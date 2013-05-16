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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EA, Frosbite'ın mobil versiyonu üzerinde çalıştıklarını doğruladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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EA, Frosbite'ın mobil versiyonu üzerinde çalıştıklarını doğruladı
Electronic Arts, Frostbite oyun motorunun mobil versiyonu üzerinde çalıştıklarını açıklayarak, bir süredir gündemde olan dedikoduları doğrulamış oldu.

Frostbite Go adıyla anılan mobil oyun motorunun şu an için sadece Android ve iOS platformlarında boy göstereceği belirtiliyor. Ancak, ilerleyen dönemlerde motorun kapsadığı mobil platformların sayısının artması oldukça muhtemel. Frostbite temelli oyunları oluşturabileceği belirtilen Frostbite Go'nun ne zaman kullanıma sunulacağı ise, şu an için belirsizliğini koruyor. 

Frostbite Go'nun hangi mobil oyunların gelişim sürecinde yer alacağını ve rakipleri karşısında ne kadar başarılı olacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

http://www.polygon.com/2013/5/14/4330988/electronic-arts-working-on-mobile-frostbite-engine-frostbite-go Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Efetarikk 5 yıl
Bunu bekliyodumm :)
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kdrcnrbyrm 5 yıl
Battlefield mobil için oyun çikabilir. Call of Duty Strike Team gibi.
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Hi Guy 5 yıl

kdrcnrbyrm
Battlefield mobil için oyun çikabilir. Call of Duty Strike Team gibi.

Bad company 2 çıkmıştı
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SEO-Uzmanı 5 yıl
fanlar için harita editörü olmadıktan sonra
fiziksel yıkım motorunun fazla bir tadı yok !
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DH Misafiri 6 yıl
Bakalım pc ve konsol aleminde güçlü olan bu motor mobil alemde de bu gücünü devam ettirebilecek mi?
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fpscake 6 yıl
Gayet güzel ama eski cihazlarımız, -3GS- için hiç bir ile yaramayacak sanırım ama dediğim gibi çok güzel gelişme.
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Dmitri Karamazov 6 yıl fpscake
Kaan Duman
Gayet güzel ama eski cihazlarımız, -3GS- için hiç bir ile yaramayacak sanırım ama dediğim gibi çok güzel gelişme.

Bu yorumdaki eksilerin sebebi ne? Eli olan basıyor.
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