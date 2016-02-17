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Dünyanın ilk işe yarayan bükülebilir telefonu geliştirildi

Queen's Üniversitesi araştırmacıları tam renkli ve yüksek çözünürlüklü görüntü sunabilen dünyanın ilk esnek akıllı telefonunu geliştirdi. Prototip, flex sensörlerle bükülmeye göre tepki verebiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,2b
1
16
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Esnek telefon ekranlarının artık yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başladığı bir gerçek. Üretilen yeni prototiplerle bu teknoloji akıllı telefonlarımıza bir adım daha yaklaşıyor. Queen's Üniversitesi araştırmacıları tarafından oluşturulan ReFlex isimli telefon, kablosuz iletişim teknolojisi ile birlikte tam renkli ve yüksek çözünürlüklü görüntü sunabilen dünyanın ilk esnek akıllı telefonu olarak tanımlanıyor.

Şu an için sadece prototip aşamasında olan ReFlex, LG Display'in 720p Esnek OLED dokunmatik ekranına sahip ve Android 4.4 KitKat işletim sistemiyle çalışıyor. Ayrıca arka kısmında kullanıcıların ekranı ne kadar sert büküldüğünü ölçebilecek flex sensörler yer alıyor. Böylece ekrana dokunmaya gerek kalmadan, bükme basıncına göre farklı tepkiler alınabiliyor. Örneğin Angry Birds ateşleme mekanizmasını geri çekmek için telefonu bükebiliyorsunuz ya da kitap sayfaları son derece gerçekçi şekilde çevrilebiliyor.
Araştırmacılar ayrıca ReFlex'in bir ses bobinine sahip olduğunu ve bunun titreşimler sayesinde dokunsal geribildirim ürettiğini belirtiyorlar. Queen Üniversitesi Human Media Lab Direktörü Roel Vertegaal, yeni buluşun esnek akıllı telefonlar ile fiziksel etkileşimin tamamen yeni bir yolunu temsil ettiğini söylüyor.

ReFlex'in ancak önümüzdeki beş yıl içersinde pazarlanabilecek seviyeye gelebileceği tahmin ediliyor. Teknolojinin 2013 yılındaki LG G Flex'den bu yana ne kadar yol katettiğine bakıldığında, piyasanın ne kadar hızlı hareket ettiğini görebiliriz.


http://www.wired.co.uk/news/archive/2016-02/17/bending-phone-reflex-works Yorum Yaz
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Mehmet_Ali61 3 yıl en beğenilen
iPhone 6S Plus'da bükülüyor yani bu ilk değil lütfen.
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druen 3 yıl
ilk bükülebilen telefonu ilk apple cıkardı. İphone6 !
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津波 3 yıl
Ne oluyor şimdi bükülünce anlamadım. Kim kullanır ki bunu.
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Berkæn 3 yıl
Ben alsam bir haftada bükerken kırarım
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TEKİN 1881 3 yıl
Son tüketiciye ulaşana kadar beklemeliyim.
Eleştirmek için erken .
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bellair 3 yıl
son telefon bükücü
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kadirirdem 3 yıl
bu iyi hoş güzelde son tüketici için değil donanımlar alt ve üst kısımda olmuş tüketiciye uygun değil tabi gelişirse orası ayrı...
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bugatti1907 3 yıl
Telefon bükülemiyor sadece ekran bükülüyor :P Donanımları yanlara koymuşlar kakalıyorlar. Samsung daha önce fuarda göstermişti bunların prototiplerini
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UML 3 yıl
Dokunmak bükmekden daha kolay olduğuna göre bükülmesine pek de gerek yok. Katlanabilir olup az yer kaplaması ayrı, cepte 5 inç taşırsın, masaya çıkartır 15 inç kullanırsın.
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Mehmet_Ali61 3 yıl en beğenilen
iPhone 6S Plus'da bükülüyor yani bu ilk değil lütfen.
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DubSteq 3 yıl
Ohooo. Nokia Kinetic ile bunu 2011'de yaptı. youtube.com/... Ahanda videolu kanıtı. Nasıl oluyorda bunlar ilk havası takınmışlar. Editör hiç mi takip etmiyor önceki yılları.
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lapatid 3 yıl DubSteq
DubSteq
Ohooo. Nokia Kinetic ile bunu 2011'de yaptı. youtube.com/... Ahanda videolu kanıtı. Nasıl oluyorda bunlar ilk havası takınmışlar. Editör hiç mi takip etmiyor önceki yılları.

cok ilginc daha once gormemistim
acaba cihazin herhangi bir yetersizligi dolayisiyla mi piyasaya sunulmadi yoksa şirketin ic ve dis sorunlariyla(!) ilgili bir durum mu ?
hey gidinin nokia si,eger cihaz donanimsal olaram tamamlanmis ise bir kez daha bu markaya saygi duydum.
5 sene once 5 sene sonrasinin teknolojisini yapmis olabilirler
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Mr. Jingles 3 yıl DubSteq
DubSteq
Ohooo. Nokia Kinetic ile bunu 2011'de yaptı. youtube.com/... Ahanda videolu kanıtı. Nasıl oluyorda bunlar ilk havası takınmışlar. Editör hiç mi takip etmiyor önceki yılları.

Ben de bu videoyu koyacaktım ama benden önce davranmışsın. İlk esnek ve bükülebilir ekranlı telefonu Nokia yaptı ama ilgi görmez düşüncesiyle hep rafa kalktı çoğu iey. Daha Samsung anca yapıyor. Bu hırsızlar da ilk biz yaptık ayağıyla milleti kekliyorlar.
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arel.gr 3 yıl
oldukca qelisme var.
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by_gvz 3 yıl

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