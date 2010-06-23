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EIZO'dan IPS panel kullanan 24.1-inç monitör: ColorEdge CG243W-B

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,5b
1
9
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Profesyoneller için hazırladığı monitörleriyle tanınan Japonya merkezli EIZO firması, ürün gamını ColorEdge CG243W-B adını verdiği yeni bir model ile genişletiyor. 24.1-inç boyutunda olan ve IPS panel kullanan yeni monitör, Adobe RGB renk paletinin %98'ini yeniden yaratabiliyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve 5ms tepki süresi ile gelen monitörde parlaklık seviyesi 270cd/m2, karşıtlık oranı ise 850:1 olarak belirlenmiş.

Üzerinde iki adet USB 2.0 portu bulunan monitör, görüntü aktarımı için çift DVI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. 23 Temmuz'da kullanıma sunulacak EIZO ColorEdge CG243W-B'nin fiyatı ise 1850$ olarak belirlenmiş.

 


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vidoko 9 yıl
bu fiyata verilmez abicim püfff :))
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Rogers 8 yıl
Eizo Distribitörürlüğü;
Eizo' yu Türkiye' ye ilk tanıtan ve duyuran Odak Kimya' ya geçmiş bulunmaktadır.
eizo.com.tr/... web sayfası ileriki günlerde aktif hale gelecektir.
Eizo distribitörü olan Odak Kimya' ya Eizo ve diğer temsilcilikleri için
(X-rite, Pantone, Cgs-Oris, Just-Normlicht, AlwanColor, Enfocus, IGT, GSE Dispensing)
odakkimya.com.tr/... web sayfasından ulaşabilirsiniz .

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Adres:

İdealtepe mahallesi Aydın Sokak Cinerler apt.No:18/1

İdealtepe/Maltepe/İSTANBUL

Tel: (90) 0216 489 25 11 - (90) 0216 489 28 25 - (90) 0216 489 93 13

Fax:(90) 0216 489 45 51

E-mail: info@odakkimya.com.tr
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Batuist 9 yıl
işte gerçek monitör.. artı o fiyat yurt dışı fiyatı birde Türkiyeye gelse o kimbilir kaç para olur...
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albani 9 yıl
Güzel bir panel daha EIZO dan+
Her ne kadar IPS varyantı belirtilmemişse de,kalite OK ancak
prof.lar için yinede varyantı en azından
fiyat mukayesesi için verilmeliydi!!
Günümüzde neden bütün panel üreticileri
özellikle S/H/e varyantını belirtmiyorlar!
$ 1850 şayet "S" ise OK ama "e" ise çok pahalı gibi!! hatta artık günümüzde "S" içinde fiyat biraz pahalı gibi...
Bilgi için teşekkürler+
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yc#1 9 yıl
Masaüstü yayıncılıkla uğraşanlar için güzel bir ürün.
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Father Torque 9 yıl
DSLR'ye geçtiğim günden beri hayalini kurduğum bir üründür IPS panel ekranlar ancak fiyatları halen çok pahalı. Normalde Adobe RGB paletinde kaydettiğim fotoğrafları şu anki mevcut TN panel ekranda izlediğimde renkler bozuluyor, halbuki bu tip bir ekrandaki kalitesini düşünemiyorum bile. İnşallah yakında fiyatları alınabilir bir düzeye iner.
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acbold 9 yıl
32' olsa o fiyat tamamda.bu fiyat hiç makul olcağını sanmıyorm.
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hannibal_sy 9 yıl
@sahafiec
Eizo bu ürünleri sadece TR de mi satışa sunuyor zannediyorsun. TR de ki insanlar için pahalı olabilir ama diğer ülkeler için makul bir fiyat.
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