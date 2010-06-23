EIZO'dan IPS panel kullanan 24.1-inç monitör: ColorEdge CG243W-B

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Profesyoneller için hazırladığı monitörleriyle tanınan Japonya merkezli EIZO firması, ürün gamını ColorEdge CG243W-B adını verdiği yeni bir model ile genişletiyor. 24.1-inç boyutunda olan ve IPS panel kullanan yeni monitör, Adobe RGB renk paletinin %98'ini yeniden yaratabiliyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve 5ms tepki süresi ile gelen monitörde parlaklık seviyesi 270cd/m2, karşıtlık oranı ise 850:1 olarak belirlenmiş.
Üzerinde iki adet USB 2.0 portu bulunan monitör, görüntü aktarımı için çift DVI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. 23 Temmuz'da kullanıma sunulacak EIZO ColorEdge CG243W-B'nin fiyatı ise 1850$ olarak belirlenmiş.
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Eizo' yu Türkiye' ye ilk tanıtan ve duyuran Odak Kimya' ya geçmiş bulunmaktadır.
eizo.com.tr/... web sayfası ileriki günlerde aktif hale gelecektir.
Eizo distribitörü olan Odak Kimya' ya Eizo ve diğer temsilcilikleri için
(X-rite, Pantone, Cgs-Oris, Just-Normlicht, AlwanColor, Enfocus, IGT, GSE Dispensing)
odakkimya.com.tr/... web sayfasından ulaşabilirsiniz .
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Her ne kadar IPS varyantı belirtilmemişse de,kalite OK ancak
prof.lar için yinede varyantı en azından
fiyat mukayesesi için verilmeliydi!!
Günümüzde neden bütün panel üreticileri
özellikle S/H/e varyantını belirtmiyorlar!
$ 1850 şayet "S" ise OK ama "e" ise çok pahalı gibi!! hatta artık günümüzde "S" içinde fiyat biraz pahalı gibi...
Bilgi için teşekkürler+
Eizo bu ürünleri sadece TR de mi satışa sunuyor zannediyorsun. TR de ki insanlar için pahalı olabilir ama diğer ülkeler için makul bir fiyat.