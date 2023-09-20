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    Katlanabilir Galaxy Z Fold 5'in ses kalitesi test edildi: İşte sonuç

    DxOMark laboratuvarı kısa süre önce piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 5'ü konuk etti. Katlanabilir telefon ses testlerinde temel Galaxy S23 modelinden daha iyi bir performans sergiledi.
    Galaxy Z Fold 5'in ses kalitesi test edildi: İşte sonuç Tam Boyutta Gör
    DxOMark uzmanları katlanabilir Galaxy Z Fold 5'un hoparlör sisteminin kalitesini, müzik dinleme deneyiminden mobil oyunlara kadar farklı senaryolarda değerlendirdi. Test sonuçlarına göre, cihaz 30'un üzerindeki amiral gemisi telefon arasında üst sıralara yerleşti ve genel sıralamada Galaxy S23 modelini geride bıraktı.

    Samsung Galaxy Z Fold 5 biri cihazın alt kısmında, diğeri üstte konumlandırılmış iki hoparlör içeriyor. Cihazı kulaklıkla kullanmak isterseniz, USB Type-C veya Bluetooth bağlantı seçeneklerini kullanabiliyorsunuz. Ancak geleneksel 3.5 mm ses jakı bu telefonda ne yazık ki mevcut değil.

    Galaxy Z Fold 5'in ses kalitesi test edildi: İşte sonuç Tam Boyutta Gör

    Ses üretim kalitesi

    Uzmanlar ses üretim kalitesini "iyi" olarak değerlendirdi ve hoparlörlerin kulağa hoş gelen bir ses verdiğini belirtti. Ancak hoparlörlerin konumları, sesin ortama tam olarak yayılması konusunda yeterince optimize edilmemiş gibi görünüyor.

    Telefonun yüksek frekansta olduğu kadar orta ve düşük frekansta da tatmin edici bir ses kalitesi sunduğunu belirtelim. DxOMark yetkilileri cihazı katlanmamış halde kullanılırken stereo sahnesinin daha geniş olabileceğini söylüyorlar.

    Maksimum ses seviyesi açısından telefon Galaxy serisi cihazların çoğunu geçiyor. Ancak bu seviylerini kullanırken bazen yüksek frekansta istenmeyen ses bozulmaları duyabilirsiniz. Galaxy Z Fold 5, en iyi ses kalitesini oyun oynarken ve müzik dinlerken sunarken, film izlerken biraz daha düşük bir performans gösteriyor.

    Galaxy Z Fold 5'in ses kalitesi test edildi: İşte sonuç Tam Boyutta Gör

    Ses kayıt performansı

    Cihazın ses kayıt performansı genel olarak "harika" olarak değerlendirildi. Mikrofon hoş bir tınıya sahip, doğru ses ölçeklendirme sağlıyor ve neredeyse hiç ses bozulması olmuyor. Dezavantaj olarak rüzgar gürültüsüne karşı zayıf koruma gösterildi.

    DxOMark test sonuçlarına göre 133 puan elde eden telefon, temel Galaxy S23'ün bir sıra önünde, dünya sıralamasında 39. sıraya yerleşti. Fiyat kategorisinde ise Galaxy Z5 Fold listenin 26. sırasında bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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