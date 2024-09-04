En akıllı saç kurutma makinesi Dyson Supersonic Nural Türkiye'de satışa çıktı

Dyson Supersonic Nural Türkiye fiyatı ne kadar?
Saç derisini olası hasarlardan korumak amacıyla geliştirilen akıllı sensörler sayesinde ısıyı ve hava akışını otomatik olarak ayarlayabilen Dyson Supersonic Nural artık Türkiye’de. Ceramic Patina ve Vinca Mavisi renk seçenekleriyle gelen Dyson Supersonic Nural fiyatı 18.999 TL olarak açıklandı. Ürün Dyson’un resmi internet sitesinde satışa çıkartılmış durumda.
Dyson Supersonic Nural neler sunuyor?
Saç derisi koruma modu aktifken, cihaz üzerindeki LED ışık, ısı ayarını belirtmek için renk değiştiriyor. Mavi veya sarı düşük ısıyı, turuncu orta ısıyı, kırmızı ise yüksek ısıyı temsil ediyor. Bu görsel geri bildirim, kullanıcıların cihazın başlarından ne kadar uzakta olduğunu anlık olarak görmelerini sağlıyor.
Dyson Supersonic Nural, bir diğer önemli özellik olarak duraklatma fonksiyonunu sunuyor. İvme ölçer yardımıyla cihaz yere bırakıldığında otomatik olarak ısıtıcıyı devre dışı bırakarak hava akışını ve gürültüyü azaltıyor. Ayrıca, cihaz tüm saç tiplerine uygun yeni manyetik aparatlarla birlikte geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.