Dünyanın ilk holografik telefonunu RED hazırlıyor

Sinema dünyasında isim yapmış Guardians of the Galaxy: Vol. 2, Transformers: The Last Knight gibi filmlerin kamera teknolojilerinde imzası olan RED firması ilginç bir hamle yapıyor ve dünyanın ilk holografik ekranlı akıllı telefonunu geliştiriyor.

Yeni bir teknoloji

Henüz geliştirme aşamasında olan Hydrogen One akıllı telefonun teknik detayları belli değil. Firma kendi geliştirdiği Hydrogen adındaki holografik video formatını yeni akıllı telefonunda kullanacağını belirtiyor. Kullanıcılar herhangi bir özel gözlüğe gerek kalmadan holografik görüntüleri izleyebilecek. Bununla birlikte görüntüler nasıl yansıtılacak bilinmiyor.

Hydrogen One ayrıca modüler bir kamera sistemi de barındıracak. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre yüksek kaliteli görüntüler ve holografik kayıtlar için farklı kamera modüllerini tercih edebilecekler. Yine çok boyutlu bir ses sistemi ile holografik görüntüler desteklenecek. Telefon ayrıca RED’in önemli kameralarını uzaktan kontrol edebilecek.

5.7 inçlik bir ekrana sahip olan Hydrogen One alüminyum kasa içerisinde 1200$’dan satılacak. Titanyum kasa ise 1600$ civarında olacak. Satışların gelecek yıl ilk çeyrek itibariyle başlaması planlanıyor.

ne kadar başarılı olur bilemiyoruz. Henüz teknoloji dünyasının alışık olmadığı bir teknolojiyi sunmasının yanı sıra fiyatları da oldukça yüksek. Bu bakımdan ana akım bir telefon haline gelmesi mümkün değil. Geçmiş yıllarda telefonlarda başlayanhüzünlü bir şekilde sona ermişti.’in bu sonu yaşamaması için sağlam ortaklıklar kurması gerekiyor.