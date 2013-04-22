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DxOMark, Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD lens modelinin test sonuçlarını yayınladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf makineleri ve lensler için yaptığı ayrıntılı test ve analizler ile tanınan DxOMark, Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD lens modelinin test sonuçlarını yayınladı.
Yaptığı testlerde lens modellerini farklı teknik ayrıntılara (Keskinlik, renk sapması, bozulma, köşe kararma) göre değerlendiren DxOMark, bu testlerinden sonuncusunu Tamron'un yeni lenslerinden SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD için yaptı. Nikon'un 36MP çözünürlüğe sahip DSLR fotoğraf makinesi D800 üzerinde toplam 29 puan alarak kendinden ciddi oranda daha pahalıya satılan Nikon AF-S 24-70mm f/2.8 G ED lens modelinden ve ayrıca Sigma 24-70mm f/2.8 IF EX DG HSM lens modelinden daha iyi performans ortaya koyan Tamron 24-70mm, DxOMark'ın profesyonel standart zoom kategorisinde bir numaraya yerleşti.
Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD lens, 1299$ fiyat etiketi ve sunduğu kaliteli sonuçlar ile birçok rakibine ciddi orada alternatif oluşturuyor.
 
DxOMark, Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD lens modelinin test sonuçlarını yayınladı

http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Tamron-SP-24-70mm-f-2.8-Di-VC-USD-Nikon-review-An-affordable-fast-standard-zoom-that-comes-out-on-top Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bbuzol 6 yıl
Teşekkür ederiz haber için.
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First_Person 6 yıl
Sigma, metrik skorlardan sadece transmission'da nikonun gerisinde, distorsion'da nikonla aynı, kalan üçünde nikonun ilerisinde ama genel puanına bakıldığında nikonunkinden 5 puan düşük. Bir tutarsızlık mı var, yoksa transmission çok mu önemli bir lenste?

Ve tabi tamronu tebrik etmek lazım...

Ayrıca gözlerim canon lens aradı, ama test sadece nikon gövdede yapılmış anlaşılan.
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