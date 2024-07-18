Dyson, kişiselleştirilebilir yeni kulaklığını tanıttı: Dyson OnTrac

Tam Boyutta Gör Dyson, yüksek ses kalitesi sunan yeni kulaklığı Dyson OnTrac’i tanıttı. Gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özellikli Dyson OnTrac, 55 saate kadar sürükleyici dinleme deneyimi sunuyor.

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Dyson OnTrac neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Kulaklık yastıkları gelişmiş konfor ve gürültü engellemek için ultra yumuşak mikrofiber ve yüksek dereceli köpükten üretilen Dyson OnTrac, dört renk seçeneği ve ilave olarak sunulan kulaklık yastığı ve dış kapak çeşitleriyle 2000’den fazla renk kombinasyonu yaratılabilecek şekilde kişiselleştirilebiliyor.

Çok yönlü denge kolları ve kafa bandında benzersiz bir şekilde konumlandırılmış pil, dengeli ağırlık dağılımı sağlıyor.

Dyson OnTrac, optimum dinleme ortamı yaratmak için 8 mikrofon kullanan ve dış sesi saniyede 384.000 kez yakalayan özel bir Aktif Gürültü Engelleme (ANC) algoritmasına sahip. Bu özellik, 40 dB’e kadar istenmeyen gürültüyü engellemek için üstün malzemeler ve özenle tasarlanmış iç geometriyle birleşiyor. 40 mm, 16 ohm neodimyum hoparlör sürücüleri ve gelişmiş ses sinyali işleme özelliğiyle Dyson OnTrac, her notanın veya kelimenin hassas bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Kulaklıklar, 6 Hertz'e kadar düşük frekanslardan 21.000 Hertz'e kadar yüksek frekansları üreterek hissedebileceğiniz derin alt bas ve frekans aralığının üst sınırındaki net tizleri iletiyor. Aynı zamanda, hoparlör yuvası daha doğrudan bir ses tepkisi için kulağa doğru 13˚ eğimli.

55 saate varan pil ömrüyle Dyson OnTrac, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) etkin olsa bile iki haftaya kadar dinleme süresi sunuyor. Her biri sadece 30 gr ağırlığında olan iki yüksek kapasiteli lityum iyon pil hücresi, kafa bandına yerleştirildiğinden daha eşit ağırlık dağılımı sağlıyor.

US Ergonomics tarafından konforlu olduğu onaylanan Dyson OnTrac, konfor ve akustiği hassasiyetle birleştiriyor. Özel seçilmiş malzemeler ve ergonomik tasarım, üstün bir akustik sızdırmazlık ve kalıcı konfor sağlıyor. Yüksek kaliteli köpük yastıklar ve çok eksenli denge kolları kulak basıncını azaltırken, kafa bandındaki pil konumlandırması ağırlığı eşit olarak dağıtıyor. Yumuşak mikro süet kulak yastıkları ve optimize edilmiş bant ayarı, farklı kafa boyutlarında tutarlı bir uyum oluşturuyor.

Dyson OnTrac kulaklık, her biri Jake Dyson ve Renk, Malzeme ve Kaplama (CMF) ekibi tarafından tasarlanan benzersiz, dayanıklı kaplamalarla hassas bir şekilde üretilmiş dört renk seçeneğine sahiptir. Metalik dokuya sahip Metalik Gri, Bakır ve Siyah seçenekleri yanı sıra seramik hissi veren bir dokuya sahip Ceramic Parlak Kırmızı renkleri ile satışa sunuluyor. Bu dört renk seçeneğine ek olarak kulaklığı çeşitli renk ve yüzeylerde özel dış kapaklar ve kulaklık yastıkları ile kişiselleştirebilirsiniz. Dış kapaklar, seramik veya anodize olmak üzere çeşitli renk ve yüzeylerde hafif ve dayanıklı bir yüzey için yüksek kaliteli alüminyumdan işlenmiş.

MyDyson uygulaması, kulak içi ve harici ses seviyesini izleyen ve kullanıcıları potansiyel olarak zararlı ses seviyelerine karşı uyaran gerçek zamanlı ses izleme özelliğine sahip. MyDyson uygulaması ayrıca kullanıcıların Bas Güçlendirme, Nötr ve Gelişmiş olmak üzere üç özel ekolayzır modu arasında seçim yapmasını sağlıyor.

Dyson OnTrac kulaklık özellikleri

Tam Boyutta Gör

Kafa algılama

Sezgisel kontrol düğmesi

Kristal netliğinde telefon görüşmeleri

Gerçek zamanlı ses takibi

MyDyson uygulamasıyla kontrol ve güncelleme

Gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme özelliği (ANC)

Artırılmış ses aralığı

55 saate kadar dinleme süresi

Kişiselleştirilebilir kulaklık yastıkları ve dış kapaklar

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