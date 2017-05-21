DxO mühendisleri OnePlus 5 için çalışıyor

Son yıllarda akıllı telefonların kameraları önem kazanmaya başladıkça paralel olarak bir isim de yavaş yavaş ön plana çıktı. DxO bugün mobil kamera konusunda artık önemli otoritelerden birisi haline geldi ve raporları kullanıcı tercihinde belirleyici rol oynuyor.

OnePlus’tan önemli hamle

Aslında DxO fotoğrafçılık alanında 15 yıldır faaliyet gösteriyor ve konusunda uzman pek çok mühendisi kadrosunda barındırıyor. Akıllı telefon kameraları dikkat çekmeye başlayınca platform tecrübesini buraya da aktardı ve en iyi fotoğrafçılık tecrübesinin ortaya çıkması için çalıştı.

DxO genelde yeni çıkan amiral gemi akıllı telefonları testlere tabi tutuyor ve kamera anlamında en iyi mi değil mi veya değilse ne tür alanlarda eksiklikleri var, bunları ortaya koyuyor. Son olarak HTC U 11 kamerasını en iyi olarak duyuran DxO ayrıca sensör geliştirmelerinde de yardımcı oluyor.

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Çinli OnePlus tarafından yapılan duyuruda yeni amiral gemisi OnePlus 5 için DxO uzmanlığından yararlanıldığı ve en iyi kameranın ortaya çıkması için çaba gösterildiği ifade edildi. Yani OnePlus 5 modelinin en can alıcı tarafı kamerası olacak gibi görünüyor. Zaten firmanın çift sensör üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti.

Artık amiral gemi modellerinde donanım tarafı hemen hemen aynı olduğu için üreticiler farklı konularda uzmanlık geliştirerek ön plana çıkmaya çalışıyor. Ses teknolojileri, kamera teknolojileri veya arayüz teknolojileri bunlar arasında. OnePlus firması da yeni amiral gemisi için kamera tarafında yoğunlaşmış gibi görünüyor. Bakalım HTC U 11 veya Samsung Galaxy S8 gibi rakiplerinden nasıl farklılaşacak.