Dünyanın ilk işe yarayan bükülebilir telefonu geliştirildi

Esnek telefon ekranlarının artık yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başladığı bir gerçek. Üretilen yeni prototiplerle bu teknoloji akıllı telefonlarımıza bir adım daha yaklaşıyor. Queen's Üniversitesi araştırmacıları tarafından oluşturulan ReFlex isimli telefon, kablosuz iletişim teknolojisi ile birlikte tam renkli ve yüksek çözünürlüklü görüntü sunabilen dünyanın ilk esnek akıllı telefonu olarak tanımlanıyor.





Şu an için sadece prototip aşamasında olan ReFlex, LG Display'in 720p Esnek OLED dokunmatik ekranına sahip ve Android 4.4 KitKat işletim sistemiyle çalışıyor. Ayrıca arka kısmında kullanıcıların ekranı ne kadar sert büküldüğünü ölçebilecek flex sensörler yer alıyor. Böylece ekrana dokunmaya gerek kalmadan, bükme basıncına göre farklı tepkiler alınabiliyor. Örneğin Angry Birds ateşleme mekanizmasını geri çekmek için telefonu bükebiliyorsunuz ya da kitap sayfaları son derece gerçekçi şekilde çevrilebiliyor.

Araştırmacılar ayrıca ReFlex'in bir ses bobinine sahip olduğunu ve bunun titreşimler sayesinde dokunsal geribildirim ürettiğini belirtiyorlar. Queen Üniversitesi Human Media Lab Direktörü Roel Vertegaal, yeni buluşun esnek akıllı telefonlar ile fiziksel etkileşimin tamamen yeni bir yolunu temsil ettiğini söylüyor.





ReFlex'in ancak önümüzdeki beş yıl içersinde pazarlanabilecek seviyeye gelebileceği tahmin ediliyor. Teknolojinin 2013 yılındaki LG G Flex'den bu yana ne kadar yol katettiğine bakıldığında, piyasanın ne kadar hızlı hareket ettiğini görebiliriz.





http://www.wired.co.uk/news/archive/2016-02/17/bending-phone-reflex-works