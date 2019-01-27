Düşük güç tüketimli Intel Core i9-9900T açığa çıktı

Son gelen haberlerde bir müzayede sitesinde ortaya çıkan Coffee Lake-Refresh işlemcisine yer verildi. Detayları da paylaşılan yonga enerji verimliliğiyle ön plana çıkıyor.
Yahoo! Auctions’da bir satıcının ilanında yer alan ‘’T’’ son ekine sahip 9. nesil yonga Intel’in daha önceki nesillerde de olduğu düşük güç tüketimli masaüstü çözümleri hazırlığında olduğuna bir işaret olarak değerlendirilmekte. Zira yonganın entegre ısı dağıtıcısının üzerinde yer alan ifade de modelin bir mühendislik örneği olduğu yönünde.
Yonganın detayları
Açıklamasına göre Intel Core i9-9900T modeli olduğu iddia edilen yonganın kalbinde ise 8 çekirdek 16 izlek yatmakta. T son ekli yonga Core i9-9900K’nın 95 watt’lık TDP değerinin aksine 35 watt’lık oldukça mütavazi bir TDP değerine sahip. Tabi bu değere düşmek için de yonganın çalışma frekansından kırpılmış durumda. 3.6 Ghz’lik taban frekansından 1.7 GHz’e düşülürken boost frekans tarafında ise satıcının iddiasına göre 3.8 GHz görülebilmekte.
i9 işlemcisinin kaç çekirdekle bu değere çıktığı bilinmiyor ancak tek çekirdek değeri olması muhtemel. Eğer bir tahminde bulunacak olursak da yonganın tüm çekirdekleriyle veya 6 çekirdeğiyle 3.3 GHz seviyesine tırmanacağını söyleyebiliriz.
Ağabeyinde olduğu gibi 16 MB’lık L3 tampon belleğine sahip olan yonganın fiyatı ise 319.99$ dolar olarak girilmiş. Nihai fiyatı kaç olur bilinmez ancak Core i9-9900K’dan daha aşağı bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor.
https://www.techpowerup.com/251892/intel-readies-energy-efficient-35-watt-core-i9-9900t-processor Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ali ye düşsün de duruma göre bakarız..