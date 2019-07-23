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Dyson’dan gürültülü el kurutma makineleri araştırmasına yanıt geldi

Dyson yaptığı açıklamada gürültü seviyeleri ölçümünün farklılık gösterdiğini ve kulağa doğrudan yansıyan gürültünün daha farklı sonuçlar verdiğini ifade ediyor.
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta 13 yaşındaki bir araştırmacının el kurutma makinelerindeki gürültü seviyelerini ölçerek duyma yeteneğine zarar verecek seviyelere çıktığını gösteren raporundan bahsetmiştik. Dyson konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklama geldi

Ünlü hava akım teknolojileri geliştiricisi Dyson; genç Nora’nın el kurutucularını ölçme şekliyle kendilerinin akustik test yöntemlerinde bazı farklılıklar olduğunu belirtiyor. Bu yüzden Nora’ya sesin arkasındaki bilim hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmesi için Dyson’ın akustik mühendislerinden biri ile konuşma fırsatı sağlandı. Ayrıca yeni makinelerin eskiye oranla nasıl daha sessiz hale geldiği de anlatıldı.

Dyson akustik ses testlerinde tek bir ortamda sadece bir pozisyondaki gürültünün aksine daima üründen yayılan toplam ses enerjisine bakıyor. Dyson Airblade el kurutma makineleri, yarı-yankısız odalarda test ediliyor ve gürültü seviyeleri, Nora‘nın kullandığı Ses Basıncı Seviyesi ölçümlerinden oldukça farklı olan dB(A)'da Ses Gücü Düzeyleri olarak ölçülüyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei, Kuzey Kore’ye teknoloji transfer ediyor iddiası"

Dyson araştırma ve geliştirme departmanında test süreçleri için kullanılan iki tane yarı-yankısız oda mevcut. Dyson bünyesinde akustik mühendisleri ve bilim insanlarından oluşan büyük bir ekip çalışıyor. Bu kapsamda en yeni Dyson Airblade Wash + Dry el kurutma makinesinin gürültüsü yüzde 39, en son Dyson Airblade V el kurutma makinesini ise bir önceki modele oranla yüzde 30 daha sessiz hale geldi.

Ses, en basit tanımıyla hava basıncındaki değişikliğin kulak tarafından tespit edilmesi ve beyin tarafından yorumlanmasıdır. Ses, genellikle db(A) desibel cinsinden ifade edilir ve iki şekilde açıklanır: Bir kaynak tarafından üretilen sesin mutlak bir ölçüsü ve bir kaynaktan yayılan, ancak kaynağa ve çevresel koşullara bağlı olarak mesafeye göre değişen bir ses ölçüsü olan ses basıncı (örneğin, sert yüzeyler, herhangi bir yankı veya yankılanma, vb.)

Kurutma makinelerinden çıkan ses seviyesi için kabul edilmiş bir standart olmadığından; üreticiler ses seviyelerini farklı şekillerde açıklayabilir: ses gücü, 1 m'de ses basıncı veya 2.5m'de ses basıncı gibi. Desibel ölçeği doğrusal olmadığından desibel değerleri arasındaki değişiklikleri iletmek, sesteki değişiklikleri nasıl algılayacağımızı ortaya koymaz.

Örnek vermek gerekirse, + 3db(A) ses gücünün iki katı, + 10dB(A) ses gücünün on katıdır. Bu nedenle, Dyson Airblade el kurutma makinelerinin ses seviyesindeki azalma ses yüksekliği cinsinden açıklanıyor, çünkü bu doğrusal ölçekte kulağınızın algıladığı en gerçek sesi ifade eder.

 

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MR.BERK 12 dk.
Allah başka dert vermesin Dyson.
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Bay Robot 45 dk.
Onu bunu bilmem de benzinliklerdekilet hayvan gibi ses çıkarıyor...
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