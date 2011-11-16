Dünyanın ilk ticari mikro işlemcisi Intel 4004, 40 yaşını doldurdu

Günümüzde akıllı telefonlardan tabletlere, bilgisayarlara, arabalara, elektronik ev eşyalarına kadar hemen her yerde kullanılan ticari mikroişlemcilerin atası sayılan Intel 4004 bugün 40 yaşını doldurdu.





1969 yılında Japon Nippon Hesaplama Makinesi firması tarafından Intel'e Busicom 141-PF hesap makinesi için 12 yongaseti sipariş edildi. Intel o dönem mühendis olmayan ancak yongaseti mimarisinden çok iyi anlayan Federico Faggin'i Farchild firmasından transfer etti. Faggin iki arkadaşıyla birlikte tasarıma başladı ve ilk Intel 4004 mikroişlemcisi 15 Kasım 1971 yılında Electronic News gazetesinde bir reklamda kamuoyuna tanıtıldı.





4 bit veriyolu, 16 pinli soket, 2300 transistör, 740KHz saat hızı, 640 byte hafıza gibi özelliklere sahip 4004 modeli 1981 yılına kadar faal olarak kullanıldı. 1972 yılında uzaya fırlatılan Pioneer 10 uzay aracında da Intel 4004 işlemcileri vardı.





Bugünkü standartlara göre hayli büyük boyutlarda olan Intel 4004 donanım dünyasında yeni bir devrin de başlangıcı oldu.