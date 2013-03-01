EA, farklı platformları ve farklı cihazları tek bir kimlik altında toplamayı planlıyor





http://venturebeat.com/2013/02/26/ea-enables-gamers-to-use-a-single-identity-across-game-platforms-exclusive/

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Electronic Arts, kendi oyunlarında kullanıcıları tek bir kimlik altında buluşturmayı planlıyor. Kullanıcıları farklı giriş ve servislerde tanıyacak olan bu mühendislik projesi sayesinde, oyuncular bir platformda bıraktıkları EA oyununa diğer platformda kaldıkları yerden devam edebilecekler.Şirketin farklı platform ve farklı cihazlardaki oyuncu hesaplarını nasıl tek bir çatı altında toplayacağı halen merak konusu olmaya devam ediyor. Ancak, projenin gerçekleşmesi durumunda kullanıcı akıllı telefonunda oynadığı bir EA oyununu oyun sırasında bırakarak Facebook veya başka platformlar üzerinden kaldığı yerden devam edebilecek.Electronic Arts CTO'su Rajat Taneja'nın belirttiğine göre yeni sistem, oyunculara farklı platformlarda uyumlu ve tutarlı bir oyun deneyimi sunacakken, şirkete de birtakım faydalar sağlayacak. Yeni sistem sayesinde oyuncuları ve alışkanlıklarını daha kolay bir şekilde takip edebilecek olan Electronic Arts, bu sayede kişiye özel reklamlarda sunabilecek.Tarayıcılar, tabletler, akıllı telefonlar, Facebook ve konsollar gibi farklı platformlardaki ve farklı cihazlardaki EA oyunlarını tek bir kimlik altında toplayacak olan bu projenin tam olarak ne zaman hayata geçeceği konusunda şu an için net bir bilgi bulunmuyor.