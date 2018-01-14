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Duvarlarınızın rengini dokunarak değiştirin

Nesnelerin İnternet konusunda önemli projeler üreten NanoLeaf, CES 2018 fuarında dikkat çekici ürünlerini tanıttı. Bunlar arasında duvar kaplama panelleri yer alıyor.
1 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Nesnelerin İnterneti hızla yayılıyor ve tüketicilere hayal edemeyecekleri bir dünyanın kapılarını aralıyor. Sadece genel kullanım değil dekorasyon açısından da Nesnelerin İnterneti pek çok önemli fikre ev sahipliği yapıyor.

Kendini değiştiren duvarlar

CES 2018 fuarında sahneye çıkan NanoLeaf, duvar kağıdı gibi birbirine eklenerek odanızı renklendirecek yeni ışık panellerini tanıttı. Daha önce üçgen şeklinde olan bu paneller geliştirilerek kare tasarımına kavuşmuş.

Ayrıca Bkz. "Sony’den 10 000 nit parlaklık değerine sahip televizyon"

Kare şekilli ışık panelleri dokunmatik yüzeye sahip. Dokunarak, basılı tutarak veya sürükleme yaparak çeşitli fonksiyonlar gerçekleştirebiliyor. Açılıyor, kapanıyor, parlaklık ayarını değiştiriyor veya farklı renge bürünüyor. Örneğin elinizi duvarın bir kenarından diğerine doğru kaydırırken renginin değiştiğini de görebiliyorsunuz.

Paneller bir kontrolcü istasyon tarafından yönetiliyor. Her istasyona bin adede kadar panel bağlanabiliyor. İstasyonlar çeşitli sensörler barındırıyor ve odada biri olduğunda, yürüdüğünde veya oturduğunda tanımlı renk ayarlarına geçiş yapıyor. Diğer taraftan uygulama ile kontrol de mümkün.

Diğer taraftan en iyi parlaklık için her 60 panelde bir güç arttırıcı kullanmak gerekiyor. Yılın ortalarına doğru kullanıma sunulacak duvar panelleri için henüz bir fiyat açıklanmadı. 

 

https://www.macrumors.com/2018/01/09/ces-2018-nanoleaf-square/ Yorum Yaz
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burakesan 1 yıl en beğenilen
Uzun zamandır baktığım bir ürün lakin 10'lu kitinin fiyatı 200 doların üzerinde, ülkemizde de 1000-1100 lira civarı.
Tasarımı, modüler yapısı, aydınlatması, kontrolü gerçekten çok güzel, bunu da belirtmek gerek; bir şekilde test ürünü elde etmeye çalışacağım arkadaşlar.
Uzun zamandır baktığım bir ürün lakin 10'lu kitinin fiyatı 200 doların üzerinde, ülkemizde de 1000-1100 lira civarı.Tasarımı, modüler yapısı, aydınlatması,...
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Barni Moloztaş 1 yıl
Ve elektrik faturası 599tl geldi.
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hanımneder 1 yıl
2700K menzilli Işık’larla güzel olur.
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burakesan 1 yıl en beğenilen
Uzun zamandır baktığım bir ürün lakin 10'lu kitinin fiyatı 200 doların üzerinde, ülkemizde de 1000-1100 lira civarı.
Tasarımı, modüler yapısı, aydınlatması, kontrolü gerçekten çok güzel, bunu da belirtmek gerek; bir şekilde test ürünü elde etmeye çalışacağım arkadaşlar.
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