EIZO'dan IPS panel kullanan 24.1-inç monitör: ColorEdge CG243W-B

Profesyoneller için hazırladığı monitörleriyle tanınan Japonya merkezli EIZO firması, ürün gamını ColorEdge CG243W-B adını verdiği yeni bir model ile genişletiyor. 24.1-inç boyutunda olan ve IPS panel kullanan yeni monitör, Adobe RGB renk paletinin %98'ini yeniden yaratabiliyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve 5ms tepki süresi ile gelen monitörde parlaklık seviyesi 270cd/m2, karşıtlık oranı ise 850:1 olarak belirlenmiş.

Üzerinde iki adet USB 2.0 portu bulunan monitör, görüntü aktarımı için çift DVI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. 23 Temmuz'da kullanıma sunulacak EIZO ColorEdge CG243W-B'nin fiyatı ise 1850$ olarak belirlenmiş.