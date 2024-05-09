Huawei Pura 70 Ultra, en iyi kameralı telefon oldu

Teknoloji Editörü
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Görünüşe göre
, fotoğrafçılık alanında sınırları yeni bir seviyeye taşıyor. Zira DXOMark tarafından yapılan testlerde Pura 70 Ultra, listenin zirvesine yerleşerek en iyi kameralı telefon unvanına sahip oldu. Yapılan testlerde Pura 70 Ultra, rakipleri iPhone 15 Pro Max, Oppo Find X7 Ultra ve Mate 60 Pro+ ile kıyaslandı. Huawei Pura 70 Ultra Huawei Pura 70 Ultra kamerada zirvede
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DXOMark tarafından yapılan testlerde Pura 70 Ultra toplamda
163 puan alarak listenin zirvesine yerleşti ve Honor Magic6 Pro’yu koltuğundan etti. Pura 70 Ultra’da bulunan kamera sistemi, iç ve dış mekanlarda ve tüm ışık koşullarında neredeyse mükemmel performans göstererek çeşitli çekim şartlarında başarılı oluyor.
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Pura 70 Ultra’nın güçlü olduğu bir diğer alan ise düşük ışıkta veya aile portreleri çekimlerinde öne çıkıyor. DXOMark’a göre cihaz, pozlama, renk ve otomatik odaklamada tutarlı davranıyor ve ideal görüntü kalitesini sunabiliyor. Ayrıca, tüm yakınlaştırma aralıklarında üstün performans sergiliyor. Telefonun kamerası ayrıca portrelerde doğal, pürüzsüz ve ince bir bulanıklık efekti uygulayarak sahneyi güçlendiriyor. Yakın çekimlerde ise keskinlik kalitesi takdir ediliyor.
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Pura 70 Ultra’nın güçlü olduğu kadar aslında eksik kaldığı alanlar da var. Zayıf olunan alanların başında video çekimleri geliyor. Cihazın, düşük ışıklı sahnelerde biraz dengesiz olduğunun altı çiziliyor. Bunların dışında cihazın zaman zaman düşük ışıkta veya yakın çekimlerde doğal olmayan sonuçlar üretebildiği belirtiliyor.
Pura 70 Ultra’nın kamera özelliklerini de tekrardan hatırlamakta fayda var.
50 MP Ultra Parlak Teleskobik Kamera (1 inç CMOS, F1.6~F4.0 diyafram, Sensör Kaydırma OIS)
40 MP Ultra Geniş Açılı Kamera (F2.2 diyafram açıklığı, QuadPD)
50 MP Ultra Aydınlık Makro Telefoto Kamera (F2.1 diyafram açıklığı, QuadPD, OIS)
Kaynakça
https://www.gizmochina.com/2024/05/09/huawei-pura-70-ultra-dxomark/
https://www.dxomark.com/huawei-pura-70-ultra-camera-test/
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.