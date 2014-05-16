EA, Real Racing 3'ün uygulama içi alımları için promosyon kodu dağıtmaya başladı

Real Racing 3'ün iOS sürümünü oynayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir mobil oyuncuysanız size güzel bir haberimiz var. EA'nın realracinggold.ea.com sitesini ziyaret ederek, 1.99$ değerindeki altın paketine ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey promosyon kodunu e-posta adresinize postalamak. Sonrasında ise, Appstore üzerinden bu kodu kullanmak.





Haberin ülkemizdeki kullanıcıları ilgilendiren asıl kısmı ise, EA'nın Real Racing 3'ün uygulama içi alımlarını promosyon kodları yardımıyla dağıtabiliyor olması. Bu durum şu an için sadece EA ile sınırlı gibi görünse de ilerleyen dönemlerde diğer geliştiricilerin de uygulama içi alımlar için kod dağıtmaya başladığını görebiliriz. Bildiğiniz üzere geliştiriciler, promosyon kodlarını şimdiye kadar uygulamalarını veya oyunlarını ücretsiz olarak dağıtmak için kullanabiliyordu.



