iPhone 15 Pro Max'in DxOMark sonucu açıklandı! Kamerası kaçıncı sırada?

DxOMark kamera sıralamasında 2.ci sırada
Kaçıranlar için iPhone 15 ailesinin amiral gemisi modeli iPhone 15 Pro Max, 48MP Sony IMX803 (f/1.78) birincil kamera, 12MP IMX633 (f/2.2) geniş açı kamera ve 5x zoom sunan 12MP IMX913 (f/2.8) telefoto kamera sensörleri ile tanıtıldı. Ön bölümde ise 12MP (f/1.9) Sony IMX714 sensöre yer veriliyor. Bu noktada DxOMark'ın kamera testini başarıyla geçen iPhone 15 Pro Max, toplam 154 puan alarak genel sıralamada ikinci sıraya yerleşti. Ayrıca selefi iPhone 14 Pro Max'in tam sekiz sıra üzerine çıktı.
Telefonun geri kaldığı noktalar ise, gürültülü düşük ışık performansı, sınırlı yakınlaştırma kalitesi ve zorlu dış mekan sahneleri oldu. DxOMark sıralamasına dönecek olursak, liderlik koltuğunda şu an Huawei P60 Pro (156 puan) oturuyor. Listenin üçüncü sırasına ise, 153 puan ile OPPO Find X6 Pro yerleşti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.