Yerli haber uygulaması Bundle, yurtdışında da ilgi görüyor

Bundle; Türkiye'den ve dünyadan haberleri kullanıcılar için derliyor. Sayfalar içerisinde boğulmadan tek bir akışta popüler haberleri bir araya getiriyor. Bundle, çeşitli kategorilerdeki en popüler RSS, Twitter, Instagram ve Youtube kanallarından beslenerek kullanıcılarına sıra dışı bir haber okuma deneyimi sunuyor. Bununla da kalmıyor gün içerisinde önemli bir haber olduğunda kullanıcıya bildirim atıyor.

Ayrıca Bkz.

"Facebook, Messenger sohbetlerinin arasına reklam yerleştirecek"

Uygulama daha önce App Store ve Play Store tarafından birçok farklı yerel mağazada "En İyi Uygulamalar" arasında gösterilmiş ve Google tarafından Editörün Seçimi ünvanını elde etmişti. Bundle kez App Store editörleri tarafından Almanya'nın en sevilen uygulamaları arasında gösterildi.

Uygulamada 17 Ülkeden 8000'in Üzerinde Haber Kaynağı Bulunuyor

Toplam 1,5 milyondan fazla indirmeye sahip Bundle, 17 ülkeden 8000'in üzerinde haber kaynağına sahip. Bundle'ı iOS cihazlarınıza buradan, Android cihazlarınız için de buradan indirebilirsiniz.