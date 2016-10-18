Dünyanın ilk 5G modemi Qualcomm’dan geliyor

Artık yavaş yavaş 2016 yılını tamamlamaya doğru giderken, beşinci nesil iletişim altyapısı çalışmalarında da önemli adımlar geride bırakılıyor. 2018 yılında ilk kullanım senaryolarının görücüye çıkması beklenen 5G için ilk mobil modem de hazır durumda.

Gelecek Çok Yakında

Qualcomm’dan yapılan açıklamada dünyanın ilk 5G modeminin üretildiği duyuruldu. Snapdragon X50 olarak pazarlanacak olan yeni modem, mobil cihazlarda teorik olarak 5Gbps veri indirme hızlarına ulaşabilecek. Hali hazırda mobil cihazlarda teorik olarak 600Mbps hızlarına çıkabiliyoruz. Global gerçek kullanım ortalaması ise 14.5Mbps seviyesinde.

Uzun yıllar süren bir çalışmanın sonucu olan Snapdragon X50, çok elemanlı anten dizilimini temel alıyor. Antenler akıllı bir şekilde bağlı cihazların yerini saptayarak doğrudan o yöne sinyal gönderebiliyor. Ayrıca engellerden sıçrayarak hedefe daha verimli bir şekilde varabiliyor.

Gigabit Class LTE

Yine Gigabit Class LTE adındaki yeni bir teknoloji ile kullanıcının 5G baz istasyonundan uzaklaştığı durumlarda anlık olarak 4G LTE altyapısı devreye giriyor ve bağlantı hiç kopmuyor. Benzer bir şekilde 4G ve 3G altyapıları arasında da bağlantı kopmasını engelleyici geçişler sağlanabiliyordu.

Elbette henüz bir 5G altyapısı olmadığı için Snapdragon X50 modelini kullanabilme imkanı mevcut değil ancak altyapılar faaliyete geçtiğinde üreticilerin karşısında hazır bir çözüm bulunacak. Önümüzde uzun bir zaman dilimi olduğu için Samsung ve MediaTek gibi isimlerden de ilk örnekler gelecektir. MediaTek hali hazırda 100 mühendisini 5G çalışmaları için ayırdı. Qualcomm ise daha önce ilk 5G test sistemini kullanıma sunmuştu.

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5G konusunda hem firma yatırımları hem de devlet yatırımları söz konusu. Örneğin Avrupa Birliği 2020 yılına kadar en az 1 büyük başkentte 5G altyapısını kurmak istiyor. Yine Çin, Güney Kore, ABD gibi devlerin yoğun çalışması mevcut. İlk altyapıların 2018 yılında ticari olarak faaliyete geçmesi bekleniyor. 2020 yılında ise dünya çapında pek çok noktada 5G altyapılarını ve 5G cihazlarını görebileceğiz.

Qualcomm Snapdragon X50 modelinin gelecek yıl ortalarında örneklemeye başlaması bekleniyor. İlk cihazların piyasaya çıkması ise dediğimiz gibi 2018 yılını bulacak.