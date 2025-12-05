Giriş
    Yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms'ın yeni fragmanı yayınlandı

    Game of Thrones ile aynı evrende geçen A Knight of the Seven Kingdoms dizisinden yeni fragman yayınlandı. Heyecanla beklenen dizi, Ocak ayında izleyici ile buluşacak.    

    Yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms'ın yeni fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Game of Thrones serisini büyütmeye devam eden HBO, önümüzdeki ay bu evrende geçen yeni bir diziyi daha izleyicilerin beğenisine sunacak. A Knight of the Seven Kingdoms adını taşıyan bu yeni dizi, 18 Ocak'ta izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren HBO, bugün diziden yeni bir fragman paylaştı.

    A Knight of the Seven Kingdoms, Dunk & Egg Kitaplarını Ekrana Uyarlıyor

    George R.R. Martin'in Game of Thrones'un (Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin) uzantısı olarak yazdığı Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor.

    Epey seveni olan Dunk & Egg serisi, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

    Dizide Ser Duncan Tall'a, yani Dunk'a Peter Claffey, genç yaveri Egg'e ise Dexter Sol Ansell hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Finn Bennett (Aerion Targaryen), Bertie Carvel (Baelor Targaryen), Tanzyn Crawford (Tanselle), Daniel Ings (Ser Lyonel Baratheon) ve Sam Spruell (Maekar Targaryen) eşlik ediyor.

