Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Pura 70 Ultra, en iyi kameralı telefon oldu

    Huawei’nin ticari baskılar altında kendi imkanlarıyla geliştirdiği Pura 70 Ultra, DXOMark’ın zirvesine yerleşti. Huawei Pura 70 Ultra’nın kamerası neredeyse her alanda başarı sergiledi.
    Huawei Pura 70 Ultra, en iyi kameralı telefon oldu Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Huawei Pura 70 Ultra, fotoğrafçılık alanında sınırları yeni bir seviyeye taşıyor. Zira DXOMark tarafından yapılan testlerde Pura 70 Ultra, listenin zirvesine yerleşerek en iyi kameralı telefon unvanına sahip oldu. Yapılan testlerde Pura 70 Ultra, rakipleri iPhone 15 Pro Max, Oppo Find X7 Ultra ve Mate 60 Pro+ ile kıyaslandı.

    Huawei Pura 70 Ultra kamerada zirvede

    Huawei Pura 70 Ultra, en iyi kameralı telefon oldu Tam Boyutta Gör
    DXOMark tarafından yapılan testlerde Pura 70 Ultra toplamda 163 puan alarak listenin zirvesine yerleşti ve Honor Magic6 Pro’yu koltuğundan etti. Pura 70 Ultra’da bulunan kamera sistemi, iç ve dış mekanlarda ve tüm ışık koşullarında neredeyse mükemmel performans göstererek çeşitli çekim şartlarında başarılı oluyor.
    Huawei Pura 70 Ultra, en iyi kameralı telefon oldu Tam Boyutta Gör
    Pura 70 Ultra’nın güçlü olduğu bir diğer alan ise düşük ışıkta veya aile portreleri çekimlerinde öne çıkıyor. DXOMark’a göre cihaz, pozlama, renk ve otomatik odaklamada tutarlı davranıyor ve ideal görüntü kalitesini sunabiliyor. Ayrıca, tüm yakınlaştırma aralıklarında üstün performans sergiliyor. Telefonun kamerası ayrıca portrelerde doğal, pürüzsüz ve ince bir bulanıklık efekti uygulayarak sahneyi güçlendiriyor. Yakın çekimlerde ise keskinlik kalitesi takdir ediliyor.
    Huawei Pura 70 Ultra, en iyi kameralı telefon oldu Tam Boyutta Gör
    Pura 70 Ultra’nın güçlü olduğu kadar aslında eksik kaldığı alanlar da var.  Zayıf olunan alanların başında video çekimleri geliyor. Cihazın, düşük ışıklı sahnelerde biraz dengesiz olduğunun altı çiziliyor. Bunların dışında cihazın zaman zaman düşük ışıkta veya yakın çekimlerde doğal olmayan sonuçlar üretebildiği belirtiliyor.

    Pura 70 Ultra’nın kamera özelliklerini de tekrardan hatırlamakta fayda var.

    • 50 MP Ultra Parlak Teleskobik Kamera (1 inç CMOS, F1.6~F4.0 diyafram, Sensör Kaydırma OIS)
    • 40 MP Ultra Geniş Açılı Kamera (F2.2 diyafram açıklığı, QuadPD)
    • 50 MP Ultra Aydınlık Makro Telefoto Kamera (F2.1 diyafram açıklığı, QuadPD, OIS)
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/05/09/huawei-pura-70-ultra-dxomark/ https://www.dxomark.com/huawei-pura-70-ultra-camera-test/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    psikolojik tükürük birikmesi bilgisayar mühendisliği zor mu start pxe over ipv4 midline plus ne demek baymak klima yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A14
    Samsung Galaxy A14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-51VL
    Acer Aspire 3 A315-58-51VL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız