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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 6, titanyum çerçeveyle gelen ilk katlanabilir telefon olabilir

    Teknolojiyle ilgili sızıntılar yapan Revegnus'un bu iddiasına göre Galaxy Z Fold 6 titanyum çerçeveyle gelebilir. Eğer doğruysa, Z Fold 6 titanyum çerçeveye sahip olan ilk katlanabilir telefon olacak.
    Samsung Galaxy Z Fold 6, titanyum çerçeveyle gelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un üzerinde çalıştığı katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Cihazla ilgili son söylentiler, telefonun tıpkı Galaxy S24 Ultra gibi titanyum çerçeveyle gelebileceğini öne sürüyor. Teknolojiyle ilgili sızıntılar yapan Revegnus'un bu iddiası eğer doğruysa, Galaxy Z Fold 6 titanyum çerçeveye sahip olan ilk katlanabilir telefon olacak.

    Titanyum, dayanıklılığının yanında, hafif olması ve kaliteli bir his sunmasıyla son dönemde üste akıllı telefonlarda sıklıkla tercih edilmeye başlanan bir malzeme haline geldi. Malzemenin hafif olması, ağırlığın önemli bir problem olduğu katlanabilir telefonlarda titanyumu daha da değerli kılıyor.

    Tasarımı Galaxy S24 Ultra'ya benzeyecek

    Söylentilere göre Galaxy Z Fold 6, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, gelişmiş soğutma sistemi, daha sorunsuz çalışan yeniden tasarlanmış menteşe, daha güçlü Gorilla Glass Armor koruma ve biraz daha büyük olan 4600 mAh batarya ile gelecek. Tasarım olarak ise Galaxy S24 Ultra'ya benzer şekilde daha köşeli yapıya sahip olacak.

    Galaxy Z Fold 6'nın Galaxy Z Flip 6 ile birlikte Temmuz ayının ortalarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Bunun dışında Galaxy Fold 6'nın uygun fiyatlı bir versiyonunun geleceği ve iPhone 16'nın lansmanına yakın tarihlerde tanıtılacağı iddia ediliyor. Bu modelle ilgili ayrıntılar az olsa da, kalem desteğinin bulunmadığı ve standart Fold'a kıyasla daha ince bir tasarıma sahip olabileceği söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 1 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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