Dünyanın ilk titanyum gövdeli otomobili: Icona Vulcano

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Icona Vulcano’nun güncel hali Dubai International Motor Show’da sergilendi. Vulcano, 2013 yılında Şangay Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. Icona Vulcano, dünyanın ilk titanyum gövdeli arabası olarak dikkat çekiyor.

Icona Vulcano’da titanyum kullanılmasının nedeni sadece hafiflik ve sağlamlık değil. Araçta oluşan sıcak havayı tahliye etmek ve tekerleklerde oluşan türbülansı minimum seviyelere çekip, sürtünmeyi azaltarak daha rahat yol alması sağlamak gibi başka sebepleri de bulunuyor.

1000 Beygir Gücünde V8 Motor

Gücünü 680 beygir gücünde V8 motordan alan araç, çeşitli donanımların eklenmesiyle 1000 beygir gücüne ulaşabiliyor. 1000 beygir gücündeki konfigürasyon ile 0-100 km hızlanması 2.8 saniyede tamamlanıyor.

Tahmin edeceğiniz üzere titanyum gövdeli bu aracının fiyatı oldukça yüksek. Icona Vulcano için 2,78 milyon dolarlık fiyat etiketini ödemeniz gerekiyor.

Icona Vulcano’nun Dubai International Motor Show'da çekilen resimlerine galeriden ulaşabilirsiniz: