DxO, Optics Pro fotoğraf düzenleme yazılımının 9 sürümünü duyurdu

Profesyonel veya amatör fotoğrafçıların ihtiyacını karşılamaya yönelik gelişmiş araçlarla DxO tarafından hazırlanan yazılımlardan Optics Pro'nun 9. sürümü kullanıma sunuldu.

Dijital fotoğraf makinelerinin RAW veya JPEG formatındaki fotoğraf dosyalarını her türlü renk, ışık ya da optik gibi konularda düzenleyebilen Optics Pro, 9 sürümüyle artık çok daha güçlü ve etkili bir yapı ortaya koyuyor. Yeni geliştirilen PRIME isimli teknolojisi ile yüksek ISO değerlerinde çekilen fotoğraflar içerisinde meydana gelen istenmeyen kumlanmaları ciddi oranda temizleyebildiği ve bunu yaparken gerekli detayları koruyabildiği belirtilen uygulama, ayrıca Smart Lightning teknolojisiyle parlak ya da beyazların patladığı noktaları da eskiye oranla çok daha iyi bir şekilde kurtarabiliyor, renkleri doğru bir şekilde işleyebiliyor. Son olarak içerisine yeni yaratıcı filtreler eklenen ve hazır düzenleme seçenekleri geliştirilen Optics Pro 9, yeni aktarma araçlarıyla profesyonellere kolaylık sağlıyor ve yenilenen ara yüzü ile başarılı bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

Windows ve Mac işletim sistemleri ile uyumlu olarak Standart versiyonu 169$, Elite versiyonu ise 299$ fiyat elde edilebilen DxO Optics Pro 9’un deneme sürümü ise buradan indirilebiliyor.





http://www.dpreview.com/news/2013/10/23/dxo-labs-introduces-optics-pro-9