Dünyanın ilk 10 çekirdekli akıllı telefonu ZOPO Speed 8 ön siparişe hazır

Bu yıl gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılan ZOPO Speed 8, dünyanın ilk 10 çekirdekli akıllı telefonu olarak akıllarda kalmıştı. Cihaz dikkate değer başka önemli donanım özelliklerine sahip olsa da şüphesiz ki en dikkat çeken şey MediaTek Helio X20 yonga setinden güç alıyor olmasıydı.

ZOPO bugün 20 dolarlık bir fiyat indirimiyle birlikte resmi olarak ön sipariş ve ilk gönderi programına başladı. Ön siparişler 28 Mart - 28 Nisan tarihleri arasında bir ay sürecek. Bu süre içersinde sipariş verenler akıllı telefonu 279.99 dolara satın alabilecekler. Ön sipariş takviminden sonra ise cihaz 299.99 dolarlık normal fiyatıyla tüketicilere sunulmaya devam edecek.

Dünyanın ilk 10 çekirdekli işlemcisine sahip akıllı telefonu olan ZOPO Speed 8, 5.5 inç FullHD ekran, 4GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Cihazın oldukça yüksek sayılabilecek 3600 mAh kapasiteli bir bataryası var. Ayrıca NFC (Near Field Communication) teknolojisini de destekliyor.

Kamera özelliklerine gelecek olursak, telefonun Sony IMX230 sensörlü bir 21MP ana kamera, bir çift tonlu LED flaş ve bir 8MP selfie kamerası ile donatıldığını görüyoruz. Arka kısımda yuvarlak bir parmak izi tarayıcısına da yer verilmiş. Son olarak ZOPO Speed 8'in USB Type-C bağlantı noktasına sahip olduğunu ve kutudan Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle çıkacağını da belirtelim.

http://www.zopomobile.com/speed8-preorder-campaign/