Dünyanın göz takip teknolojisine sahip ilk sanal gerçeklik başlığı: Fove

Sanal gerçeklik dünyası için 2016 çok önemli bir yıl olacak. Uzun zamandır beklenen Oculus Rift ve Project Morpheus gibi ürünlerin önümüzdeki yıl raflardaki yerini alacağı belirtiliyor. Kickstarter'ın bu alandaki en yeni üyesi ise bu furyaya yetişmek adına 250,000$ toplamayı hedefliyor ve bu hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Dünyanın göz takip teknolojisine sahip ilk sanal gerçeklik başlığı olarak lanse edilen Fove, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ve oldukça modern bir tasarımla karışımıza çıkıyor. Teknik altyapısıyla şuana kadar gördüğümüz birçok sanal gerçeklik başlığından daha gelişmiş bir alternatif oluşturan Fove, öncelikle bünyesinde 100 derece görüş açısına sahip 5.8-inç boyutunda bir 2160 x 1440 piksellik WQHD ekran taşıyor. Saniyede 60 kare hızında görüntü gösterimi yaparak oldukça akıcı bir içerik deneyimi ortaya koyan ürün, diğer çözümler gibi kafa hareketlerini algılayarak sanal dünyaya da rahatlıkla aktarabiliyor.

Esas farkını içerisinde yer alan kızılötesi kamera sistemiyle koyan ve böylece saniyede 120 kare hızında göz takibi yapabilen Fove, göz takibini geliştirilen özel arayüzünde herhangi bir ekstra kontrolcüye ihtiyaç duymadan gezinme, oyun oynama (Örneğin hedefe bakara hedef alma) ya da alan derinliği belirleme (Bakılan obje net, arkası bulanık çıkıyor gerçek hayattaki gibi) noktasında aktif olarak kullanabiliyor.

Göz takibiyle gözlerden iletilen harici verilerle iç kulaktaki denge merkezinde üretilen dahili verilerin uyuşmaması sonucu oluşan kinetozis (Motion Sickness) isimli sağlık problemini çok ciddi seviyede azaltabildiği belirtilen sanal gerçeklik başlığı, çok önemli bir gelişme olarak göz takibi üzerinden engelli kişilerin de sanal gerçeklik deneyimini aktif olarak deneyimleyebilmesine imkan tanıyor.

İlerleyen süreçte kişilerin mimiklerini de sanal dünya içerisine dahil edebileceği belirtilen gelişmiş sanal gerçeklik başlığı Fove, Kicstarter'da bitimine 44 gün kala şimdiye kadar 168, 756$ toplamayı başarabilmiş durumda. Yapılacak en az 375$ bağış ile elde edilebilen ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/fove/fove-the-worlds-first-eye-tracking-virtual-reality