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Dünyanın ilk akıllı telefon destekli bitki büyütme sistemi Niwa, Kickstarter'da destek arıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın ilk akıllı telefon destekli bitki büyütme sistemi Niwa, Kickstarter'da destek arıyor
Evde bitki yetiştirmenin zor olması nedeniyle hazırlanan dünyanın ilk akıllı telefon destekli bitki büyütme sistemi Niwa, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.
İçerisine ekilen bitkilerin her açıdan görülebileceği şekilde hazırlanan ve genel olarak şık bir çizgide tasarlanan Niwa, internete bağlanabiliyor ve bu şekilde akıllı telefonlar üzerinden istenilen her noktada kontrol edilebiliyor. 2 yılı aşan bir araştırma geliştirme süreci sonunda hazırlandığı belirtilen bitki büyütme sistemi, özel uygulamasında seçilen bitki çeşidine göre sıcaklık, havalandırma, nem ve ışık döngüsü gibi önemli birimleri otomatik sulama sisteminin de yardımıyla yerine getirerek mükemmel bir büyüme ortamı yaratabiliyor. Toprak kullanmadan su içinde mineral besin çözümleri kullanarak bitki yetiştirme yöntemi Hidroponik temelinde çalışma gösteren Niwa, bu sayede temiz ve sağlıklı bitkilerin ya da gıda ürünlerinin yetiştirilmesini sağlayabiliyor.
Kickstarter'da konan 100,000$ hedefi bitimine 39 gün kala 22,025$ seviyesine getiren Niwa bitki yetiştirme sistemi, yapılacak 250$ (Kargo alıcıya ait) bağış ile 2015 Mayıs ayında elde edilebiliyor. Ürün tanıtan açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Dünyanın ilk akıllı telefon destekli bitki büyütme sistemi Niwa, Kickstarter'da destek arıyor

https://www.kickstarter.com/projects/435284672/niwa-the-worlds-first-smartphone-controlled-growin?ref=discovery Yorum Yaz
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modifci 5 yıl en beğenilen
weed yetiştirebilir miyiz acaba
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1 Avatar
psicik96 5 yıl
farm ville ultra pılas pılas .
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reshrap 5 yıl
bence mantıklı. tatildir, iştir falan derken evin anahtarını komşuya bırakmadan çiçekleriyle ilgilenmek isteyen insanlar olacaktır. şahsi olarak benim için lüks ama yazın istanbul geri kalan zamanda ankarada ve iş için sıkça şehir dışına çıkan biri olarak bu yüzden çiçektir ya da genel olarak bitki yetiştirmiyorum.
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carter 5 yıl
Annelere duyurulur. :)
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HAAltuntas 5 yıl
Mantıklı ve ihtiyaca yönelik ancak talep ne kadar olur bilinmez.
Bence az olur.
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mehmedaltair 5 yıl
Akıllı telefon çıktı teknoloji de iyice kontrolden çıktı artık
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K.can.tas 5 yıl
Çok gerekliymiş
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Fenomenon 5 yıl
çok saçma bir proje.
o zımbırtının üretimi sırasında doğaya verilen zararı karşılamak için 50 yıl fasülye büyütmen gerekir.
sonuş olarak doğa dostu falan değil, kendimizi kandırmayalım.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Bradley Cooper 5 yıl
bitkileri de teknolojiye alet ettik ya. vah halimize
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BARIŞ55 5 yıl Fenomenon
Fenomenon

çok saçma bir proje.

o zımbırtının üretimi sırasında doğaya verilen zararı karşılamak için 50 yıl fasülye büyütmen gerekir.

sonuş olarak doğa dostu falan değil, kendimizi kandırmayalım.

Kapitalizm insanlara toprağı böyle unutturuyor işte. Her şey gdo. Tohum israil den geliyor.

Bir de nükleer destekleyen kafalar var hiç anlam veremiyorum. Çok istiyorlarsa başka topraklarda kursunlar. Ben izin vermeyeceğim bu katliama.
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SteveMeade 5 yıl
Abartmadan lütfen
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tenghis 5 yıl
Boyutlarına bakılırsa kargosu fiyatını geçer.
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burakesan 5 yıl
Doğal bir şekilde bitki yetiştirmenin keyifini rahat bırakın bari...
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