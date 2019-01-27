Düşük güç tüketimli Intel Core i9-9900T açığa çıktı

Son gelen haberlerde bir müzayede sitesinde ortaya çıkan Coffee Lake-Refresh işlemcisine yer verildi. Detayları da paylaşılan yonga enerji verimliliğiyle ön plana çıkıyor.

Yonganın detayları

https://www.techpowerup.com/251892/intel-readies-energy-efficient-35-watt-core-i9-9900t-processor

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bir satıcının ilanında yer alanson ekine sahip 9. nesil yonga Intel’in daha önceki nesillerde de olduğu düşük güç tüketimli masaüstü çözümleri hazırlığında olduğuna bir işaret olarak değerlendirilmekte. Zira yonganın entegre ısı dağıtıcısının üzerinde yer alan ifade de modelin bir mühendislik örneği olduğu yönünde.Açıklamasına göremodeli olduğu iddia edilen yonganın kalbinde iseyatmakta. T son ekli yonga Core i9-9900K’nın 95 watt’lık TDP değerinin aksineoldukça mütavazi bir TDP değerine sahip. Tabi bu değere düşmek için de yonganın çalışma frekansından kırpılmış durumda.taban frekansındandüşülürken boost frekans tarafında ise satıcının iddiasına göregörülebilmekte.i9 işlemcisinin kaç çekirdekle bu değere çıktığı bilinmiyor ancak tek çekirdek değeri olması muhtemel. Eğer bir tahminde bulunacak olursak da yonganın tüm çekirdekleriyle veyaseviyesine tırmanacağını söyleyebiliriz.Ağabeyinde olduğu gibitampon belleğine sahip olan yonganın fiyatı iseolarak girilmiş. Nihai fiyatı kaç olur bilinmez ancakdaha aşağı bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor.Bu arada fiyat demişken,göre entegre GPU’su olmamasına dolayısıyla Core i9-9900KF’in daha düşük fiyatla satışa sunulacağı iddia edilmekteydi hatırlarsanız. Buna karşınsatışa sunuldu. Intel yine mantığa aykırı bir strateji izler mi bilinmez. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.