



Fotoğraf makineleri ve lensler için yaptığı ayrıntılı test ve analizler ile tanınan DxOMark, Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD lens modelinin test sonuçlarını yayınladı.

Yaptığı testlerde lens modellerini farklı teknik ayrıntılara (Keskinlik, renk sapması, bozulma, köşe kararma) göre değerlendiren DxOMark, bu testlerinden sonuncusunu Tamron'un yeni lenslerinden SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD için yaptı. Nikon'un 36MP çözünürlüğe sahip DSLR fotoğraf makinesi D800 üzerinde toplam 29 puan alarak kendinden ciddi oranda daha pahalıya satılan Nikon AF-S 24-70mm f/2.8 G ED lens modelinden ve ayrıca Sigma 24-70mm f/2.8 IF EX DG HSM lens modelinden daha iyi performans ortaya koyan Tamron 24-70mm, DxOMark'ın profesyonel standart zoom kategorisinde bir numaraya yerleşti.

Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD lens, 1299$ fiyat etiketi ve sunduğu kaliteli sonuçlar ile birçok rakibine ciddi orada alternatif oluşturuyor.

http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Tamron-SP-24-70mm-f-2.8-Di-VC-USD-Nikon-review-An-affordable-fast-standard-zoom-that-comes-out-on-top