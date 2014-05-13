Dünyanın ilk akıllı telefon destekli bitki büyütme sistemi Niwa, Kickstarter'da destek arıyor

Haber Editörü
Evde bitki yetiştirmenin zor olması nedeniyle hazırlanan dünyanın ilk akıllı telefon destekli bitki büyütme sistemi Niwa, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.
İçerisine ekilen bitkilerin her açıdan görülebileceği şekilde hazırlanan ve genel olarak şık bir çizgide tasarlanan Niwa, internete bağlanabiliyor ve bu şekilde akıllı telefonlar üzerinden istenilen her noktada kontrol edilebiliyor. 2 yılı aşan bir araştırma geliştirme süreci sonunda hazırlandığı belirtilen bitki büyütme sistemi, özel uygulamasında seçilen bitki çeşidine göre sıcaklık, havalandırma, nem ve ışık döngüsü gibi önemli birimleri otomatik sulama sisteminin de yardımıyla yerine getirerek mükemmel bir büyüme ortamı yaratabiliyor. Toprak kullanmadan su içinde mineral besin çözümleri kullanarak bitki yetiştirme yöntemi Hidroponik temelinde çalışma gösteren Niwa, bu sayede temiz ve sağlıklı bitkilerin ya da gıda ürünlerinin yetiştirilmesini sağlayabiliyor.
Kickstarter'da konan 100,000$ hedefi bitimine 39 gün kala 22,025$ seviyesine getiren Niwa bitki yetiştirme sistemi, yapılacak 250$ (Kargo alıcıya ait) bağış ile 2015 Mayıs ayında elde edilebiliyor. Ürün tanıtan açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
https://www.kickstarter.com/projects/435284672/niwa-the-worlds-first-smartphone-controlled-growin?ref=discovery Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence az olur.
o zımbırtının üretimi sırasında doğaya verilen zararı karşılamak için 50 yıl fasülye büyütmen gerekir.
sonuş olarak doğa dostu falan değil, kendimizi kandırmayalım.
Kapitalizm insanlara toprağı böyle unutturuyor işte. Her şey gdo. Tohum israil den geliyor.
Bir de nükleer destekleyen kafalar var hiç anlam veremiyorum. Çok istiyorlarsa başka topraklarda kursunlar. Ben izin vermeyeceğim bu katliama.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
454 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, kickstarter