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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli Mercedes Citaro 2018’de yollarda olacak

Mercedes-Benz, şehir içi otobüsü Citaro’nun 2018 yılından itibaren tamamen elektrikli modellerinin üretileceğini açıkladı. Sıfır emisyonlu araçların testlerine başlandı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Mercedes-Benz’in şehir içi ulaşımda en çok kullanılan otobüslerinden Mercedes-Benz Citaro’nun elektrikli versiyonu geliyor. Daimler’den yapılan açıklamada 2018’in sonunda sıfır emisyonlu ve tamamen elektrikli Citaro’nun üretimine başlanacağı duyuruldu.
Yeni Citaro sıfır emisyona ve sessiz bir motora sahip olacak. Yeni aracın ile zorlu koşullardaki testlerine başlandı. Zorlu koşullara dizel motor kadar dayanıklı olması amaçlanıyor Bu kapsamda Kuzey Kutbu’nun buzlu yollarında ve yüksek sıcaklığa sahip olan bölgelerinde konsept araçlar ile testler gerçekleştiriliyor.

Aracın enerjisi lityum iyon piller ile depolanacak. Modüler pil tasarımı sayesinde ihtiyaca göre pil özelleştirmesi yapılabilecek.

2018'in Sonbahar Aylarında Üretimine Başlanacak

Tamamen elektrikli Citaro’nun tanıtımı Eylül 2018’de gerçekleştirilecek IAA Commercial Vehicles fuarında yapılacak. Otobüsün üretimine 2018’in sonbahar aylarında başlanacak.


http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Electric-mobility-Emission-free-through-the-city-the-countdown-to-the-Mercedes-Benz-Citaro-with-all-electric-drive-has-begun.xhtml?oid=30233760&ls=L2VuL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD00ODM2MjU4JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9NDgzNjI1OCZib3JkZXJzPXRydWUmcmVzdWx0SW5mb1R5cGVJZD00MDYyNiZ2aWV3VHlwZT10aHVtYnM!&rs=5 Yorum Yaz
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gs09gs09 1 yıl
Daha arsivlerinde ne fotograflar var :) bi ara hddye kaydetmistimde hdd bozuldu bir universtenin arsivinde duruyor 3000 kusur fotograf cogunu kimse gormemistir
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redbul_540 1 yıl
1,5 milyon TL isterler.
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kasim33 1 yıl
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BF033 1 yıl
Hadi gözünüz aydın, tüm otobüslerin yenilenmesi lazım. Cepçilere gün doğdu. Bize düşen
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zaomss 1 yıl
Sıcaklık ses ve temizlik açısından büyük faydası olacaktır. Yalnız elektrikli diye uzay mekiğine benzetme çabası neden. Eski citaro aşırı karizmatikti. Bu oyuncağa benzemiş
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strathmorea 1 yıl
Çevreye zararsız olması yanında en önemli özelliği bu tür araçlarda yani otobüs, metrobüslerde kulaklıkla müzik dinlerken bile boğum boğum gelen o motor titreşimi ve sesinin sıfıra inecek olması. Küçük bir ayrıntı ama en çok bunu merak ediyorum, insanın stresini bile azaltır bu yönüyle.
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