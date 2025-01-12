Trabzon'da içme suyundan elektrik üretilecek: Mikro HES dönemi

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Tam Boyutta Gör Trabzon'un Arsin ilçesinde, içme suyu isale hattından sağlanan su ile enerji üretilecek bir mikro/mini hidroelektrik santrali (HES) projesi hayata geçiriliyor. Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) tarafından planlanan projede TEMSAN tarafından geliştirilen HİDROTEM mini HES santrali kullanılacak.

İçme suyundan elektrik üretimi

TİSKİ, Arsin ilçesine bağlı Elmaalan Mahallesi'nde, 418 metrekarelik bir alanda kurulacak olan Arsin İçme Suyu Maslak-1 Mikro HES ile yıllık 3.885 GWh enerji üretmeyi hedefliyor. 0.610 MWm – 0.555 MWe kurulu gücünde tasarlanan tesis, yaklaşık 9,5 milyon TL maliyetle tamamlanacak.

Tam Boyutta Gör Proje kapsamında, içme suyu isale hattından gelen sular türbinlere yönlendirilerek enerjiye dönüştürülecek. DY2 su deposundan 2501,94 metre uzunluğunda, 400 mm çapında çelik borularla M1 maslağına aktarılacak su, türbinlerin basıncı kırarak çalıştırmasıyla enerji üretecek. Bu süreçte suyun mevcut içme suyu hattına geri döndürülmesi sağlanarak kesinti yaşanmasının önüne geçilecek.

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Francis tipi türbin kullanılacak olan tesis, 170 lt/s debideki suyu enerjiye dönüştürecek. Üretilen elektrik, ulusal şebekeye otoprodüktör hücresi üzerinden aktarılacak. Projenin en önemli özelliklerinden biri, içme suyu hattındaki akışın kesintiye uğramadan enerji üretimine olanak tanıması. Böylece hem içme suyu hizmetleri aksamayacak hem de temiz enerji üretimi gerçekleştirilecek.

TEMSAN HİDROTEM mini HES santrali

Belediye isale ve tarımsal sulama hatlarında, içme suyu arıtma tesislerinde, su deposu giriş-çıkışlarında, soğutma suyu kullanılan tesislerde, deniz deşarj noktalarında kullanılmak için tasarlanan HİDROTEM, inşaat gerektirmeyen ve kolayca kurulabilen yapıya sahip.

Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada bu santrallerin Trabzon Arsin Belediyesi, Arsin İçme Suyu ve Arıtma Tesisi’nde ve Zonguldak’ta kullanılacağı bildirilmişti. En düşük 0,5 kW kurulu güce kadar tasarlanan sistem, 1 MW’lık kurulu güce kadar ulaşabiliyor. Bu güç değeri yaklaşık 200 evin elektrik tüketiminin karşılanacağı anlamına geliyor. Türkiye’de HİDROTEM’in kullanılabileceği 1000 MW üzerinde bir potansiyel olduğu belirtiliyor.

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Trabzon'da içme suyundan elektrik üretilecek: Mikro HES dönemi