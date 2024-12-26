Dünyanın en büyük enerji projesi onaylandı: Yılda 300 milyar kWh

Maliyeti 137 milyar dolar
Çin, Tibet’in en uzun nehri Yarlung Tsangpo üzerinde dünyanın en büyük hidroelektrik projelerinden birini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu proje Üç Boğaz Barajı’nın ürettiği enerjinin üç katını, yaklaşık 300 milyar kilovat-saat elektrik üretme kapasitesine sahip olacak. Bu da 300 milyon insanın yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak bir kapasite demek.
Ayrıca Barajın toplam maliyetinin 1 trilyon yuanı (137 milyar dolar) aşması bekleniyor. Ki bu, onu dünyadaki en büyük altyapı projelerinden biri haline getiriyor.
Hindistan ve komşu ülkeler için tartışmalara yol açabilir
Dolayısıyla bu potansiyelden yararlanabilmek için nehrin akışının yarısını saptırmak amacıyla yaklaşık altı adet 20 kilometre uzunluğunda tünel açılması gerekecek. İnşaatın ne zaman başlayacağı ve barajın tam yeri henüz bilinmiyor.
Öte yandan yeni proje, Hindistan ve Bangladeş gibi komşu ülkeler için bazı soru işaretleri taşıyor. Keza Brahmaputra Nehrinin, Hindistan'ın tarım, enerji ve içme suyu gibi kritik sektörler için büyük önem taşıdığını söyleyelim Çin’in üst havza ülkesi olması ise, suyun akış miktarını ve kalitesini kontrol edebilme avantajını beraberinde getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D
su tabancası haberi nerde ya
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.