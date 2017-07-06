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Huawei Mate 10 da çerçevesiz ekran modasına uyuyor

Amiral gemi akıllı telefonlarda çerçevesiz ekran hissiyatı arayanlar için alternatifler çoğalıyor. Huawei Mate 10 modeli de önemli bir tasarım hamlesi ile gelecek.
1 yıl
3,3b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde çok ince ekran çerçevelerine sahip olan amiral gemi akıllı telefon sayısı hızla artıyor. Telefona daha güzel bir görünüm katan ve daha kompakt gövdelere imkan sağlayan ince çerçeveler oldukça popüler. Galaxy S8, LG G6, Essential derken Huawei Mate 10 da çerçevesiz ekran modasına uyabilir.

Üreticiler genelde iki farklı yöntemle çerçevesiz ekran görünümü elde ediyor. Ya kenar ve üst çerçeveleri çok ince olan ekranlar kullanıyor ya da kavisli kenarlar ve ince alt-üst çerçeve kombinasyonuna gidiyorlar. Huawei ilk seçeneği tercih edecek.

Trendi kaçırmak istemiyor

Sektörden gelen bilgilere göre Huawei, yeni amiral gemisi Mate 10 modelinde çerçevesiz görünüm sağlayan bir ekran kullanmak niyetinde. Bunun için Japan Display tarafından geliştirilen 6 inçlik Full Active LCD paneli gündemine aldı.

6 inç boyuta ve 1080x2160 piksel şeklinde bir çözünürlüğe sahip olan Full Active ekran JDI’ın önemli teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. Yan kenarların çok ince hale getirilmesi için Pixel Eyes adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. İkinci nesle terfi eden bu teknoloji ince kenarlar yanında daha derin siyahlara imkan tanıyor ve ekranın ıslak elle bile kullanılabilmesini sağlıyor.

Full Active LCD ise yeni bir modülasyon teknolojisi ile alt kenarın da diğer kenarlar kadar ince olmasını sağlıyor. Böylece telefonun genel ölçüleri ile ekran ölçüleri arasındaki fark en aza indirilmiş oluyor.

Görünen o ki Huawei Mate 10 modeli 6 inç olmasına rağmen çok daha küçük bir kasa boyutuna sığdırılabilecek. Çerçevesiz görünüm de modelin premium hissiyatını arttıracak. Daha önce Huawei kenarlardan çerçevesiz ekran görünümü yakalamıştı ancak alt-üst kenarlar oldukça kalındı ve görünümü bozuyordu.

Diğer taraftan yeni modelde 10nm süreci ile geliştirilen Kirin 970 yonga setinin yer alması bekleniyor. Performans için 4 adet Cortex-A75 ve enerji verimliliği için 4 adet Cortex-A55 çekirdeği kullanacak yonga setinde daha güçlü Mali-G72 grafik birimi yer alacak. Huawei, bu sayede pazarda bir ilke imza atmayı amaçlıyor.

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Yeni modelde zengin gerçeklik desteğinin de arttırılması bekleniyor. Leica imzalı arka çift kamera, 3D algılama teknolojisi ile destekleniyor ve zengin gerçeklik konusunda çok daha gelişmiş uygulamalar ortaya çıkıyor.

Huawei Mate modelleri genelde IFA teknoloji fuarlarında tanıtılıyor ve sonrasında piyasaya sürülüyor. Firma önemli teknolojiler kullandığı için büyük ses getiriyor ve rakip amiral gemileri piyasaya çıkana kadar da önemli satışlar yapıyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-10-tipped-to-come-with-all-screen-front-10nm-chipset-AR_id95701 Yorum Yaz
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KraftMK 1 yıl en beğenilen
5 inc çerçevesiz telefonlar ne zaman gelecek. Bu boşluğu görmüyorlar mı
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Xtrud 1 yıl
Şuanki tasarımı 10 numara... Siyah iç çerçeveleri küçültse yeterdi...
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ONIONBUD 1 yıl
Parmakizi sensörünü arkadan ekran üstüne taşısalar ..Ses olayına da hardware upgrade isteriz.
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kadirirdem 1 yıl
18:9 ekran oranıyla gelmez umarım...
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EyeCoral 1 yıl
Yaparsa en güzelini Huawei yapar. Giriş seviye telofonları bile şık. Bekliyoruz bakalım...
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MDV 1 yıl
Xiaomi mi5s kullaniyorum su an. Xiaomi den baska marka alsam bu kesinlikle Huawei olurdu
Yanıtla +3
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Grand_Alexander 1 yıl
G72 ile birlite A75 + A55 bu adamlar işi biliyor... bide USB 3.1 (en azından 3.0) ve çift kamerada birden OiS olursa (şuan hiçbir çift kameralı telefonda yok) gerçekten çok kral telefon olur
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ApsinteX 1 yıl
Çerçevesiz oluyor, metal cam karışıyor ama; Şu sanal tuşlar ne kadar da iğrenç. Her üretici artık sanallaştı.. Hiç kullanışlıda değil üstelik. Sırf bu yüzden eski cihazımı değiştiremiyorum.
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KraftMK 1 yıl en beğenilen
5 inc çerçevesiz telefonlar ne zaman gelecek. Bu boşluğu görmüyorlar mı
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CRoSSBoNeSS 1 yıl
1080x2160.... yine 18/9 ekran sacmaligi
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Xtrud 1 yıl
Şuanki tasarımı 10 numara... Siyah iç çerçeveleri küçültse yeterdi...
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ercument007 1 yıl
Zaten tasarımları buna uygun. üst çerçevesi mate 9 modelinde bile ince alttan huawei yazısını atıp inceltecekler sadece. O cihaza bu tasarım yakışır iphone 8 konsepti gibi rezil bir şey olmayacağı kesin.
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