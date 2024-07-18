Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dyson, kişiselleştirilebilir yeni kulaklığını tanıttı: Dyson OnTrac

    Dyson, Apple ve Bose gibi markalarla rekabet edebilmek için kişiselleştirme ve premium özelliklere odaklanan kablosuz kulaklığı OnTrac'ı tanıttı. Dyson OnTrac, 55 saate kadar dinleme süresi sunuyor.
    dyson ontrack kablosuz kulak üstü kulaklık Tam Boyutta Gör
    Dyson, yüksek ses kalitesi sunan yeni kulaklığı Dyson OnTrac’i tanıttı. Gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özellikli Dyson OnTrac, 55 saate kadar sürükleyici dinleme deneyimi sunuyor.

    Dyson OnTrac neler sunuyor?

    Dyson OnTrac kulaklık özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Kulaklık yastıkları gelişmiş konfor ve gürültü engellemek için ultra yumuşak mikrofiber ve yüksek dereceli köpükten üretilen Dyson OnTrac, dört renk seçeneği ve ilave olarak sunulan kulaklık yastığı ve dış kapak çeşitleriyle 2000’den fazla renk kombinasyonu yaratılabilecek şekilde kişiselleştirilebiliyor.

    Çok yönlü denge kolları ve kafa bandında benzersiz bir şekilde konumlandırılmış pil, dengeli ağırlık dağılımı sağlıyor.

    Dyson OnTrac, optimum dinleme ortamı yaratmak için 8 mikrofon kullanan ve dış sesi saniyede 384.000 kez yakalayan özel bir Aktif Gürültü Engelleme (ANC) algoritmasına sahip. Bu özellik, 40 dB’e kadar istenmeyen gürültüyü engellemek için üstün malzemeler ve özenle tasarlanmış iç geometriyle birleşiyor. 40 mm, 16 ohm neodimyum hoparlör sürücüleri ve gelişmiş ses sinyali işleme özelliğiyle Dyson OnTrac, her notanın veya kelimenin hassas bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Kulaklıklar, 6 Hertz'e kadar düşük frekanslardan 21.000 Hertz'e kadar yüksek frekansları üreterek hissedebileceğiniz derin alt bas ve frekans aralığının üst sınırındaki net tizleri iletiyor. Aynı zamanda, hoparlör yuvası daha doğrudan bir ses tepkisi için kulağa doğru 13˚ eğimli.

    55 saate varan pil ömrüyle Dyson OnTrac, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) etkin olsa bile iki haftaya kadar dinleme süresi sunuyor. Her biri sadece 30 gr ağırlığında olan iki yüksek kapasiteli lityum iyon pil hücresi, kafa bandına yerleştirildiğinden daha eşit ağırlık dağılımı sağlıyor.

    US Ergonomics tarafından konforlu olduğu onaylanan Dyson OnTrac, konfor ve akustiği hassasiyetle birleştiriyor. Özel seçilmiş malzemeler ve ergonomik tasarım, üstün bir akustik sızdırmazlık ve kalıcı konfor sağlıyor. Yüksek kaliteli köpük yastıklar ve çok eksenli denge kolları kulak basıncını azaltırken, kafa bandındaki pil konumlandırması ağırlığı eşit olarak dağıtıyor. Yumuşak mikro süet kulak yastıkları ve optimize edilmiş bant ayarı, farklı kafa boyutlarında tutarlı bir uyum oluşturuyor.

    Dyson OnTrac kulaklık, her biri Jake Dyson ve Renk, Malzeme ve Kaplama (CMF) ekibi tarafından tasarlanan benzersiz, dayanıklı kaplamalarla hassas bir şekilde üretilmiş dört renk seçeneğine sahiptir. Metalik dokuya sahip Metalik Gri, Bakır ve Siyah seçenekleri yanı sıra seramik hissi veren bir dokuya sahip Ceramic Parlak Kırmızı renkleri ile satışa sunuluyor. Bu dört renk seçeneğine ek olarak kulaklığı çeşitli renk ve yüzeylerde özel dış kapaklar ve kulaklık yastıkları ile kişiselleştirebilirsiniz. Dış kapaklar, seramik veya anodize olmak üzere çeşitli renk ve yüzeylerde hafif ve dayanıklı bir yüzey için yüksek kaliteli alüminyumdan işlenmiş.

    MyDyson uygulaması, kulak içi ve harici ses seviyesini izleyen ve kullanıcıları potansiyel olarak zararlı ses seviyelerine karşı uyaran gerçek zamanlı ses izleme özelliğine sahip. MyDyson uygulaması ayrıca kullanıcıların Bas Güçlendirme, Nötr ve Gelişmiş olmak üzere üç özel ekolayzır modu arasında seçim yapmasını sağlıyor.

    Dyson OnTrac kulaklık özellikleri

    Dyson OnTrac kulak üstü kulaklık öne çıkan özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Kafa algılama
    • Sezgisel kontrol düğmesi
    • Kristal netliğinde telefon görüşmeleri
    • Gerçek zamanlı ses takibi
    • MyDyson uygulamasıyla kontrol ve güncelleme
    • Gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme özelliği (ANC)
    • Artırılmış ses aralığı
    • 55 saate kadar dinleme süresi
    • Kişiselleştirilebilir kulaklık yastıkları ve dış kapaklar

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    outlet telefon nedir eminönünden pierre loti"ye nasıl gidilir ll hangi ülke koşarken sağ kaburga altında ağrı +372 nerenin kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız