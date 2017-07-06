Huawei Mate 10 da çerçevesiz ekran modasına uyuyor

Son dönemde çok ince ekran çerçevelerine sahip olan amiral gemi akıllı telefon sayısı hızla artıyor. Telefona daha güzel bir görünüm katan ve daha kompakt gövdelere imkan sağlayan ince çerçeveler oldukça popüler. Galaxy S8, LG G6, Essential derken Huawei Mate 10 da çerçevesiz ekran modasına uyabilir.

Üreticiler genelde iki farklı yöntemle çerçevesiz ekran görünümü elde ediyor. Ya kenar ve üst çerçeveleri çok ince olan ekranlar kullanıyor ya da kavisli kenarlar ve ince alt-üst çerçeve kombinasyonuna gidiyorlar. Huawei ilk seçeneği tercih edecek.

Trendi kaçırmak istemiyor

Sektörden gelen bilgilere göre Huawei, yeni amiral gemisi Mate 10 modelinde çerçevesiz görünüm sağlayan bir ekran kullanmak niyetinde. Bunun için Japan Display tarafından geliştirilen 6 inçlik Full Active LCD paneli gündemine aldı.

6 inç boyuta ve 1080x2160 piksel şeklinde bir çözünürlüğe sahip olan Full Active ekran JDI’ın önemli teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. Yan kenarların çok ince hale getirilmesi için Pixel Eyes adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. İkinci nesle terfi eden bu teknoloji ince kenarlar yanında daha derin siyahlara imkan tanıyor ve ekranın ıslak elle bile kullanılabilmesini sağlıyor.

Full Active LCD ise yeni bir modülasyon teknolojisi ile alt kenarın da diğer kenarlar kadar ince olmasını sağlıyor. Böylece telefonun genel ölçüleri ile ekran ölçüleri arasındaki fark en aza indirilmiş oluyor.

Görünen o ki Huawei Mate 10 modeli 6 inç olmasına rağmen çok daha küçük bir kasa boyutuna sığdırılabilecek. Çerçevesiz görünüm de modelin premium hissiyatını arttıracak. Daha önce Huawei kenarlardan çerçevesiz ekran görünümü yakalamıştı ancak alt-üst kenarlar oldukça kalındı ve görünümü bozuyordu.

Diğer taraftan yeni modelde 10nm süreci ile geliştirilen Kirin 970 yonga setinin yer alması bekleniyor. Performans için 4 adet Cortex-A75 ve enerji verimliliği için 4 adet Cortex-A55 çekirdeği kullanacak yonga setinde daha güçlü Mali-G72 grafik birimi yer alacak. Huawei, bu sayede pazarda bir ilke imza atmayı amaçlıyor.

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Yeni modelde zengin gerçeklik desteğinin de arttırılması bekleniyor. Leica imzalı arka çift kamera, 3D algılama teknolojisi ile destekleniyor ve zengin gerçeklik konusunda çok daha gelişmiş uygulamalar ortaya çıkıyor.

Huawei Mate modelleri genelde IFA teknoloji fuarlarında tanıtılıyor ve sonrasında piyasaya sürülüyor. Firma önemli teknolojiler kullandığı için büyük ses getiriyor ve rakip amiral gemileri piyasaya çıkana kadar da önemli satışlar yapıyor.