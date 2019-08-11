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Tesla her 2 ila 4 ayda bir Tam Otonom Sürüş (FSD) fiyatına zam yapacak

Elon Musk, Tesla otomobillerde yer alan Autopilot sisteminin Tam Otonom Sürüş (FSD) opsiyonu için önemli bir açıklama yaptı. Deneyimli yönetici FSD fiyatının her 2 ila 4 ayda bir artacağını söyledi.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla CEO'su Elon Musk, araçlarında yer alan Autopilot sisteminin Tam Otonom Sürüş (FSD) seçeneği için nasıl bir fiyat politikası izleyeceklerini bir kez daha yineledi.
Ayrıca Bkz. "Jüpiter'e çarpan 'dev göktaşı' böyle görüntülendi"
Şu anda müşteriler yeni bir Tesla otomobil satın aldıklarında FSD opsiyonuna 6.000 dolar ödeyerek sahip olabiliyorlar. Araç sahiplerinin yükseltme yapabilmeleri için ise 8.000 dolar ödemeleri gerekiyor.

İlerlemeye bağlı olarak fiyat artacak

Bir sonraki fiyat artışı 16 Ağustos’ta gerçekleşecek ve muhtemelen Autopilot yazılımının yeni sürümü ile aynı zamana denk getirilecek. 10 numaralı yeni sürümün Autopilot ve FSD özelliklerinde iyileştirmeler içermesi bekleniyor.
Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada şirketin ilerlemesine bağlı olarak Tam Otonom Sürüş (FSD) fiyatında her 2 ila 4 ayda bir artış olacağını belirtti. Deneyimli yöneticinin bu açıklamaları sayesinde, spekülasyonlara da son nokta koyulmuş oldu.


https://twitter.com/elonmusk/status/1159734177085870081 Yorum Yaz
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morhan1997 6 sa. yeni yorumcu en beğenilen
Kapitalist düşünce bu oluyor galiba
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murderer_utku 1 sa.
Microsoft ta bunu yapıyor Ubisoft ta. Office her sene yenileniyor. 3-4 senede bir tam sürümü çıkıyor ve yükseltme için ücret istiyor.
Yine bir oyun çıkıyor(assasin's creed) 2 sene sonra 2 si çıkıyor ve onun için para istiyor. Kapitalist düzene ayak uydurmaya başlamış yani Tesla
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atilasat 1 sa.
Elon Musk hayranlarını yamultan haber
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xxxx1 1 sa.
Her update ye jeton atacaksınız diyor yani!Tesla tartışmasız en ıyisi outo pilot, emotor vs.ama sanki o daha yumuşak fiyat politikasından uzaklaşıyor gittikçe...us merkezli şirketlerin kafa hep aynı!..
Umudumuz Çin.
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morhan1997 6 sa. yeni yorumcu en beğenilen
Kapitalist düşünce bu oluyor galiba
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FEARTR 4 sa. morhan1997
Bence haklılar. Nasıl her yeni model telefon çıkınca eskiye nazaren fiyat artışı oluyor ise bu da öyle. sistemi geliştiriyorlar ama eski sistem fiyatına veriyorlar. Onların kafasından bakarsanız geç bile kalınmış.
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TITAN 3 sa. morhan1997
sistemi geliştirmek bedava mı? sürekli yatırım arge yapıyorlar bunun bedeli var
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