DxO Optics Pro fotoğraf düzenleme yazılımı, v8.1.6 sürümüne güncellendi

Profesyonel ve amatör kullanıcılar arasında oldukça popüler bir fotoğraf düzeltme ve düzenleme yazılımı olan DxO Optics Pro yazılımı, v8.1.6 sürümüne güncellendi.

DxO Optics Pro yapılan yeni v8.1.6 güncellemesiyle Standart ve Elite versiyonlarına beraber olarak, Canon EOS 700D / Rebel T5i, Nikon Coolpix A, Coolpix P330, Pentax MX-1 ve Sony NEX-3N fotoğraf makinelerine destek vermeye başlamış durumda. Ayrıca 267 adet Canon, Leica, Nikon, Sigma, Tamron gibi firmaların yeni lens modellerinin ve farklı kombinasyonların da eklendiği DxO Optics Pro, 12,000'nin üzerinde farklı lens kombinasyonuna ve düzeltme yeteneğine ulaşmış durumda.

Devamlı olarak yeni fotoğraf makineleri ve lens modelleri güncellenen ile DxO Optics Pro'nun v8.1.6 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.





https://shop.dxo.com/login.php