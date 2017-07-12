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Yerli haber uygulaması Bundle, yurtdışında da ilgi görüyor

Yerli haber uygulaması Bundle, ülkemizde olduğu gibi yurtdışında da seviliyor. Uygulama, App Store'da Almanya'nın en sevilen haber uygulaması unvanını elde etti.
1 yıl
2,9b
1
10
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bundle; Türkiye'den ve dünyadan haberleri kullanıcılar için derliyor. Sayfalar içerisinde boğulmadan tek bir akışta popüler haberleri bir araya getiriyor. Bundle, çeşitli kategorilerdeki en popüler RSS, Twitter, Instagram ve Youtube kanallarından beslenerek kullanıcılarına sıra dışı bir haber okuma deneyimi sunuyor. Bununla da kalmıyor gün içerisinde önemli bir haber olduğunda kullanıcıya bildirim atıyor.
 
Ayrıca Bkz. "Facebook, Messenger sohbetlerinin arasına reklam yerleştirecek"
 

Uygulama daha önce App Store ve Play Store tarafından birçok farklı yerel mağazada "En İyi Uygulamalar" arasında gösterilmiş ve Google tarafından Editörün Seçimi ünvanını elde etmişti. Bundle kez App Store editörleri tarafından Almanya'nın en sevilen uygulamaları arasında gösterildi.

 

Uygulamada 17 Ülkeden 8000'in Üzerinde Haber Kaynağı Bulunuyor

Toplam 1,5 milyondan fazla indirmeye sahip Bundle, 17 ülkeden 8000'in üzerinde haber kaynağına sahip. Bundle'ı iOS cihazlarınıza buradan, Android cihazlarınız için de buradan indirebilirsiniz.

 
 

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oyuncuarkadas 1 yıl
Sade ve kullanıslı bir uygulama. En iyi özelliğide önemli gelişmeleri bildirim olarak yansıtması (3-4 dakika gecikse bile). Gece modu, Kaydetme de iyi olan özelliklerinden...
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CK-26 1 yıl
Bence, çöp demeden önce kullanmalısınız.Ben bir yıldır kullanıyorum ve sadece ilgi alanıma göre haber kanallarını okuyabiliyorum. Türk bir geliştirici olduğunu duyunca, gerçekten çok sevindim.Bir haber uygulamasında daha ne olabilir...Yazılım, bu ülkenin en eksik kaldığı alanlardan biri bence htcnin blinkfeedini tokatlar.
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shadowtr 1 yıl
Almanya'da da bizimkiler kullanıyordur. Flipboard ile mantık olarak tamamen aynı.
Yine de başarılı olması pazarın gelişmesi açısından önemli.
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alemburda34 1 yıl
Valla ben play gazete iygulamasini kullaniyorum gayet memnunum.
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kadirirdem 1 yıl
Bir ara bende kullandım sonra sildim,kullanmayı bıraktım.
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EyeCoral 1 yıl
Kullanmayan kesn denesin derim, çok beğeniyorum
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pro-üye 1 yıl
Kesinlikle mükemmel uygulama.. Bu uygulama sayesinde . şok şok şoklardan felan kurtuldum...
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strathmorea 1 yıl
1 aydır kullanıyorum gayet güzel yalnız bazen takip etmediğiniz yerlerden içerik verebiliyor. Mesela yazılarını görmek istemediğim yazarlardan içerik görebiliyorum işaretlemediğim halde.
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