En akıllı saç kurutma makinesi Dyson Supersonic Nural Türkiye'de satışa çıktı

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Tam Boyutta Gör Saç kurutma makineleri de artık "akıllı" ürünler listesine katılıyor. Dyson, saç derisini korumak için akıllı sensörlerle donatılmış yeni saç kurutma makinesi Dyson Supersonic Nural'ı bu yılın başlarında tanıtmıştı. Şimdi ise bu yenilikçi cihaz Türkiye'de satışa sunuldu.

Dyson Supersonic Nural Türkiye fiyatı ne kadar?

Saç derisini olası hasarlardan korumak amacıyla geliştirilen akıllı sensörler sayesinde ısıyı ve hava akışını otomatik olarak ayarlayabilen Dyson Supersonic Nural artık Türkiye’de. Ceramic Patina ve Vinca Mavisi renk seçenekleriyle gelen Dyson Supersonic Nural fiyatı 18.999 TL olarak açıklandı. Ürün Dyson’un resmi internet sitesinde satışa çıkartılmış durumda.

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Dyson Supersonic Nural neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Dyson Supersonic Nural saç kurutma makinesi başa yaklaştıkça ısıyı 55 santigrat dereceye kadar düşüren sensörler kullanarak saç derinizi koruyor. Dyson, bu sıcaklığın saç derisi için ideal olduğunu ve aynı zamanda kurutma süresini optimize ettiğini belirtiyor. Bu özellik, görünmez bir kızılötesi ışınla mesafeyi ölçen zaman ayarlı hareket sensörü sayesinde mümkün oluyor. Böylece cihaz, hangi mesafede olursa olsun saçınıza en uygun ısıyı sağlıyor.

Saç derisi koruma modu aktifken, cihaz üzerindeki LED ışık, ısı ayarını belirtmek için renk değiştiriyor. Mavi veya sarı düşük ısıyı, turuncu orta ısıyı, kırmızı ise yüksek ısıyı temsil ediyor. Bu görsel geri bildirim, kullanıcıların cihazın başlarından ne kadar uzakta olduğunu anlık olarak görmelerini sağlıyor.

Dyson Supersonic Nural, bir diğer önemli özellik olarak duraklatma fonksiyonunu sunuyor. İvme ölçer yardımıyla cihaz yere bırakıldığında otomatik olarak ısıtıcıyı devre dışı bırakarak hava akışını ve gürültüyü azaltıyor. Ayrıca, cihaz tüm saç tiplerine uygun yeni manyetik aparatlarla birlikte geliyor.

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