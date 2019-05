EMC, VMAX All Flash ve DSSD D5 depolama çözümlerini tanıttı

EMC, birincil depolama için katı hal sürücülerinin geleneksel disk tabanlı çözümleri sollayacağını beklediği 2016'yı "All-Flash" yılı olarak ilan etti. Tüm flash pazarında yaklaşık yüzde 40 paya sahip olan EMC, müşterilerinin veri merkezini modernize etmesine yardımcı olmak için portföyünü genişletiyor. Şirket VMAX All Flash ve DSSD D5'i piyasaya sürerek pazar lideri XtremIO all-flash ve EMC orta kademe VNX serisinin all-flash yapılandırması ile zaten güçlü olan flash portföyüne eklemeler yapıyor.

EMC, modern veri merkezleri için tamamen yeniden tasarlanmış VMAX, VMAX All Flash'ı duyurdu. Yeni EMC VMAX All Flash, 4PB'a kadar ölçeklendirme yeteneği ile blok, dosya, açık sistemler ve mainframe destekleyen ilk all-flash depolama serisi olarak tanımlanıyor. VMAX All Flash, garantili flash dayanıklılık koruması ve bir ömür boyu sabit fiyatlı bakım modeli "Xpect More" isimli yeni bir paketle geliyor.

EMC, DSSD D5 ile birlikte Raf Ölçekli Flash olarak yeni bir kategori sunuyor. Dünyanın en zor IT iş yükleriyle başa çıkmak üzere inşa edilmiş DSSD, 5U raf alanında 144 TB ile 10M IOPS değerine ulaşabiliyor. Tamamen yeni bir mimari olan DSSD, karmaşık, gerçek zamanlı veri işleme ve gerçek zamanlı mantıksal çözümleme için, veri yoğunluklu uygulamalara yönelik olarak tasarlanmış durumda.