Elektrikli Mercedes Citaro 2018’de yollarda olacak

Mercedes-Benz’in şehir içi ulaşımda en çok kullanılan otobüslerinden Mercedes-Benz Citaro’nun elektrikli versiyonu geliyor. Daimler’den yapılan açıklamada 2018’in sonunda sıfır emisyonlu ve tamamen elektrikli Citaro’nun üretimine başlanacağı duyuruldu.

Yeni Citaro sıfır emisyona ve sessiz bir motora sahip olacak. Yeni aracın ile zorlu koşullardaki testlerine başlandı. Zorlu koşullara dizel motor kadar dayanıklı olması amaçlanıyor Bu kapsamda Kuzey Kutbu’nun buzlu yollarında ve yüksek sıcaklığa sahip olan bölgelerinde konsept araçlar ile testler gerçekleştiriliyor.

Aracın enerjisi lityum iyon piller ile depolanacak. Modüler pil tasarımı sayesinde ihtiyaca göre pil özelleştirmesi yapılabilecek.

2018'in Sonbahar Aylarında Üretimine Başlanacak

Tamamen elektrikli Citaro’nun tanıtımı Eylül 2018’de gerçekleştirilecek IAA Commercial Vehicles fuarında yapılacak. Otobüsün üretimine 2018’in sonbahar aylarında başlanacak.

http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Electric-mobility-Emission-free-through-the-city-the-countdown-to-the-Mercedes-Benz-Citaro-with-all-electric-drive-has-begun.xhtml?oid=30233760&ls=L2VuL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD00ODM2MjU4JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9NDgzNjI1OCZib3JkZXJzPXRydWUmcmVzdWx0SW5mb1R5cGVJZD00MDYyNiZ2aWV3VHlwZT10aHVtYnM!&rs=5