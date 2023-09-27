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    iPhone 15 Pro Max'in DxOMark sonucu açıklandı! Kamerası kaçıncı sırada?

    iPhone 15 Pro Max, bağımsız kıyaslama platformu DxOMark'ta görünmeye başladı. Peki DxOMark kamera sıralamasında durumlar nasıl? İşte iPhone 15 Pro Max'in aldığı skorlar...
    iPhone 15 Pro Max'in DxOMark sonucu açıklandı! İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Popüler kıyaslama platformu DxOMark'ta akıllı telefonlar arasındaki rekabetin her geçen gün hız kazandığını görüyoruz. Son olarak iPhone 15 Pro Max, DxOMark'ın kamera testini başarılı bir şekilde geçerek sıralamaya giriş yaptı. Peki Apple'ın yeni amiral gemisi neler sunuyor? Gelin sıralamaya hep birlikte göz atalım.

    DxOMark kamera sıralamasında 2.ci sırada

    Kaçıranlar için iPhone 15 ailesinin amiral gemisi modeli iPhone 15 Pro Max, 48MP Sony IMX803 (f/1.78) birincil kamera, 12MP IMX633 (f/2.2) geniş açı kamera ve 5x zoom sunan 12MP IMX913 (f/2.8) telefoto kamera sensörleri ile tanıtıldı. Ön bölümde ise 12MP (f/1.9) Sony IMX714 sensöre yer veriliyor. Bu noktada DxOMark'ın kamera testini başarıyla geçen iPhone 15 Pro Max, toplam 154 puan alarak genel sıralamada ikinci sıraya yerleşti. Ayrıca selefi iPhone 14 Pro Max'in tam sekiz sıra üzerine çıktı.

    iPhone 15 Pro Max'in DxOMark sonucu açıklandı! İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Detaylara indiğimizde DxOMark, iPhone 15 Pro Max'in gece çekimleri, mükemmel cilt tonları, görüntü parlaklığı ve kontrast konusunda rakipsiz bir deneyim sunduğunu söylüyor. 15 Pro Max, pozlama, renk ve dokunun yanı sıra bokeh konusunda da en üst sırada yer alırken, video çekimleri için en başarılı telefon seçilldi.

    Telefonun geri kaldığı noktalar ise, gürültülü düşük ışık performansı, sınırlı yakınlaştırma kalitesi ve zorlu dış mekan sahneleri oldu. DxOMark sıralamasına dönecek olursak, liderlik koltuğunda şu an Huawei P60 Pro (156 puan) oturuyor. Listenin üçüncü sırasına ise, 153 puan ile OPPO Find X6 Pro yerleşti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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