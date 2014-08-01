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DxO FilmPack 3 kısa bir süre için ücretsiz yapıldı

4 yıl
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1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DxO FilmPack 3 kısa bir süre için ücretsiz yapıldı
Hazırladığı profesyonel kalite fotoğraf düzenleme yazılımlarıyla tanıdığımız DxO, DxO FilmPack 3 yazılımını 15 Ağustos tarihine kadar ücretsiz yaptı.
Dijital fotoğraf makineleriyle çekilen fotoğraflara analog film tarzı filtreler ekleyen DxO FilmPack 3, bu açıdan içerisinde birçok seçenek barındırıyor ve oldukça basit bir arayüzle geliyor. Siyah rengin ağır bastığı bu arayüz üzerinde öncesi / sonrası şeklinde düzenleme bilgisi de verebilen yazılım, Windows ile Mac sistemlerde aktif olarak çalışabiliyor.
DxO FilmPack 3'e buradan yapılacak kayıt ile ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. 
 
DxO FilmPack 3 kısa bir süre için ücretsiz yapıldı

http://petapixel.com/2014/08/01/snag-copy-dxo-filmpack-3-film-emulation-software-completely-free-limited-time/ Yorum Yaz
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