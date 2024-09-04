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    En akıllı saç kurutma makinesi Dyson Supersonic Nural Türkiye'de satışa çıktı

    Dyson, şimdiye kadarki en akıllı saç kurutma makinesi olan Supersonic Nural’ı Türkiye’de satışa sundu. Dyson Supersonic Nural gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.
    Dyson Supersonic Nural Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Saç kurutma makineleri de artık "akıllı" ürünler listesine katılıyor. Dyson, saç derisini korumak için akıllı sensörlerle donatılmış yeni saç kurutma makinesi Dyson Supersonic Nural'ı bu yılın başlarında tanıtmıştı. Şimdi ise bu yenilikçi cihaz Türkiye'de satışa sunuldu.

    Dyson Supersonic Nural Türkiye fiyatı ne kadar?

    Saç derisini olası hasarlardan korumak amacıyla geliştirilen akıllı sensörler sayesinde ısıyı ve hava akışını otomatik olarak ayarlayabilen Dyson Supersonic Nural artık Türkiye’de. Ceramic Patina ve Vinca Mavisi renk seçenekleriyle gelen Dyson Supersonic Nural fiyatı 18.999 TL olarak açıklandı. Ürün Dyson’un resmi internet sitesinde satışa çıkartılmış durumda.

    Dyson Supersonic Nural neler sunuyor?

    Dyson Supersonic Nural Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Dyson Supersonic Nural saç kurutma makinesi başa yaklaştıkça ısıyı 55 santigrat dereceye kadar düşüren sensörler kullanarak saç derinizi koruyor. Dyson, bu sıcaklığın saç derisi için ideal olduğunu ve aynı zamanda kurutma süresini optimize ettiğini belirtiyor. Bu özellik, görünmez bir kızılötesi ışınla mesafeyi ölçen zaman ayarlı hareket sensörü sayesinde mümkün oluyor. Böylece cihaz, hangi mesafede olursa olsun saçınıza en uygun ısıyı sağlıyor.

    Saç derisi koruma modu aktifken, cihaz üzerindeki LED ışık, ısı ayarını belirtmek için renk değiştiriyor. Mavi veya sarı düşük ısıyı, turuncu orta ısıyı, kırmızı ise yüksek ısıyı temsil ediyor. Bu görsel geri bildirim, kullanıcıların cihazın başlarından ne kadar uzakta olduğunu anlık olarak görmelerini sağlıyor.

    Dyson Supersonic Nural, bir diğer önemli özellik olarak duraklatma fonksiyonunu sunuyor. İvme ölçer yardımıyla cihaz yere bırakıldığında otomatik olarak ısıtıcıyı devre dışı bırakarak hava akışını ve gürültüyü azaltıyor. Ayrıca, cihaz tüm saç tiplerine uygun yeni manyetik aparatlarla birlikte geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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