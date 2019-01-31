Dünyanın ilk RGB aydınlatmalı harici depolama ünitesi satışa sunuldu

RGB aydınlatma sistemlerinin entegre olduğu son ürün gamı taşınabilir harici depolama sürücüleri oldu. Asus dünyanın ilk RGB aydınlatmalı FX HDD harici depolama serisini satışa sunuyor.

ASUS FX HDD özellikleri ve fiyatı

ASUS’un ROG Strix serisi bilgisayar çevre birimleriyle eşleşecek şekilde tasarlanan harici sabit diskler, fırçalanmış alüminyum muhafaza içinde yer alıyor. Ayrıca Aura Sync RGB LED sistemi ile tamamen uyumlu olduğunu belirtelim.

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ASUS FX HDD, güvenli 256 bit AES şifreleme ve veri sıkıştırma özellikleri sunuyor. İçerisinde ise bir yedekleme yazılımı da mevcut. Üzerinde bir adet USB 3.1 Gen1 bağlantısı bulunan harici sabit disk geriye dönük USB 2.0 uyumluluğuna da sahip.

USB 3.1 Gen1 bağlantısı sayesinde teorik olarak 5 Gbps seviyesine kadar aktarım hızlarına ulaşılabiliyor. ASUS FX serisi harici diskler 128 x 80 x 16.3 mm ebatlarında ve sadece 145 gram ağırlığında. Ülkemizde de satışa çıkan serinin fiyatları şu şekilde:

EHD-A1T 1 TB – 470TL

EHD-A2T 2 TB – 630TL