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DxO Optics Pro fotoğraf düzenleme yazılımı, Nokia Lumia 1020 desteğine kavuştu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DxO Optics Pro fotoğraf düzenleme yazılımı, Nokia Lumia 1020 desteğine kavuştu
Profesyonel ve amatör fotoğrafçıların ihtiyaçlarını karşılamak için DxO tarafından hazırlanan fotoğraf düzenleme yazılımı Optics Pro, v9.1.5 sürümüne güncellendi.
Yapılan yeni v9.1.5 güncellemesiyle 41MP çözünürlüğünde kamerasıyla dikkat çeken Nokia Lumia 1020'nin DNG RAW fotoğraflarına ve ayrıca Canon EOS 1200D (EOS Rebel T5), Olympus E-M10, Stylus 1 ve Nikon Coolpix P340 fotoğraf makinelerine destek vermeye başlayan DxO Optics Pro, bu modeller ile çekilen fotoğraflarda oluşan bozulmaları giderebiliyor, kişilere birçok farklı düzenleme imkanı sağlıyor ve yeni geliştirilen PRIME isimli teknolojisi ile yüksek ISO değerlerinde çekilen fotoğraflar içerisinde meydana gelen istenmeyen kumlanmaları ciddi oranda temizleyebiliyor. Yazılım ayrıca yeni eklenen DxO Optics modülüyle 472 yeni kamera / lens desteğine de kavuşuyor.
DxO Optics Pro'nun yayınlanan v9.1.5 güncellemesine firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Yazılımın standart versiyonu 169$, Elite versiyonu ise 299$ fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.

http://connect.dpreview.com/post/0754365518/dxo-optics-pro-supports-nokia-lumia-1020 Yorum Yaz
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IamConquest 5 yıl
Bu kadar özelliği ile dikkat çekiyor ama bir lightroomun yaptığını yapamazsa bir işe yaramaz.
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yalcincakir 2 yıl
DxO OpticsPro 11 ham görüntülere gelişmiş gürültü azaltma özelliğiyle geldi.

DxO yazılımının 11. sürümü pek çok yeniliklerle birlikte geldi. OpticsPro yazılımı OpticsPro 10'u güncelleyerek piyasaya sürdü. DxO PRIME 2016 özellikle gölgelerde geliştirilmiş bokeh koruma, daha iyi detay yakalama ve gelişmiş gürültü azaltma özelliklerini duyurdu. Firmanın yaptığı açıklamaya göre asıl önemli olan işlem sürelerinin hızlanması. DXO, yeni yazılımla işlem sürelerinin 4X yani 4 katı daha hızlandığını da açıkladı.

Yeni özelliklere hızlı bakış

'DxO Akıllı Aydınlatma'

Bu özellik gerçekten mükemmel. Algılama yEtenEği geliştirilen yazılımda genel kontrastın korunmasına yardımcı özellikler eklenmiş. DxO OpticsPro 11 ile "akıllı aydınlatma" modunda tüm görüntü için bir ton haritası uygulanarak daha iyi sonuçlar alınabiliyor.

RAW işleme teknolojsi

DxO OpticsPro'da en dikkat çeken özelliklerden birisi (Kullananlar İYİ bilir) RAW dosyalarını doğrudan okuyabilmesi. Ben sürekli RAW çalışıyorum. Bu nedenle bir çekimden geldikten sonra bilgisayara attığım tüm CF kart içeriğini tek bir seferde toplu olarak ya da (görerek) seçerek tek tek tüm RAW dosyalarını hızlı bir şekilde görmem benim iş akışım açısından çok önemli. Ve DXO bunu bana sağlıyor.

Daha fazla bilgi alma isterseniz bakabilirsiniz: yalcincakir.com.tr/...
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