Samsung Galaxy Z Fold 6, titanyum çerçeveyle gelen ilk katlanabilir telefon olabilir

Tam Boyutta Gör Samsung'un üzerinde çalıştığı katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Cihazla ilgili son söylentiler, telefonun tıpkı Galaxy S24 Ultra gibi titanyum çerçeveyle gelebileceğini öne sürüyor. Teknolojiyle ilgili sızıntılar yapan Revegnus'un bu iddiası eğer doğruysa, Galaxy Z Fold 6 titanyum çerçeveye sahip olan ilk katlanabilir telefon olacak.

Titanyum, dayanıklılığının yanında, hafif olması ve kaliteli bir his sunmasıyla son dönemde üste akıllı telefonlarda sıklıkla tercih edilmeye başlanan bir malzeme haline geldi. Malzemenin hafif olması, ağırlığın önemli bir problem olduğu katlanabilir telefonlarda titanyumu daha da değerli kılıyor.

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Tasarımı Galaxy S24 Ultra'ya benzeyecek

Söylentilere göre Galaxy Z Fold 6, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, gelişmiş soğutma sistemi, daha sorunsuz çalışan yeniden tasarlanmış menteşe, daha güçlü Gorilla Glass Armor koruma ve biraz daha büyük olan 4600 mAh batarya ile gelecek. Tasarım olarak ise Galaxy S24 Ultra'ya benzer şekilde daha köşeli yapıya sahip olacak.

Galaxy Z Fold 6'nın Galaxy Z Flip 6 ile birlikte Temmuz ayının ortalarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Bunun dışında Galaxy Fold 6'nın uygun fiyatlı bir versiyonunun geleceği ve iPhone 16'nın lansmanına yakın tarihlerde tanıtılacağı iddia ediliyor. Bu modelle ilgili ayrıntılar az olsa da, kalem desteğinin bulunmadığı ve standart Fold'a kıyasla daha ince bir tasarıma sahip olabileceği söyleniyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 6, titanyum çerçeveyle gelebilir