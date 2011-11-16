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Dünyanın ilk ticari mikro işlemcisi Intel 4004, 40 yaşını doldurdu

7 yıl
6,4b
1
42
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde akıllı telefonlardan tabletlere, bilgisayarlara, arabalara, elektronik ev eşyalarına kadar hemen her yerde kullanılan ticari mikroişlemcilerin atası sayılan Intel 4004 bugün 40 yaşını doldurdu.

1969 yılında Japon Nippon Hesaplama Makinesi firması tarafından Intel'e Busicom 141-PF hesap makinesi için 12 yongaseti sipariş edildi. Intel o dönem mühendis olmayan ancak yongaseti mimarisinden çok iyi anlayan Federico Faggin'i Farchild firmasından transfer etti. Faggin iki arkadaşıyla birlikte tasarıma başladı ve ilk Intel 4004 mikroişlemcisi 15 Kasım 1971 yılında Electronic News gazetesinde bir reklamda kamuoyuna tanıtıldı.

4 bit veriyolu, 16 pinli soket, 2300 transistör, 740KHz saat hızı, 640 byte hafıza gibi özelliklere sahip 4004 modeli 1981 yılına kadar faal olarak kullanıldı. 1972 yılında uzaya fırlatılan Pioneer 10 uzay aracında da Intel 4004 işlemcileri vardı.

Bugünkü standartlara göre hayli büyük boyutlarda olan Intel 4004 donanım dünyasında yeni bir devrin de başlangıcı oldu.

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McGhoosT 7 yıl en beğenilen
çok iyi o.c olur diyelim ve eksilerimizi alalım :D
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Sirchade 5 yıl
1 mhz'e kadar oc oluyor tavsiye ederim
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demircibu 7 yıl
vay beee
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marfoglu 7 yıl
Muthis biz halen bunu bile uretebilecek duzeyde degiliz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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trooper27 7 yıl
4004 1971 yılından 1981 yılına kadar geçerli olmuştur.şimdi 10 yıl öncenin bilgisayarına bakıyorumda ne kadar geri kalmış.
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serkan17tevez 7 yıl
vay be dile kolay 40 yıl 0.4 asır
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Stansflower 7 yıl
çok karmaşık görünüyor.
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alpa07 7 yıl
Mario açarmıki
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adocuk 7 yıl
transistör sayısı değil emeğe bakın 40. yıl bizimde bir 80 yıla ihtiyacımız var tonla mühendisle bu işler yürümüyor para gerekli devlet teşvik edecek intel fabrika açıcak obama 5 milyar dolar teşvik verdi o 5 milyar dolar nakiti izmirden toplamaya çalışsanız yok... Ülkemizde iş adamlarından 5 milyar doları nakit olan (yok) bizim ülkemiz çok zengin değil ( ülkemizdeki bankalardaki yatan mevduatların yarısı 22.000 kusur hesapta ) ama bi yerden başlarsak her konuda her sektörde değişeceğine canı gönülden inanıyorum adam gibi 1. sınıf kaliteyi tutturduğumuz zaman gerisi gelecektir..
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V4LKyR 7 yıl
BIOS'tan 1MHz ye overclock yaptım performans artışı 1000% oldu. oaskdpoasjksadasşodoısad :D:D:D
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HaypurTiryading 7 yıl
Ye kardesim. TOBB ETU'deki hocalara bakin. Bilg Müh. bir hoca Intelin Barcelonadaki yerinden gelmisti. Bilgi var ancak destek zayif. Cin gibi kendi isletim sistemi, kendi islemcimizi yapmamiz lazim. Ancak hazir almak varken niye ugrasalim ki?
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salagil 7 yıl
bu işlemcideki bütün transistörler birbirini tanıyodur :D
şaka bir yana, bu tip işlemciler tasarlayabilecek tonla mühendisimiz ve akademisyenimiz var ama onlara destek yok.
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Guest 7 yıl
Fazla yadırgamayın.
üniversitelerimizde hâlâ daha mikroişlemciler derslerinde intel 8085 anlatılıyor. o da bundan çok ileri bir teknoloji değil.
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tiger cage 7 yıl
o kadar ilkelki burdan beyz,emiter,collektör bağlantıları görülüyor şakak şaka
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