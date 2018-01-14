Duvarlarınızın rengini dokunarak değiştirin

Nesnelerin İnterneti hızla yayılıyor ve tüketicilere hayal edemeyecekleri bir dünyanın kapılarını aralıyor. Sadece genel kullanım değil dekorasyon açısından da Nesnelerin İnterneti pek çok önemli fikre ev sahipliği yapıyor.

Kendini değiştiren duvarlar

CES 2018 fuarında sahneye çıkan NanoLeaf, duvar kağıdı gibi birbirine eklenerek odanızı renklendirecek yeni ışık panellerini tanıttı. Daha önce üçgen şeklinde olan bu paneller geliştirilerek kare tasarımına kavuşmuş.

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Kare şekilli ışık panelleri dokunmatik yüzeye sahip. Dokunarak, basılı tutarak veya sürükleme yaparak çeşitli fonksiyonlar gerçekleştirebiliyor. Açılıyor, kapanıyor, parlaklık ayarını değiştiriyor veya farklı renge bürünüyor. Örneğin elinizi duvarın bir kenarından diğerine doğru kaydırırken renginin değiştiğini de görebiliyorsunuz.

Paneller bir kontrolcü istasyon tarafından yönetiliyor. Her istasyona bin adede kadar panel bağlanabiliyor. İstasyonlar çeşitli sensörler barındırıyor ve odada biri olduğunda, yürüdüğünde veya oturduğunda tanımlı renk ayarlarına geçiş yapıyor. Diğer taraftan uygulama ile kontrol de mümkün.

Diğer taraftan en iyi parlaklık için her 60 panelde bir güç arttırıcı kullanmak gerekiyor. Yılın ortalarına doğru kullanıma sunulacak duvar panelleri için henüz bir fiyat açıklanmadı.