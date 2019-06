EA, Frosbite'ın mobil versiyonu üzerinde çalıştıklarını doğruladı

Electronic Arts, Frostbite oyun motorunun mobil versiyonu üzerinde çalıştıklarını açıklayarak, bir süredir gündemde olan dedikoduları doğrulamış oldu.





Frostbite Go adıyla anılan mobil oyun motorunun şu an için sadece Android ve iOS platformlarında boy göstereceği belirtiliyor. Ancak, ilerleyen dönemlerde motorun kapsadığı mobil platformların sayısının artması oldukça muhtemel. Frostbite temelli oyunları oluşturabileceği belirtilen Frostbite Go'nun ne zaman kullanıma sunulacağı ise, şu an için belirsizliğini koruyor.





Frostbite Go'nun hangi mobil oyunların gelişim sürecinde yer alacağını ve rakipleri karşısında ne kadar başarılı olacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

