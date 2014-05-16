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EA, Real Racing 3'ün uygulama içi alımları için promosyon kodu dağıtmaya başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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EA, Real Racing 3'ün uygulama içi alımları için promosyon kodu dağıtmaya başladı
Real Racing 3'ün iOS sürümünü oynayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir mobil oyuncuysanız size güzel bir haberimiz var. EA'nın realracinggold.ea.com sitesini ziyaret ederek, 1.99$ değerindeki altın paketine ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey promosyon kodunu e-posta adresinize postalamak. Sonrasında ise, Appstore üzerinden bu kodu kullanmak.

Haberin ülkemizdeki kullanıcıları ilgilendiren asıl kısmı ise, EA'nın Real Racing 3'ün uygulama içi alımlarını promosyon kodları yardımıyla dağıtabiliyor olması. Bu durum şu an için sadece EA ile sınırlı gibi görünse de ilerleyen dönemlerde diğer geliştiricilerin de uygulama içi alımlar için kod dağıtmaya başladığını görebiliriz. Bildiğiniz üzere geliştiriciler, promosyon kodlarını şimdiye kadar uygulamalarını veya oyunlarını ücretsiz olarak dağıtmak için kullanabiliyordu.

Bu arada EA'nın promosyon kodu kampanyasının kapsamını ilerleyen dönemlerde diğer bölgelere de yayması oldukça muhtemel. Öyle ki realracinggold.ea.com'da Amerika'nın yanı sıra; Kanada, Japonya ve diğer seçeneği de yer alıyor. Ancak, şu an için sadece Amerika seçeneği aktif olarak kullanılabiliyor.

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Steteskop 5 yıl
Faydalanmak lazım, promosyon kodunu alalım bakarız sonra.
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yakamoz40 5 yıl
RR3 kadar ağır ilerleyen bi yarış oyunu görmedim
özellikle bu şekil yapılmış
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MultiCore 5 yıl
Alamadım
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pentaaaaa 5 yıl
rr4 gelirse nasıl ocak acaba :)
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orhanyıldız 5 yıl
Rr4 bekliyoruz artik
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foz54 5 yıl
Oyun ilk çıktığında cheatengine ile para yapıp play hesabıma yedeklemiştim arada bir girdiğimde kullanıyorum

aksi halde oyun çok sıkıcı olur mesela 5dk bi yarış yapmak istiyorsun istediğin araba kilitli ve kilidi açmak için saatlerce uğraşıp birsürü yarış kazanmalısın tamir süreleri de cabası
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Blood Money 5 yıl
Vpn kullanın.
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