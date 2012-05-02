ESET Mobile Security betadan çıktı, Play Store'da yerini aldı

Dünya çapında bir milyar kullanıcı sayısına doğru ilerleyen akıllı mobil cihazlar bunun sonucunda zararlı yazılımların da hedefi oluyor. Mobil cihazlarınız için pek çok antivirüs seçimi mevcut. Bunlardan birisi de ESET. Popüler anti-virüs firması ESET, beta sürecinde olan Mobile Security uygulamasını Play Store üzerinden yayınladı.





Android için ESET Mobile Security anlık tarama teknolojisinin yanında, ebeveyn kontrolü, uzaktan silme imkanı gibi önemli koruma çözümleri sunuyor.





Uygulama ilk 30 gün ücretsiz deneme imkanı sunarken sonrasında yıllık 9.99$ gibi uygun bir abonelik seçeneği sunuyor.









https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.ems#?t=W251bGwsMSwxLDIxMiwiY29tLmVzZXQuZW1zIl0.