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Düşük güç tüketimli Intel Core i9-9900T açığa çıktı

Son gelen haberlere göre Intel 9. nesil işlemci ailesini düşük güç tüketimli seçeneklerle genişletmeye başlıyor. Bir alışveriş sitesinde yer alan işlemcinin detayları haberimizde.
3 ay
5,7b
1
7
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Son gelen haberlerde bir müzayede sitesinde ortaya çıkan Coffee Lake-Refresh işlemcisine yer verildi. Detayları da paylaşılan yonga enerji verimliliğiyle ön plana çıkıyor.

Yahoo! Auctions’da bir satıcının ilanında yer alan ‘’T’’ son ekine sahip 9. nesil yonga Intel’in daha önceki nesillerde de olduğu düşük güç tüketimli masaüstü çözümleri hazırlığında olduğuna bir işaret olarak değerlendirilmekte. Zira yonganın entegre ısı dağıtıcısının üzerinde yer alan ifade de modelin bir mühendislik örneği olduğu yönünde.

Yonganın detayları 


Açıklamasına göre Intel Core i9-9900T modeli olduğu iddia edilen yonganın kalbinde ise 8 çekirdek 16 izlek yatmakta. T son ekli yonga Core i9-9900K’nın 95 watt’lık TDP değerinin aksine 35 watt’lık oldukça mütavazi bir TDP değerine sahip. Tabi bu değere düşmek için de yonganın çalışma frekansından kırpılmış durumda. 3.6 Ghz’lik taban frekansından 1.7 GHz’e düşülürken boost frekans tarafında ise satıcının iddiasına göre 3.8 GHz görülebilmekte.

i9 işlemcisinin kaç çekirdekle bu değere çıktığı bilinmiyor ancak tek çekirdek değeri olması muhtemel. Eğer bir tahminde bulunacak olursak da yonganın tüm çekirdekleriyle veya 6 çekirdeğiyle 3.3 GHz seviyesine tırmanacağını söyleyebiliriz.

Ağabeyinde olduğu gibi 16 MB’lık L3 tampon belleğine sahip olan yonganın fiyatı ise 319.99$ dolar olarak girilmiş. Nihai fiyatı kaç olur bilinmez ancak Core i9-9900K’dan daha aşağı bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor.
Bu arada fiyat demişken, Core i9-9900K’ya göre entegre GPU’su olmamasına dolayısıyla Core i9-9900KF’in daha düşük fiyatla satışa sunulacağı iddia edilmekteydi hatırlarsanız. Buna karşın fazlası değil eksiği olan yonga aynı fiyatla satışa sunuldu. Intel yine mantığa aykırı bir strateji izler mi bilinmez. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://www.techpowerup.com/251892/intel-readies-energy-efficient-35-watt-core-i9-9900t-processor Yorum Yaz
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tahir40 3 ay en beğenilen
Intel'e güven olmaz. Yıllarca 5 para etmez i3'den bozma işlemcileri bunlar güç tasarruflu U serisi i7 diye kakaladılar. Şimdi de i9 niye ne kakalarlarsa artık...
Intel'e güven olmaz. Yıllarca 5 para etmez i3'den bozma işlemcileri bunlar güç tasarruflu U serisi i7 diye kakaladılar. Şimdi de i9 niye ne kakalarlarsa artık.....
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1 Yanıt Yanıtla +18
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fhrstw 3 ay tahir40
Ama iyi tokatladılar milleti hakkını verelim intelin adamlar masaüstünden çok mobilde kar ettiler.
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1 Avatar
smart1978 3 ay
Entegre grafik kartina harici ekran karti takilan bircok bilgisayarda sorunlar var. Anlasilan masaustunde de K serisi bu mantikla cikmis olabilir. Benzer bir olay mobil islemcilerde de olacak mi ? Yani mobil olup ta harici ekran kartlilarda K li mobil islemciler gorecek miyiz ? Lenovo da BIOS tan dahili ekran kartini devre disi birakildiginda anakart gocuyor da...
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DH Misafiri 3 ay
güç seçeneklerinden pwrsaver alınca 20w tüketiyorum
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Johan Elmander 3 ay
35w diyor bakalım yükte kaç w çekicek bahisleri alalım.
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Rogue Agent 3 ay
gereksizlik abidesi
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selahattın ısık 3 ay
es olduğu için blck le ağabeyini kök söktürebilir..
ali ye düşsün de duruma göre bakarız..
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tahir40 3 ay en beğenilen
Intel'e güven olmaz. Yıllarca 5 para etmez i3'den bozma işlemcileri bunlar güç tasarruflu U serisi i7 diye kakaladılar. Şimdi de i9 niye ne kakalarlarsa artık...
1 Yanıt Yanıtla +18
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fhrstw 3 ay tahir40
Ama iyi tokatladılar milleti hakkını verelim intelin adamlar masaüstünden çok mobilde kar ettiler.
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