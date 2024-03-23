Samsung Galaxy Z Fold 6, titanyum çerçeveyle gelen ilk katlanabilir telefon olabilir

Titanyum, dayanıklılığının yanında, hafif olması ve kaliteli bir his sunmasıyla son dönemde üste akıllı telefonlarda sıklıkla tercih edilmeye başlanan bir malzeme haline geldi. Malzemenin hafif olması, ağırlığın önemli bir problem olduğu katlanabilir telefonlarda titanyumu daha da değerli kılıyor.
Tasarımı Galaxy S24 Ultra'ya benzeyecek
Söylentilere göre Galaxy Z Fold 6, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, gelişmiş soğutma sistemi, daha sorunsuz çalışan yeniden tasarlanmış menteşe, daha güçlü Gorilla Glass Armor koruma ve biraz daha büyük olan 4600 mAh batarya ile gelecek. Tasarım olarak ise Galaxy S24 Ultra'ya benzer şekilde daha köşeli yapıya sahip olacak.
Galaxy Z Fold 6'nın Galaxy Z Flip 6 ile birlikte Temmuz ayının ortalarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Bunun dışında Galaxy Fold 6'nın uygun fiyatlı bir versiyonunun geleceği ve iPhone 16'nın lansmanına yakın tarihlerde tanıtılacağı iddia ediliyor. Bu modelle ilgili ayrıntılar az olsa da, kalem desteğinin bulunmadığı ve standart Fold'a kıyasla daha ince bir tasarıma sahip olabileceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.