, Ali Atay, Taner Birsel, Damla Sönmez, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Erkan Petekkaya gibi isimler yer alıyor.
Ekim 2017'de Vizyona Girecek
Ayla filmi Ekim 2017’de ülkemizde vizyona girecek. Şuan Oscar aday adayı olan filme Oscar yolunda başarılar diliyoruz.
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Konu guzel senaryo butunlugu ve gereken oyuncu performansi gosterilirse odul alabiliriz unutmayin ki dram filmleri bu konuda rakipsiz bu da oyle bir film bakalim.
Türkiye'nin Oscar adayı dediği için pek de yanlış değil aslında. Sonuç olarak ülkeler en iyi yabancı oscar'ı için aday gösteriyor. Dil tartışmalı ama denilen net çıkarılabiliyor.
Öte yandan hikaye gerçekten ilgi çekici. Okurken tüylerim diken diken oldu. Fragmanı izlerken siz düşünün. Film Oscar adayı olsa da olmasa da umrumda değil, bu film izlenir. Sadece Çetin Tekindor yetiyor benim için.
Her sene göndermek zorundayız bir tane.Ne gönderecektik başka cumali ceber mi ?
Oscar adayı falan olmadı, haberi taşıyan arkadaşlar keşke adaylık nedir baksalardı.
Aday olduğu an Oscar gecesi sahne alması garantidir.DVD bastıkları zaman üstüne " Oscar adayı " ibareleri konur çünkü değerlidir.Belirli bir komünitenin onayını almıştır.
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