Dyson'ın elektrikli otomobili işte böyle görünecek

Elektrikli süpürge devi Dyson, bundan yaklaşık iki yıl önce elektrikli otomobil geliştirdiğini açıklamıştı. Daha sonrasında ise şirketin piyasaya sürmeyi planladığı elektrikli SUV modelinin patenti ortaya çıktı.

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Şimdi ise bu patentteki bilgilerden yola çıkılarak hazırlanan yeni bir görsel duruyor karşımızda. CarWow adlı otomobil sitesi tarafından oluşturulan render, şirketin tasarladığı elektrikli SUV'nin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında fikir veriyor.

Üç sıralı koltuk düzeni

Dyson'ın Tesla Model X'e rakip olacağı belirtilen ilk eletkrikli aracı, 1.8 metre yüksekliğe ve 5 metre uzunluğa sahip olacak. Ayrıca üç sıralı koltuk düzeni ile geleceğini belirtelim. Uzun bir sürüş menzili sunacağı söylenen aracın Model X ile boy ölçüşebilmesi için tek şarjla 500 kilometreden fazla yol yapabilmesi gerekecek.

Dyson, Singapur'daki yeni fabrikasını 2020'de tamamlamayı planlıyor ve herhangi bir aksilik olmazsa ilk elektrikli otomobili 2021'de üretim hattından çıkmaya başlayacak. Şirket en az üç elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor.

https://www.carwow.co.uk/news/4143/dyson-car-price-specs-release