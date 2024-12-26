Dünyanın en büyük enerji projesi onaylandı: Yılda 300 milyar kWh

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Tam Boyutta Gör Çin, Yarlung Tsangpo Nehri üzerinde, dünyanın en büyük hidroelektrik barajını inşa etme planını onayladı. Tibet Platosu’nda yer alan ve Brahmaputra Nehri’ne bağlanan bu mega proje, hem mühendislik hemde enerji üretimi açısından dünyada ilk olacak. Baraj, yıllık yaklaşık 300 milyar kilovat-saat (kWh) enerji üreterek, Üç Boğaz Barajı’nın üç katı kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

Maliyeti 137 milyar dolar

Çin, Tibet’in en uzun nehri Yarlung Tsangpo üzerinde dünyanın en büyük hidroelektrik projelerinden birini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu proje Üç Boğaz Barajı’nın ürettiği enerjinin üç katını, yaklaşık 300 milyar kilovat-saat elektrik üretme kapasitesine sahip olacak. Bu da 300 milyon insanın yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak bir kapasite demek.

Ayrıca Barajın toplam maliyetinin 1 trilyon yuanı (137 milyar dolar) aşması bekleniyor. Ki bu, onu dünyadaki en büyük altyapı projelerinden biri haline getiriyor.

Tam Boyutta Gör Yarlung Tsangpo Nehri üzerinde yapılacak baraj, dünya üzerindeki en derin kanyonlardan birini barındıran Tibet Platosu’ndan başlayarak, Hindistan’daki Brahmaputra Nehri’ne kadar uzanan bir alanı kapsıyor. Bu nehir, 7.667 metrelik bir yükseklik farkına ve 2 bin metreküp akış hızına sahip.

Hindistan ve komşu ülkeler için tartışmalara yol açabilir

Dolayısıyla bu potansiyelden yararlanabilmek için nehrin akışının yarısını saptırmak amacıyla yaklaşık altı adet 20 kilometre uzunluğunda tünel açılması gerekecek. İnşaatın ne zaman başlayacağı ve barajın tam yeri henüz bilinmiyor.

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Öte yandan yeni proje, Hindistan ve Bangladeş gibi komşu ülkeler için bazı soru işaretleri taşıyor. Keza Brahmaputra Nehrinin, Hindistan'ın tarım, enerji ve içme suyu gibi kritik sektörler için büyük önem taşıdığını söyleyelim Çin’in üst havza ülkesi olması ise, suyun akış miktarını ve kalitesini kontrol edebilme avantajını beraberinde getiriyor.

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