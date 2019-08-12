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Dyson'ın elektrikli otomobili işte böyle görünecek

Elektrikli süpürgeleriyle ünlü Dyson'ın Tesla Model X'e rakip bir araç üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Şirketin tasarladığı elektrikli SUV'nin tasarımını açığa çıkaran bir görsel yayınlandı.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Elektrikli süpürge devi Dyson, bundan yaklaşık iki yıl önce elektrikli otomobil geliştirdiğini açıklamıştı. Daha sonrasında ise şirketin piyasaya sürmeyi planladığı elektrikli SUV modelinin patenti ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Tesla her 2 ila 4 ayda bir Tam Otonom Sürüş (FSD) fiyatına zam yapacak"
Şimdi ise bu patentteki bilgilerden yola çıkılarak hazırlanan yeni bir görsel duruyor karşımızda. CarWow adlı otomobil sitesi tarafından oluşturulan render, şirketin tasarladığı elektrikli SUV'nin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında fikir veriyor.

Üç sıralı koltuk düzeni

Dyson'ın Tesla Model X'e rakip olacağı belirtilen ilk eletkrikli aracı, 1.8 metre yüksekliğe ve 5 metre uzunluğa sahip olacak. Ayrıca üç sıralı koltuk düzeni ile geleceğini belirtelim. Uzun bir sürüş menzili sunacağı söylenen aracın Model X ile boy ölçüşebilmesi için tek şarjla 500 kilometreden fazla yol yapabilmesi gerekecek.
Dyson, Singapur'daki yeni fabrikasını 2020'de tamamlamayı planlıyor ve herhangi bir aksilik olmazsa ilk elektrikli otomobili 2021'de üretim hattından çıkmaya başlayacak. Şirket en az üç elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor.


https://www.carwow.co.uk/news/4143/dyson-car-price-specs-release Yorum Yaz
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SKYFALL 2 sa. en beğenilen
Kapak fotografını neden dahil etmiyorsunuz acaba?
İçeriğe giriyoruz başka bir fotoğraf var. Bu çoğunluk olarak her konuda böyle oluyor. Kapak fotoğrafı ufacıcık görünmüyor konu içeriğine giriyoruz ufak ta olsa o fotoğraf olmuyor. Şu ayrıntıya lütfen özen gösteriniz.
Kapak fotografını neden dahil etmiyorsunuz acaba?İçeriğe giriyoruz başka bir fotoğraf var. Bu çoğunluk olarak her konuda böyle oluyor. Kapak fotoğrafı ufacı...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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BatuhanXxX 15 dk.
Dyson buna uygun Araba Bandı var mı... Uygun Fabrikalari var mı.. Çok özgün Tekonoljisi var mı.. Boş boş boş işler. 10-15 milyar dolarlık yatırım yapilmadikca olmayacak işler. Bir tarafta Wv, BWM, Mercedes, R
Tesla varken. Servis ağı, Fabrikalari varken ve bu firmalar Seri üretim ile Araba parçalarını çok ucuza alabilirken, ucuza üretme imkanları varken Dyson neyine güveniyor.. Fason araba mı yaptıracak acaba..
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Armin van Buuren* 11 dk. BatuhanXxX
Tesla da dediğin gibi ortaya çıktı zaten, Roadster dışında hiçbir şeyi yoktu o da sınırlı üretim bir araçtı zaten.
James Dyson çok zeki bir adam, kolay kolay batırma ihtimali yok. Adamın 2002 yılında sattığı süpürgeyi görenler 2019 model sanıyor.
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edgar1899 9 dk. BatuhanXxX
Aynen öyle fason yaptıracak aracı. Böyle çok sayıda firma var, apple, google vs. İphone nasıl üretiliyorsa bunlarda aynı şekilde üretilecek, aracın yazılım ve tasarımı dyson tarafından yapılacak üretimi Çinde BYD, BAİC, SAİC gibi üreticiler gerçekleştirecek. Ya da Magna, Avtovaz gibi sözleşmeli üreticlerden destek alınacak.
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mehmehcik_71 16 dk.
Araç türkiyede kullanılmaz. O yüzden daha çok var.
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Patavatlı 53 dk.
Şirket yurtdışından olunca linç tayfa pek ilgilenmiyor bu konularla. Türk şirketi olsaydı kan çıkardı konudan.
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painkiller26 1 sa.
Les bir tasarim olmus Dyson bizimle degilsin
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SertyAdams 1 sa. painkiller26
Biza satma gibi bi derdi yok zaten
Türkiye nin elektrikli araca geçmesine daha çokkk sene var o da dolar euro yerinde kalırsa.
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Spider_hip 1 sa.
Piyasa geneli 300-500'e süpürgeler varken, dyson süpürgeleri 3.000-5.000TL olduğuna göre araçları da 5-10 milyon olur herhalde.
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SKYFALL 2 sa. en beğenilen
Kapak fotografını neden dahil etmiyorsunuz acaba?
İçeriğe giriyoruz başka bir fotoğraf var. Bu çoğunluk olarak her konuda böyle oluyor. Kapak fotoğrafı ufacıcık görünmüyor konu içeriğine giriyoruz ufak ta olsa o fotoğraf olmuyor. Şu ayrıntıya lütfen özen gösteriniz.
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oguzhan diric 1 sa. SKYFALL
Aynen öyle, sızıntı haberlerinde de böyle oluyor.
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devrimdoga 1 sa. SKYFALL
tam destek!
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