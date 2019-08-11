Tesla her 2 ila 4 ayda bir Tam Otonom Sürüş (FSD) fiyatına zam yapacak

Tesla CEO'su Elon Musk, araçlarında yer alan Autopilot sisteminin Tam Otonom Sürüş (FSD) seçeneği için nasıl bir fiyat politikası izleyeceklerini bir kez daha yineledi.

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Şu anda müşteriler yeni bir Tesla otomobil satın aldıklarında FSD opsiyonuna 6.000 dolar ödeyerek sahip olabiliyorlar. Araç sahiplerinin yükseltme yapabilmeleri için ise 8.000 dolar ödemeleri gerekiyor.

İlerlemeye bağlı olarak fiyat artacak

Bir sonraki fiyat artışı 16 Ağustos’ta gerçekleşecek ve muhtemelen Autopilot yazılımının yeni sürümü ile aynı zamana denk getirilecek. 10 numaralı yeni sürümün Autopilot ve FSD özelliklerinde iyileştirmeler içermesi bekleniyor.

Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada şirketin ilerlemesine bağlı olarak Tam Otonom Sürüş (FSD) fiyatında her 2 ila 4 ayda bir artış olacağını belirtti. Deneyimli yöneticinin bu açıklamaları sayesinde, spekülasyonlara da son nokta koyulmuş oldu.

https://twitter.com/elonmusk/status/1159734177085870081