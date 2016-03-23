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Dünyanın ilk 10 çekirdekli akıllı telefonu ZOPO Speed 8 ön siparişe hazır

Geride bıraktığımız Mobil Dünya Kongresi'ne 10 çekirdekli MediaTek Helio X20 yonga setiyle damga vuran ZOPO Speed 8 ön sipariş programıyla tüketicilere bir adım daha yaklaşıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,8b
1
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Bu yıl gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılan ZOPO Speed 8, dünyanın ilk 10 çekirdekli akıllı telefonu olarak akıllarda kalmıştı. Cihaz dikkate değer başka önemli donanım özelliklerine sahip olsa da şüphesiz ki en dikkat çeken şey MediaTek Helio X20 yonga setinden güç alıyor olmasıydı.
ZOPO bugün 20 dolarlık bir fiyat indirimiyle birlikte resmi olarak ön sipariş ve ilk gönderi programına başladı. Ön siparişler 28 Mart - 28 Nisan tarihleri arasında bir ay sürecek. Bu süre içersinde sipariş verenler akıllı telefonu 279.99 dolara satın alabilecekler. Ön sipariş takviminden sonra ise cihaz 299.99 dolarlık normal fiyatıyla tüketicilere sunulmaya devam edecek.
Dünyanın ilk 10 çekirdekli işlemcisine sahip akıllı telefonu olan ZOPO Speed 8, 5.5 inç FullHD ekran, 4GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Cihazın oldukça yüksek sayılabilecek 3600 mAh kapasiteli bir bataryası var. Ayrıca NFC (Near Field Communication) teknolojisini de destekliyor.
Kamera özelliklerine gelecek olursak, telefonun Sony IMX230 sensörlü bir 21MP ana kamera, bir çift tonlu LED flaş ve bir 8MP selfie kamerası ile donatıldığını görüyoruz. Arka kısımda yuvarlak bir parmak izi tarayıcısına da yer verilmiş. Son olarak ZOPO Speed 8'in USB Type-C bağlantı noktasına sahip olduğunu ve kutudan Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle çıkacağını da belirtelim.

http://www.zopomobile.com/speed8-preorder-campaign/ Yorum Yaz
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
Adamlar üst seviye telefonu 800 tl gibi bir fiyata alabiliyorlar biz 800 tl ye orta sınıf telefon bile alamıyoruz... NEREDE BİZİM BU YERLİ GÖRÜNÜMLÜ YABANCI FİRMALARIMİZ??? İŞTE YERLİ BÖYLE OLUR. 1300 TL YE ORTA SINIF TELEFON SATMAKLA OLMUYOR...
BU TELEFON FİYATLARINI GÖRÜNCE SİNİRLENİYORUM...
Adamlar üst seviye telefonu 800 tl gibi bir fiyata alabiliyorlar biz 800 tl ye orta sınıf telefon bile alamıyoruz... NEREDE BİZİM BU YERLİ GÖRÜNÜMLÜ YABANCI FİR...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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N. Chomsky 3 yıl

Arada dört yüz dolar fiyat farkı olmasına rağmen S7'de olmayan Nfc ile Type C bağlantıları var.
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DH Misafiri 2 yıl
üst seviye telefon tanıdığım biri kullahıyor 4 yıl sonra arza verdi
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DH Misafiri 3 yıl
speed 7 plus kullanıyorum.süper telefon.cok memnunum.kullanmayan arkadaslar yorum yazmışlar öyle anlaşılıyor.zopo ya çöp demişler:)cok komik yorumlar.note 4 kullandım 1 yıl.zopo kadar memnun olmadım.ayrıca her ay güncelleme alıyor.almayn diyen arkadas doğru yazmamış.su an android 6 gelecek. çalışma yapılıyor.sonucta donanım performans ve yazılım desteği konusunda zopo her zaman favorim.
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deligibiol 3 yıl
sahibinden.com/...

pahalı demek için zahmet etmeyin lütfen.

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mertsat24 3 yıl
İşlemci bolluğu var galiba 10 çekirdek ne ya
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kadirirdem 3 yıl
işlemci iyi çalışırsa donanım süper duruyor
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karadağlı123 3 yıl
zopo zp999 almıştım sadece bir sene kullanılabiliyor sonra çöp. zopo tavsiye etmiyorum. çöp marka.
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Batuist 3 yıl
telefon özellikleri bomba olmuş... ama yukarıda arkadaşında dediği gibi güncelleme çok ama çok önemli.. yarın öbür gün yeni bir android sürümü çıkar programlar bu sürümde çalışır sende elinde program çalıştıramadığın 10 çekirdekli telefonunla çekirdek havası atarsın. donanım "ok" ama bu donanımı etkin kullanmak için sürekli güncelleme verilmesi gerekiyor.
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kesbi 3 yıl
Şuan zopo kullanıyorum ve bir daha da alacağımı sanmıyorum. 1-2 tane 2-3 mb güncellemeyi saymazsak hiç güncelleme gelmedi. Hala 4,4 kullanıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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cosica 3 yıl kesbi
Zamanında güncelleme veren marka yok. uzun süre güncelleme verilen modellerin fiyatı da senin telefonun 4-5 katı fiyata satılıyor. yani uzun süre güncelleme alan bir telefonun fiyatına 4-5 sene boyunca her yıl yeni bir telefon alabilirsin
çok pahalı telefonların kamera ve ekran dışında ciddi hissedilir yanları olmuyor zaten.
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N. Chomsky 3 yıl

Arada dört yüz dolar fiyat farkı olmasına rağmen S7'de olmayan Nfc ile Type C bağlantıları var.
Yanıtla +14
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wolf silver 3 yıl en beğenilen
Adamlar üst seviye telefonu 800 tl gibi bir fiyata alabiliyorlar biz 800 tl ye orta sınıf telefon bile alamıyoruz... NEREDE BİZİM BU YERLİ GÖRÜNÜMLÜ YABANCI FİRMALARIMİZ??? İŞTE YERLİ BÖYLE OLUR. 1300 TL YE ORTA SINIF TELEFON SATMAKLA OLMUYOR...
BU TELEFON FİYATLARINI GÖRÜNCE SİNİRLENİYORUM...
1 Yanıt Yanıtla +34
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LastShip 3 yıl wolf silver
wolf silver
Adamlar üst seviye telefonu 800 tl gibi bir fiyata alabiliyorlar biz 800 tl ye orta sınıf telefon bile alamıyoruz... NEREDE BİZİM BU YERLİ GÖRÜNÜMLÜ YABANCI FİRMALARIMİZ??? İŞTE YERLİ BÖYLE OLUR. 1300 TL YE ORTA SINIF TELEFON SATMAKLA OLMUYOR...
BU TELEFON FİYATLARINI GÖRÜNCE SİNİRLENİYORUM...

Araba fiyatlarindan haberin yok sanirim...
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