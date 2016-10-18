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Dünyanın ilk 5G modemi Qualcomm’dan geliyor

Yeni nesil iletişim altyapıları ile ilgili ilk örnekler görünmeye başladı. 5G alanında önemli yatırımları olan Qualcomm, sektörün ilk modemini geliştirdiğini duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Artık yavaş yavaş 2016 yılını tamamlamaya doğru giderken, beşinci nesil iletişim altyapısı çalışmalarında da önemli adımlar geride bırakılıyor. 2018 yılında ilk kullanım senaryolarının görücüye çıkması beklenen 5G için ilk mobil modem de hazır durumda.

Gelecek Çok Yakında

Qualcomm’dan yapılan açıklamada dünyanın ilk 5G modeminin üretildiği duyuruldu. Snapdragon X50 olarak pazarlanacak olan yeni modem, mobil cihazlarda teorik olarak 5Gbps veri indirme hızlarına ulaşabilecek. Hali hazırda mobil cihazlarda teorik olarak 600Mbps hızlarına çıkabiliyoruz. Global gerçek kullanım ortalaması ise 14.5Mbps seviyesinde.

Uzun yıllar süren bir çalışmanın sonucu olan Snapdragon X50, çok elemanlı anten dizilimini temel alıyor. Antenler akıllı bir şekilde bağlı cihazların yerini saptayarak doğrudan o yöne sinyal gönderebiliyor. Ayrıca engellerden sıçrayarak hedefe daha verimli bir şekilde varabiliyor.

Gigabit Class LTE

Yine Gigabit Class LTE adındaki yeni bir teknoloji ile kullanıcının 5G baz istasyonundan uzaklaştığı durumlarda anlık olarak 4G LTE altyapısı devreye giriyor ve bağlantı hiç kopmuyor. Benzer bir şekilde 4G ve 3G altyapıları arasında da bağlantı kopmasını engelleyici geçişler sağlanabiliyordu.

Elbette henüz bir 5G altyapısı olmadığı için Snapdragon X50 modelini kullanabilme imkanı mevcut değil ancak altyapılar faaliyete geçtiğinde üreticilerin karşısında hazır bir çözüm bulunacak. Önümüzde uzun bir zaman dilimi olduğu için Samsung ve MediaTek gibi isimlerden de ilk örnekler gelecektir. MediaTek hali hazırda 100 mühendisini 5G çalışmaları için ayırdı. Qualcomm ise daha önce ilk 5G test sistemini kullanıma sunmuştu.

Ayrıca Bkz. "Huawei, 100 milyon akıllı telefon sattı"

5G konusunda hem firma yatırımları hem de devlet yatırımları söz konusu. Örneğin Avrupa Birliği 2020 yılına kadar en az 1 büyük başkentte 5G altyapısını kurmak istiyor. Yine Çin, Güney Kore, ABD gibi devlerin yoğun çalışması mevcut. İlk altyapıların 2018 yılında ticari olarak faaliyete geçmesi bekleniyor. 2020 yılında ise dünya çapında pek çok noktada 5G altyapılarını ve 5G cihazlarını görebileceğiz.

Qualcomm Snapdragon X50 modelinin gelecek yıl ortalarında örneklemeye başlaması bekleniyor. İlk cihazların piyasaya çıkması ise dediğimiz gibi 2018 yılını bulacak.

 

