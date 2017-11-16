Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk titanyum gövdeli otomobili: Icona Vulcano

Dünyanın ilk titanyum gövdeli arabası Icona Vulcano'nun yeni hali Dubai International Motor Show'da sergilendi. Icona Vulcano, çeşitli donanımlar ile 1000 beygir gücüne ulaşabiliyor.
1 yıl
4b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın ilk titanyum gövdeli otomobili: Icona Vulcano
Tam Boyutta Gör

Icona Vulcano’nun güncel hali Dubai International Motor Show’da sergilendi. Vulcano, 2013 yılında Şangay Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. Icona Vulcano, dünyanın ilk titanyum gövdeli arabası olarak dikkat çekiyor.
Icona Vulcano’da titanyum kullanılmasının nedeni sadece hafiflik ve sağlamlık değil. Araçta oluşan sıcak havayı tahliye etmek ve tekerleklerde oluşan türbülansı minimum seviyelere çekip, sürtünmeyi azaltarak daha rahat yol alması sağlamak gibi başka sebepleri de bulunuyor.

1000 Beygir Gücünde V8 Motor 

Gücünü 680 beygir gücünde V8 motordan alan araç, çeşitli donanımların eklenmesiyle 1000 beygir gücüne ulaşabiliyor. 1000 beygir gücündeki konfigürasyon ile 0-100 km hızlanması 2.8 saniyede tamamlanıyor.

Tahmin edeceğiniz üzere titanyum gövdeli bu aracının fiyatı oldukça yüksek. Icona Vulcano için 2,78 milyon dolarlık fiyat etiketini ödemeniz gerekiyor.

Icona Vulcano’nun Dubai International Motor Show'da çekilen resimlerine galeriden ulaşabilirsiniz:

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
shockwave error 1 yıl en beğenilen
nasıl bu kadar kaba çirkin bir kasa yaptılar peki
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 1 yıl
Cahilliğime verin, titanyum olmasiyla aerodinamik ozelliklerinin artmasiyla alakasini kuramadim. Daha rijit ve hafif olmasi disinda faydasi oldugunu düşünmüyorum. Ayrıca titanyum kaynagi tekniği zorlu bir surec diye biliyorum
Cahilliğime verin, titanyum olmasiyla aerodinamik ozelliklerinin artmasiyla alakasini kuramadim. Daha rijit ve hafif olmasi disinda faydasi oldugunu düşünmüyoru...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Müştemilat Bey 1 yıl
Volvoya carpsa ne olur acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DoğanGörünümlüToros 1 yıl
Şamil vardı bi ara o geldi aklıma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 1 yıl
Bu kadar uğraş sonucu;
1000 beygir gücündeki konfigürasyon ile 0-100 km hızlanması 2.8 saniyede tamamlanıyor.
????
Zaten klasik bir Ferrari veya Lamborghini bu sürelere zahmetsizce çıkıyor.
Bence bunlar klavye ve mouse işine girsinler bu tasarımlar ile.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 1 yıl zotacing
zotacing
Bu kadar uğraş sonucu;
1000 beygir gücündeki konfigürasyon ile 0-100 km hızlanması 2.8 saniyede tamamlanıyor.
????
Zaten klasik bir Ferrari veya Lamborghini bu sürelere zahmetsizce çıkıyor.
Bence bunlar klavye ve mouse işine girsinler bu tasarımlar ile.

0-100 de diğer araçlarla benzer ama asıl farkı 100 den sonrasında belli oluyordur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 1 yıl
"Dünyanın ilk titanyum gövdeli arabası" diye haber yazmışsınız haberi okuyorum titanyum kaplı diyor. Tam 3kağıt :)
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theJuDGe_41 1 yıl tahir40
tahir40

"Dünyanın ilk titanyum gövdeli arabası" diye haber yazmışsınız haberi okuyorum titanyum kaplı diyor. Tam 3kağıt :)

"kaplı" yanlış ifade olmuş. Dış gövde tamamen titanyum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
c3206 1 yıl tahir40
tahir40
"Dünyanın ilk titanyum gövdeli arabası" diye haber yazmışsınız haberi okuyorum titanyum kaplı diyor. Tam 3kağıt :)

