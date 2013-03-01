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EA, farklı platformları ve farklı cihazları tek bir kimlik altında toplamayı planlıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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EA, farklı platformları ve farklı cihazları tek bir kimlik altında toplamayı planlıyor

Electronic Arts, kendi oyunlarında kullanıcıları tek bir kimlik altında buluşturmayı planlıyor. Kullanıcıları farklı giriş ve servislerde tanıyacak olan bu mühendislik projesi sayesinde, oyuncular bir platformda bıraktıkları EA oyununa diğer platformda kaldıkları yerden devam edebilecekler.

Şirketin farklı platform ve farklı cihazlardaki oyuncu hesaplarını nasıl tek bir çatı altında toplayacağı halen merak konusu olmaya devam ediyor. Ancak, projenin gerçekleşmesi durumunda kullanıcı akıllı telefonunda oynadığı bir EA oyununu oyun sırasında bırakarak Facebook veya başka platformlar üzerinden kaldığı yerden devam edebilecek.

Electronic Arts CTO'su Rajat Taneja'nın belirttiğine göre yeni sistem, oyunculara farklı platformlarda uyumlu ve tutarlı bir oyun deneyimi sunacakken, şirkete de birtakım faydalar sağlayacak. Yeni sistem sayesinde oyuncuları ve alışkanlıklarını daha kolay bir şekilde takip edebilecek olan Electronic Arts, bu sayede kişiye özel reklamlarda sunabilecek.

Tarayıcılar, tabletler, akıllı telefonlar, Facebook ve konsollar gibi farklı platformlardaki ve farklı cihazlardaki EA oyunlarını tek bir kimlik altında toplayacak olan bu projenin tam olarak ne zaman hayata geçeceği konusunda şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

http://venturebeat.com/2013/02/26/ea-enables-gamers-to-use-a-single-identity-across-game-platforms-exclusive/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Yapılmışı var zaten steam :D
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12 Angry Men 6 yıl
Şu EA oyun fiyatlarını indirse de bizde orjinal oyun alabilsek.

130 tl'lik oyunu 10 tl ye alıyorum şimdi sorarım size ben 130 tl oyuna verip 1 hafta sonra bıtırınce tekrar yenı oyun almak ıstesem yıne 100 tl verecem ayda en az 400 tl eder.

sonra neden korsan derler napalım ? 400 tl bazılarının ev kirası yanı
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Lord Melkor 6 yıl
Ben haberi anlamadım zaten tek çatı altında değil mi origin ile ? İphone da da aynı origin hesabına giriyorum pc dede
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MAVİT 6 yıl Lord Melkor
faydasizfasulye

Ben haberi anlamadım zaten tek çatı altında değil mi origin ile ? İphone da da aynı origin hesabına giriyorum pc dede

EA, farklı platformları ve farklı cihazları tek bir kimlik altında toplamayı planlıyor. Yani, illa Orijin'i kullanmanız gerekmiyor senkranizasyon sağlamak için.
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kımyasal 6 yıl
Bu çakal EA şirketlerle bir bir anlaşıyor halimiz yaman.adamlar kaz yolmada o kadar usta olmuşlarki diğer şirketlere işi öğreticekler baksanıza.servislerini tek bir çatı altında birleştirip allah bilir kullanıcılara ne kazıklar atıcaklar.
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kaskas123 6 yıl
2. el oyun sektörünü bitirme yönünede bir çalışma.
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