DxO Optics Pro fotoğraf düzenleme yazılımı, Nokia Lumia 1020 desteğine kavuştu

Profesyonel ve amatör fotoğrafçıların ihtiyaçlarını karşılamak için DxO tarafından hazırlanan fotoğraf düzenleme yazılımı Optics Pro, v9.1.5 sürümüne güncellendi.

Yapılan yeni v9.1.5 güncellemesiyle 41MP çözünürlüğünde kamerasıyla dikkat çeken Nokia Lumia 1020'nin DNG RAW fotoğraflarına ve ayrıca Canon EOS 1200D (EOS Rebel T5), Olympus E-M10, Stylus 1 ve Nikon Coolpix P340 fotoğraf makinelerine destek vermeye başlayan DxO Optics Pro, bu modeller ile çekilen fotoğraflarda oluşan bozulmaları giderebiliyor, kişilere birçok farklı düzenleme imkanı sağlıyor ve yeni geliştirilen PRIME isimli teknolojisi ile yüksek ISO değerlerinde çekilen fotoğraflar içerisinde meydana gelen istenmeyen kumlanmaları ciddi oranda temizleyebiliyor. Yazılım ayrıca yeni eklenen DxO Optics modülüyle 472 yeni kamera / lens desteğine de kavuşuyor.

DxO Optics Pro'nun yayınlanan v9.1.5 güncellemesine firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Yazılımın standart versiyonu 169$, Elite versiyonu ise 299$ fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.

http://connect.dpreview.com/post/0754365518/dxo-optics-pro-supports-nokia-lumia-1020