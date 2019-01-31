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Dünyanın ilk RGB aydınlatmalı harici depolama ünitesi satışa sunuldu

RGB aydınlatmalı sisteminiz için harici depolama ünitesi de uyumlu olsun istiyorsanız ASUS FX HDD serisi tam size göre. ASUS FX HDD özellikleri ve fiyatı haberimizde.
3 ay
5,5b
1
14
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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RGB aydınlatma sistemlerinin entegre olduğu son ürün gamı taşınabilir harici depolama sürücüleri oldu. Asus dünyanın ilk RGB aydınlatmalı FX HDD harici depolama serisini satışa sunuyor.

ASUS FX HDD özellikleri ve fiyatı

ASUS’un ROG Strix serisi bilgisayar çevre birimleriyle eşleşecek şekilde tasarlanan harici sabit diskler, fırçalanmış alüminyum muhafaza içinde yer alıyor. Ayrıca Aura Sync RGB LED sistemi ile tamamen uyumlu olduğunu belirtelim.

Ayrıca Bkz. "AMD çeyrek bazda düştü yıl bazında yükseldi"

ASUS FX HDD, güvenli 256 bit AES şifreleme ve veri sıkıştırma özellikleri sunuyor. İçerisinde ise bir yedekleme yazılımı da mevcut. Üzerinde bir adet USB 3.1 Gen1 bağlantısı bulunan harici sabit disk geriye dönük USB 2.0 uyumluluğuna da sahip.

USB 3.1 Gen1 bağlantısı sayesinde teorik olarak 5 Gbps seviyesine kadar aktarım hızlarına ulaşılabiliyor. ASUS FX serisi harici diskler 128 x 80 x 16.3 mm ebatlarında ve sadece 145 gram ağırlığında. Ülkemizde de satışa çıkan serinin fiyatları şu şekilde:

EHD-A1T 1 TB – 470TL

EHD-A2T 2 TB – 630TL

 

https://www.guru3d.com/news-story/asus-announces-fx-hdd-external-hard-drive.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozzzy222 3 ay
ışıklı diye ram e 500 tl fazla verdik :D kabul ediyorum resmen enayilik , bu nedir abi
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sistemli adam 3 ay
Pavyonlarda gideri var.
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dede17 3 ay
Yok anasının hörekesi millet artık münasip yerlerinizde rgb taktırır
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DH Misafiri 3 ay
la valla rgb kolttuk gordum ben nette ha :D
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OverClocK1ng 3 ay
İyi de, neden ?
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TITAN 3 ay
mekanik klavyem var rgb modunu bir kere açıp kullanmadım bi baktım nasıl diye renkler falan çok kaliteli klavyem imzamda ama çok çocukca aşırı ergence.
düz renk kullanıyorum
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leocorte 3 ay
Led aydınlatmanında ±150 TL olduğunu öğrendik.
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CDDH 3 ay
içimiz dışımız rgb oldu
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tanerss 3 ay
RGB aydınlatmalı #$£$$$##$£$....
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shkoksal 3 ay
RGB aydınlatmalı masa, sandalye, mousepad falan da bekliyoruz
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alito 3 ay shkoksal
Mousepad var zaten
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cansev07 3 ay shkoksal
RGB sandalye de var :)
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