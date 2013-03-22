DxOMark, Nikon D800 ile en iyi performans veren lens modellerinin ikinci bölümünü yayınladı

Fotoğraf meraklılarının çok yakında tanıdığı DxOMark, Nikon'un güncel fotoğraf makinelerinden olan D800 DSLR fotoğraf makinesi ile en iyi performans alınabilecek lens modellerini belirlediği testlerin ikinci bölümünü yayınladı

DxOMark tarafından yapılan yeni testlerde bu sefer Nikon D800 ile kullanıldığında en iyi performans alınabilecek “Telefoto” lens modelleri incelenmiş durumda. Bu lens modelleri "70-200", "70-300" ve "Super Zoom" olarak üç kategoriye ayrılarak testler uygulanmış ve puanlama yapılmış. Nikon'un 36MP fotoğraf çözünürlüğüne sahip D800 modelini almayı düşünen ya da makineye sahip olup hangi lens modelini alması gerektiğini bilmeyen kullanıcılar için oldukça faydalı olduğu belirtilen puanlama tablolarının ikinci bölümüne ve tablo üzerinde yer alan lens modellerinin tüm ayrıntılarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabiliisiniz.

Nikon D800 DSLR fotoğraf makinesi ile en iyi performans veren 70-200 lens modelleri;

Nikon D800 DSLR fotoğraf makinesi ile en iyi performans veren 70-300 lens modelleri;

Nikon D800 DSLR fotoğraf makinesi ile en iyi performans veren Super Zoom lens modelleri;

DxOMark sitenin yayınladığı bu lens testlerinin ilk bölümü için burayı kullanabilirsiniz.

http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Which-lenses-for-your-Nikon-D800/The-Nikon-D800-and-telephoto-lenses