http://thenextweb.com/mobile/2016/10/18/qualcomm-announces-the-worlds-first-5g-modem-to-bring-5gbps-download-speeds-to-smartphones/ Yorum Yaz
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StaatSanWalt 3 yıl en beğenilen
Bence bizim 3mbps, 100 bin 5g modemini yok eder.
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QuexSeeL 3 yıl
4.5 diye ortaya bir şey attık bu 5G devreye girdiği anda geçmemiz gerek, en hazır ülke biz olmamız lazım operatörler şimdiden başlasın çalışmalara. Tutup biz 4.5 deyiz 5G ile çok fark yok yarımG fark var 6G çıkınca direkt 6 ya geçeceğiz diye saçmalamasınlar sonra.
4.5 diye ortaya bir şey attık bu 5G devreye girdiği anda geçmemiz gerek, en hazır ülke biz olmamız lazım operatörler şimdiden başlasın çalışmalara. Tutup biz 4...
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alemburda34 1 yıl
Nedense hep kafamda ilk teknolojiler yada ilk parti urunler her zaman sorunlu olur algisi kalmis bu nedenle 5G telefonlara direk ziplamak yerine biraz bekleyecegim.
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Mesudum 3 yıl
Kota mota deyip duranlar!
Güzel arkadaşlar, bu G denen olay global bir özelliktir. Lokaldeki kota gibi sorunlarınızı globalin anlamasını bekleyip sizinle birlikte ağlayacağı şekilde duyurmaya falan uğraşmayın, kafamızı da şişirmeyin artık.
O konuyu farklı platformlarda anlatın artık, tabi eğer soran olursa.
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spacenet 3 yıl
Bizim sorunumuz hız değil KOTA KOTA KOTA.....
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gcb1903 3 yıl
Bundan 3 yıl önce henüz 4g ( 4.5g :D ) yokken Samsung kardeş Türkiye'ye kendi modemlerini kakalardı. Bizde yav olur mu öyle şey niye bize lte destekli modem koymuyor bu adamlar derdik. Haliyle fancıklar " sanki 4g var " derdi. Şimdi elinde Note 3, s3 vs on milyonlar satan telefon olanlar küfrediyor. Ama taş devrinden kalma Xperia Sp lte destekliyor. Hani dalga geçer gibi. Şuan çıkacak yeni Samsung modeller büyük ihtimal ülkemize 5g desteksiz gelecek. Fancıklar yine " ne gerek var sanki 5g mi var " diyecek ve sonra ağlayacak. Bak tarih tekerrürden ibarettir lafı sırf bunun için söylense yeter.
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esmerbuyucu 3 yıl
Intel armut toplamıyordur umarım
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smart1978 3 yıl
Erdogan in 4 gozle bekleyin 5G cikacak dedigi sey bu.
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MrKemal17 3 yıl smart1978
smart1978

Erdogan in 4 gozle bekleyin 5G cikacak dedigi sey bu.

Yalnız Erdoğan 4G'yi hiç kullanmadan geçelim falan diyerek saçmalamıştı.
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bkadem 3 yıl
Yine gereksizciler ortaya çıkıp bizde çekmiyor muhabbetleri yapmış.
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Mesudum 3 yıl
yakında kG der çıkarız
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V4LKyR 3 yıl
3 Mbit neyinize yetmiyor? :)
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Kundurcali 3 yıl
Ulan 10G olsa ne yazar. teorik olarak 600Mbps ama gerçekte 14Mbps. Yani bu ne demek oluyor adı 4G ama hız rakamları 3Gnin teorik rakamlarını bile yakalamıyor. Yani senin anlayacağın bu herifler bizi G harfinin önündeki rakamlarlarla çok güzel kandırıyorlar :)
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sniper23 3 yıl Kundurcali
Kundurcali

Ulan 10G olsa ne yazar. teorik olarak 600Mbps ama gerçekte 14Mbps. Yani bu ne demek oluyor adı 4G ama hız rakamları 3Gnin teorik rakamlarını bile yakalamıyor. Yani senin anlayacağın bu herifler bizi G harfinin önündeki rakamlarlarla çok güzel kandırıyorlar :)

Anladığım kadarıyla Vodafone kullanıyorsan(çünkü bende Vodafone da öyle). Turkcell 450 Mbps kadar çıkıyor ama asıl sorun şu: Kotanın dayanmaması hani 5G gelse kota kaç dakikada bitirelebilir ?
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MrKemal17 3 yıl Kundurcali
Kundurcali

Ulan 10G olsa ne yazar. teorik olarak 600Mbps ama gerçekte 14Mbps. Yani bu ne demek oluyor adı 4G ama hız rakamları 3Gnin teorik rakamlarını bile yakalamıyor. Yani senin anlayacağın bu herifler bizi G harfinin önündeki rakamlarlarla çok güzel kandırıyorlar :)

Kandırma falan yok.
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