Full titanyum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 1 yıl
Cahilliğime verin, titanyum olmasiyla aerodinamik ozelliklerinin artmasiyla alakasini kuramadim. Daha rijit ve hafif olmasi disinda faydasi oldugunu düşünmüyorum. Ayrıca titanyum kaynagi tekniği zorlu bir surec diye biliyorum
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
100 beygir? Açıklamayı düzeltebilirseniz sevinirim 1000 olacak o :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shockwave error 1 yıl en beğenilen
nasıl bu kadar kaba çirkin bir kasa yaptılar peki
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl shockwave error
Titanyumu eşlemek ve bükmek zor diye biliyorum,ondan olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3950 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Spor Araba, titanyum ve
7 etiket daha dünyanın ilk icona volcano titanyum gövdeli araba Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Rusya insansız ordu çalışmalarını hızlandırıyor 1 yıl WhatsApp'tan önemli yenilik: Sesli mesaj kaydetmek kolaylaşıyor 1 yıl Apple 2018'de Netflix'e rakip yayın hizmetini başlatabilir 1 yıl 7 yabancı bankaya "Türk şirketlerine karşı kartel kuruldu" suçlaması 1 yıl Türk tekstil şirketinden Bitcoin ile alışveriş planı 1 yıl Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'ta sebze ve meyve yetiştirecek 1 yıl Google Street View arabaları metan sızıntısını tespit ediyor 1 yıl Microsoft'tan geliştiricilere müjde: Visual Studio Live Share tanıtıldı 1 yıl Amazon'a nasıl üye olunur ve nasıl alışveriş yapılır? (Alışveriş Rehberi) 1 yıl Microsoft 2030'a kadar karbon salınımını yüzde 75 azaltacak 1 yıl GitHub'un Atom metin editörü artık eş zamanlı kod düzenlemesine izin veriyor 1 yıl Türkiye'de halen tartışıladursun dünyada reklam dijital yayınlara kayıyor 1 yıl iPad Pro 2018 modelleri çok güçlü olacak 1 yıl Sony çift ön kameralı bir akıllı telefon hazırlıyor 1 yıl Facebook çevrim içi videoların iyileştirilmesi için çalışacak 1 yıl BiP uygulamasında 1 ayda 1 milyar mesaj atıldı 1 yıl Aylık Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass üyeliği kısa süre için 1 TL 1 yıl Araştırmacılar hafızayı kuvvetlendiren cihaz geliştirdi 1 yıl Moto Z modellerinde Insta-Share Printer dönemi 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2s sızdırıldı iddiası 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın ilk titanyum gövdeli otomobili: Icona Vulcano Sonraki 11 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen tıpkı Dünya'ya benziyor "Kozmik komşumuz" 1 yıl Deadpool 2 için yeni tanıtım videosu yayınlandı 1 yıl Fisker katı hal bataryaları için patent başvurusunda bulundu 1 yıl Kripto para birimi Dash 12 saatte yüzde 50'nin üstünde değer kazandı 1 yıl Bill Gates geleceğin toplumunu oluşturmak için kolları sıvadı 1 yıl Beyin tümöründen ölen Samsung işçisine tazminat kararı 1 yıl Super Mario Bros beyaz perdeye geri dönüyor 1 yıl Nokia 8 incelemesi "Snapdragon 835 ve Zeiss kameralı amiral gemisi" 1 yıl İngiliz finans devi: Bitcoin'i yatırım aracı olarak kullanabiliriz 1 yıl Yapay zeka insanların işini ''beklenenden daha erken'' devralabilir 1 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi ''dünyanın ilk akıllı hapını'' onayladı 1 yıl Uçaklarda yeni dönem: Hava polisi tasarısı kabul edildi 1 yıl Linksys mesafe arttırıcı, ölü WiFi noktalarını en aza indiriyor 1 yıl Nike’dan sınırlı sayıda LTE destekli Midnight Fog Apple Watch Series 3 1 yıl 15K RPM hard diskler yolun sonuna geldi 1 yıl Çin, Bitcoin madencilerinin elektriğini kesmeye hazırlanıyor [Güncellendi] 1 yıl Face ID sistemi çocuklara karşı çaresiz 1 yıl SpaceX, yarın gizli bir göreve çıkıyor "Detaylarını kimse bilmiyor" 1 yıl Wikipedia açılacak mı? Parçalı olarak engel kalkabilir! 1 yıl Marka başvurularında Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim