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DxO Optics Pro fotoğraf düzenleme yazılımı, yeni makine destekleriyle v9.1.2 sürümüne güncellendi

5 yıl
4,7b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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DxO Optics Pro fotoğraf düzenleme yazılımı, yeni makine destekleriyle v9.1.2 sürümüne güncellendi
Profesyonel ve amatör fotoğrafçıların ihtiyacını karşılamaya yönelik gelişmiş araçlarla DxO firması tarafından hazırlanan yazılımlardan Optics Pro, v9.1.2 sürümüne güncellendi.
Yapılan yeni v9.1.2 güncellemesiyle Panasonic Lumix GM-1 ve Nikon 1 AW1 fotoğraf makineleriyle iPhone 5S'e destek vermeye başlayan DxO Optics Pro, bu modeller ile çekilen fotoğraflarda oluşan bozulmaları giderebiliyor, kişilere birçok farklı düzenleme imkanı sağlıyor ve yeni geliştirilen PRIME isimli teknolojisi ile yüksek ISO değerlerinde çekilen fotoğraflar içerisinde meydana gelen istenmeyen kumlanmaları ciddi oranda temizleyebiliyor. Ayrıca yeni DxO Optics modülü ile 160 yeni kamera / lens desteği ile toplamda 17,000'nin üzerinde farklı kombinasyona kavuşan yazılım, veri tabanını genişletmeye devam ediyor.
DxO Optics Pro'nun yayınlanan v9.1.2 güncellemesine firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Yazılımın standart versiyonu kısa bir süre için 99$, Elite versiyonu ise 199$ fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.

http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=8821 Yorum Yaz
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